Lautaro De León dejó la selección de Ecilda y se apresta a viajar para jugar en Ecuador

En la tarde de este martes 23 se confirmó que Lautaro De León, el ex arquero de River de Panta que integrara la Selección Sub 20 de Uruguay que viajó a China en noviembre pasado, seguirá su carrera en el exterior. El futbolista ya se despidió del grupo de la Selección de Ecilda Paullier y quedó desvinculado del plantel mientras prepara todos los detalles concernientes a su viaje a Ecuador.

Las posibilidades se manejaban hace algunos días y las últimas horas fueron de gran ansiedad para el joven futbolista que confirmó a La Semana que finalmente será Ecuador el destino. Por el momento el jugador no adelantó a qué equipo se integrará De León una vez arribado a suelo ecuatoriano hasta tanto la institución no realice formalmente la presentación ante sus directivos y asociados. Se trata de un equipo de la Segunda División del fútbol ecuatoriano; en estos momentos le están enviando el correspondiente contrato para que pueda revisarlo con sus asesores y firmarlo tras lo cual estará en condiciones de viajar.

Con muchísimo entusiasmo Lautaro De León habló con este medio y dijo que “a través de Instagram supe que otro arquero que viajó conmigo a China había logrado un pase al exterior, así me contacté con Ezequiel Cichero que en verdad me ha dado una mano enorme en los contactos y el tema papeles para que la posibilidad pudiera concretarse”.

El futbolista explicó que “mandé algunos videos que tenía de mi participación en la selección uruguaya y otros también de mi pasaje por otros equipos y por suerte el jugador uruguayo está muy bien conceptuado en todas partes, eso ayudó a una rápida definición”.

De León adelantó que el club al que irá “está apostando en esta temporada a lograr el ascenso a Primera División y vienen haciendo esfuerzos importantes para eso”.

«La verdad es que me encontré con un grupo de excelentes personas tanto los entrenadores como los jugadores, uno a veces de afuera se queda con los resultados de estos procesos pero lo que se experimenta a la interna es muy bueno, cuando se entra al vestuario y uno recibe tanto cariño es muy valioso”, dijo.

“Yo llegué en un momento personal muy particular en lo emocional y la verdad es que Juan Quefán me habló muchísimo y también algunos referentes como San Martín o Belarmino y ahora cuando les dije que me iba me desearon lo mejor”.

Solamente queda desearle el mayor de los éxitos a este muchacho de 20 años que se aferra a una posibilidad que se le presenta. Habrá que seguirle los pasos en el exterior.

Por Jorge Gambetta.