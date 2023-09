Muchos goles en la tercera fecha del Infantil de la Liga San José

Se disputó el sábado y de manera parcial, la tercera fecha del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil que mantiene pendientes algunos partidos de la categoría Gorriones, cuya Selección tuvo fecha en Colonia por el Campeonato Nacional de ONFI (Organización Nacional del Fútbol Infantil), y otros que por razones climáticas no pudieron disputarse entre semana correspondientes a la segunda fecha.

Aunque se trate de un simple dato anecdótico se percibió en esta jornada un aumento en la cantidad de goles convertidos respecto a las dos fechas anteriores, considerando los resultados en ambas series. Un total de 92 goles se marcaron en la Serie A, que tiene pendientes cinco partidos y que en la primera había sumado 70 y 72 en la segunda. En la B son menos partidos por fecha y la cantidad de goles se mantiene básicamente en el entorno entre 50 y 60 goles en cada jornada.

SERIE A| En este grupo, quedan pendientes los cuatro partidos de Gorriones y uno de Semillas entre Treinta y Tres y River Plate. Juventud Unida viajó a Rodríguez y ganó en las cinco categorías disputadas ante Nueva Unión.

San Rafael por su parte, recibió a Sacachispas y logró cuatro victorias; los anaranjados ganaron en Cebollas. En San José mientras tanto, San Lorenzo fue local ante Central con tres victorias para el azulgrana, un empate en Cebollas y una victoria decana en Churrinches.

Por último, Treinta y Tres recibió a River Plate en cuatro categorías, no jugaron en Gorriones ni en Semillas y fueron dos victorias locatarias en Chatas y Cebollas y dos para el albirrojo e Churrinches y Baby.

Las posiciones hasta el momento muestran liderazgos compartidos en cinco categorías mientras en Semillas por ahora, San Rafael es el único puntero. En la próxima fecha, Juventud Unida será local ante Treinta y Tres.

Chatas: Juventud Unida y Treinta y Tres 9 puntos; Churrinches: Central y River Plate con 7; Gorriones: River Plate y Treinta y Tres con 6; Semillas: San Rafael con 7; Cebollas: Juventud Unida y Treinta y Tres con 9; Baby: Juventud Unida y River Plate con 9.

SERIE B| En Libertad Las Palmas recibió a Campana con victoria naranjita en Chatas, empate en Churrinches y Cebollas y victoria tricolor en Gorriones (Las Palmas no participa), Semillas y Baby.

Universal por su parte, fue local ante Nacional en cinco categorías. El albiverde ganó en Churrinches, empataron en Chatas y Semillas en tanto fueron victorias tricolores en las dos restantes. En la próxima fecha, Las Palmas cumplirá su fecha libre y Campana será local ante Tito Borjas.

En el Bosque Artigas, Tito Borjas recibió a Río Negro con seis victorias cebritas. Independiente por su parte, cumplió su fecha libre. Las posiciones hasta el momento muestran los siguientes liderazgos: Chatas: Río Negro con 9; Churrinches: Las Palmas y Campana con 7; Gorriones: Río Negro y Campana con 7; Semillas: Campana con 6; Cebollas: Campana y Río Negro con 7; Baby: Campana con 9.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 3ª Fecha

Resultados Serie A

Nueva Unión vs. Juventud Unida

0 Chatas 5

0 Churrinches 2

– Gorriones –

0 Semillas 3

1 Cebollas 4

1 Baby 6

San Rafael vs. Sacachispas

3 Chatas 0

6 Churrinches 0

– Gorriones –

7 Semillas 1

4 Cebollas 7

3 Baby 2

San Lorenzo vs. Central

3 Chatas 1

0 Churrinches 2

– Gorriones –

5 Semillas 0

0 Cebollas 0

5 Baby 1

Treinta y Tres vs. River Plate

5 Chatas 1

0 Churrinches 1

– Gorriones –

– Semillas –

6 Cebollas 2

0 Baby 6

Resultados Serie B

Libre: Independiente

Las Palmas vs. Campana

2 Chatas 0

1 Churrinches 1

0 Gorriones 3 (WO)

0 Semillas 3

2 Cebollas 2

0 Baby 4

Universal vs. Nacional

2 Chatas 2

2 Churrinches 1

– Gorriones –

1 Semillas 1

1 Cebollas 2

1 Baby 3

Tito Borjas vs. Río Negro

0 Chatas 3 (WO)

0 Churrinches 1

0 Gorriones 3 (WO)

0 Semillas 6

0 Cebollas 2

2 Baby 5

Próxima Fecha (4ª)

Serie A

Juventud Unida vs. Treinta y Tres

San Lorenzo vs. San Rafael

Sacachispas vs. Nueva Unión

Central vs. River Plate

Serie B

Libre: Las Palmas

Campana vs. Tito Borjas

Universal vs. Independiente

Nacional vs. Río Negro

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.