La Liga Maragata de Vóleibol terminó la temporada en Libertad el pasado fin de semana

La Liga Maragata de Vóleibol cerró su actividad anual en el Gimnasio San Isidro donde el sábado se disputaron las semifinales y finales de las categorías juveniles femeninas y el domingo las correspondientes a la divisional Mayor tanto en la rama masculina como femenina.

JUVENILES| La actividad comenzó el sábado desde tempranas horas de la mañana con la disputa de las semifinales y finales del Torneo Juvenil Femenino en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Los primeros partidos correspondieron a las dos semifinales de Sub 15 a las que llegaban por un lado Puntas de Valdez y Campana B y por el otro Campana C y Estudiantes El Colla.

En la Semifinal 1 fue victoria de Puntas de Valdez 2 – 0 (25/12 y 25/20), mientras que en la segunda llave fue victoria de Campana C 2 – 0 (25/21 y 25/23). Los perdedores disputaron la final por el tercer puesto y fue victoria de Campana B 2 – 0 ante Estudiantes El Colla con parciales 26/24 y 25/11.

La final del torneo fue victoria y Campeonato para Puntas de Valdez que le ganó 2 – 0 a Campana C con parciales 25/11 y 25/14).

SUB 13| En esta categoría en una semifinal estaban las representaciones B y A de Campana y fue victoria del equipo B por 2 – 0 (25/20 y 25/12). En la otra llave fue victoria de Puntas de Valdez 2 – 0 ante Estudiantes el Colla con parciales 25/16 y 25/23.

En el partido por el tercer puesto, fue victoria de Campana A 2 – 0 ante Estudiantes el Colla (25/21 y 26/24). En la final fue victoria de Campana 2 – 0 ante Puntas de Valdez (25/22 y 27/25).

SUB 17| Por último en la categoría más grande de las juveniles en una llave DTP B le ganó 2 – 0 a Campana (24/14 y 25/19), y en la otra ACJ venció por WO a Las Piedras, de igual modo Campana se quedó con el tercer puesto por WO y en la final DTP B derrotó 2 – 1 a ACJ (25/11, 19/25 y 15/8).

Sin dudas una muy buena participación juvenil en todas las categorías para los equipos de Libertad y Puntas de Valdez.

En la premiación se reconocieron las mejores jugadoras de cada categoría. En Sub 13 Faustina Parodi de Campana B; en Sub 15 Pilar Gallaretto de Puntas de Valdez y en Sub 17 Josefina Álvez da Cruz de DTP B.

MAYORES| El domingo mientras tanto, también comenzó temprano la actividad en el San Isidro con las dos semifinales masculinas disputadas a tres sets. La llave 1 regaló un partidazo entre ACJ y Casaflopro que culminó 1 – 3 con parciales 25/20, 27/29, 23/25 y 22/25; en la segunda llave San Pedro le ganó 3 – 0 a Santa Voley (25/14, 25/11 y 27/25).

En las finales el tercer puesto fue para ACJ que venció 2 – 0 a Santa Voley (25/17 y 25/12) y en la final fue campeón San Pedro que venció 3 – 0 a Casaflopro (25/21, 25/20 y 25/23).

DAMAS| En la rama femenina en tanto, la primera semi la ganó Canelones 3 – 0 ante Santa Voley (25/20, 25/11 y 25/12), mientras que en la segunda llave fue victoria de ACJ 3 – 0 ante DTP B (25/13, 25/21 y 25/12).

El tercer puesto fue para DTP B

que venció 2 – 1 a Santa Voley (21/25, 25/21 y 15/9). En la final Canelones se impuso a ACJ 3 – 0 (25/21, 25/20 y 26/24).

En el reconocimiento a los mejores jugadores fueron distinguidos Viviana Damiano de Canelones por la rama femenina y Andrés Díaz de San Pedro en la rama masculina.

Imágenes: Sebastián Parentelli y cedidas por la organización.

Por Jorge Gambetta.