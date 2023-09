Juveniles de la liga de Ecilda Paullier eliminadas de competencia de OFI

El sábado 9 en el Complejo Deportivo del Club Estrella del Sur en Kiyú, las selecciones de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier recibieron a su similar de Canelones por la quinta fecha del Campeonato Nacional de Selecciones.

En el partido de primera hora, correspondiente al 6to Campeonato Nacional de la categoría Sub 14, no fue una buena actuación de San José Interior que cayó ante el conjunto canario por 3 a 1. Para el equipo ganador convirtieron Santiago Hornos, Luciano Moraes y Juan Damián, mientras que el gol de la selección local, lo convirtió Benjamín Arocha de tiro penal. En el otro partido de la serie, Durazno y Tala igualaron 0 a 0. Posiciones Serie E, Sub 14: Durazno 11 (+6), Canelones 7 (+1), Tala 5 (-2), Ecilda Paullier 3 (-5). En esta categoría quedó eliminado San José Interior.

En el encuentro de segunda hora por el 30° Campeonato Nacional Sub 15, la victoria se le escapó por poco al equipo de Daniel Monzón que pasó del empate 2 a 2. Abrió la cuenta Canelones con un gol de Guzmán Machín, lo igualó de penal Ezequiel Núñez y Franco Rodríguez lo dio vuelta para San José Interior. En zona de descuentos y tras tiro penal, nuevamente Guzmán Machín anotó y puso el definitivo empate. En el otro encuentro de la serie, Durazno goleó a Tala 4 a 1. Posiciones, Serie E Sub 15: Durazno 11 (+5), Canelones 7 (+2), Tala 7 (-3), Ecilda Paullier 2 (-4). Con la última colocación en la tabla, la selección de Ecilda Paullier quedó fuera del campeonato.

Por Nelson Guillermo.