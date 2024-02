Nace un nuevo club de fútbol en Libertad: Cimarrones se suma a la liga de Ecilda Paullier

A veces los clubes de fútbol comienzan a funcionar cuando se junta una barra de amigos; empiezan a practicar y perciben que podrían afiliarse a alguna liga y en cierto nivel, participan de competencias oficiales. El problema se plantea cuando miran para atrás y no hay recambio generacional.

Pero a veces surgen casos excepcionales que inician ese proceso al revés, aglutinan niños y niñas en el Fútbol Infantil, el viejo y querido “baby”, y a los tropezones van pagando su derecho de piso. Los gurises van creciendo y cuando se pasan de edad a veces no hay formativas juveniles para darles continuidad.

Algo de eso le pasó a los jugadores de Las Palmas y a pesar que lo intentó la institución no pudo concretar sus categorías formativas para ingresar a la Liga Regional de Ecilda Paullier. Sabido es que no es un tema sencillo, se requiere de mucho sacrificio, una cancha grande y dinero, sin dudas.

Pero un grupo de padres y allegados no se quedaron con el “no se puede” y buscaron una alternativa para que la pelota convocara a esas generaciones que en el Infantil ya no tienen edad. Así surgió la posibilidad de que Cimarrones Rugby acogiera la iniciativa y habilitara la disciplina del fútbol en su organigrama e instalaciones.

FÚTBOL| Así surgió el proyecto de Cimarrones Fútbol Club que hace algún tiempo viene germinando y transitando etapas inevitables. Noelia Choca es la Presidenta y contó cómo llegaron a reunirse con el Cuerpo Neutral de la Liga Regional de Ecilda Paullier para informarse de los requisitos que deberían cumplir para afiliarse y participar en los torneos de Formativas.

Sergio Perdomo y Gabriel Andrade estaban en el Club Las Palmas y tenían el proyecto de crear las formativas, “pero no se pudo hacer y la necesidad de otro equipo es real en Libertad, porque los equipos que hay no pueden recibir a todos los chicos que terminan el baby”, comentó Choca.

Asimismo explicó que “fue por eso que pensamos en Cimarrones, que tienen el predio muy grande y les planteamos la posibilidad de agregarle otra disciplina deportiva. A ellos les gustó la idea y nos aceptaron el proyecto”.

DESAFÍO| Así fue que “formamos la comisión, me plantearon ser la Presidenta y lo dudé un poco pero me gustó el desafío y por ahora va todo bien”.

Choca se mostró muy satisfecha con el equipo que le acompaña en la Comisión. “Me siento muy respaldada, tanto por Gabriel Andrade y Sergio Perdomo que son excelentes personas al igual que el resto de los compañeros con los que venimos trabajando”, dijo.

En ese sentido el nuevo club ya ha avanzado en cosas importantes porque “conseguimos los sponsors para comprar la indumentaria” y en la noche del lunes, fuera a la sede de Independiente para presentarle a la Liga la solicitud de afiliación. “Después esperaremos por la resolución de la Asamblea”, dijo Choca.

En el primer encuentro con los neutrales de la Liga “avanzamos mucho porque se nos explicó todo muy bien y se nos ofreció apoyo para todo el proceso que estamos comenzando. Sabemos que este año tendremos mucho trabajo pero nos sentimos muy apoyados desde distintos lugares”, contó Choca.

APOYOS| Choca admitió que “en principio no pensábamos que en tan poco tiempo íbamos a conseguir lo que hemos logrado hasta ahora, porque sobre todo el tema de los sponsors no creíamos que sin conocernos se pudiera lograr el apoyo que conseguimos y en eso influyó que a través del Rugby a Cimarrones se le conoce”.

Por el momento Cimarrones FC “estará integrando chiquilines para tres categorías, Sub 14, Sub 15 y Sub 17 como para participar este año, luego iremos viendo a medida que surjan o se acerquen jugadores como para otra categoría, se verá el año que viene”.

Esta semana comienza la convocatoria a jugadores a través de publicidad rodante y en redes sociales y “el próximo sábado 10 a las 18 horas tendremos un primer encuentro para la categoría Sub 14 en el complejo de Cimarrones”, que está ubicado al final de calle 25 de Agosto junto al complejo Coviliber. Por consultas pueden comunicarse a través del 098 472 158.

La dirigente agradeció “el apoyo que nos está dando la gente de Cimarrones, especialmente Germán Bedich en los preparativos para que se puedan comenzar los entrenamientos tan rápidamente”.

Sergio Perdomo y Gabriel Andrade serán los responsables técnicos de los entrenamientos, Alexis Maisián será el Preparador Físico y el entrenador de goleros será Carlos Jesús Acosta, pero también la Comisión proyecta abocarse a los aspectos sociales generando instancias de encuentros y charlas “con los chiquilines porque están en una etapa muy especial y es bueno que vayan confraternizando entre ellos”.

Junto a Noelia Choca integran la Comisión Marcelo Travieso como Vicepresidente, como Secretario se desempeña Gabriel Andrade, el Tesorero es Juan Pedro Ravela, los delegados son Juan González y Pablo Chagas.

Por Jorge Gambetta.