El Infantil de la Liga San José entra en la recta final

La fecha 10 del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil tuvo un adelanto con los partidos entre Río Negro y Tito Borjas que jugaron miércoles y jueves, el resto se fijó para el sábado con la excepción de los de la categoría Gorriones que involucraba a equipos con jugadores en la Selección que viajó a Fray Bentos a disputar las finales del Campeonato Nacional de ONFI.

Sin embargo el sábado debieron suspenderse los encuentros que debían disputarse en cancha de Nacional y en la de River Plate ya que ambas se encontraban anegadas por las intensas lluvias del viernes.

SERIE A| Por la Serie A Juventud Unida recibió a Nueva Unión en el Complejo 1° de Mayo; quedó pendiente el encuentro en la categoría Gorriones, fueron cuatro victorias para los verdes y un empate en Baby.

En Ecilda Paullier, Sacachispas fue local de San Rafael, sólo jugaron en tres categorías con dos victorias locales en Chatas y Churrinches y un triunfo para la visita en Semillas; quedan pendientes los partidos en Gorriones, Cebollas y Baby.

Central recibió a San Lorenzo en cinco categorías, quedó pendiente la categoría Gorriones, fueron cuatro victorias para el azulgrana y una para los decanos en Baby.

El encuentro entre River Plate y Treinta y Tres debió postergarse debido al el estado del campo de juego.

SERIE B| En el Complejo Adelaido Camaiti Campana recibió a Las Palmas, fueron cinco victorias para los tricolores y una para los anaranjados, en la categoría Chatas.

Río Negro obtuvo los 18 puntos ante Tito Borjas y el encuentro entre Nacional y Universal no pudo jugarse por las condiciones del campo de juego. Independiente por su parte cumplió su fecha libre.

Repasemos las posiciones que clasifican a las finales por copas de Oro y Plata: en Chatas por la Serie A están igualados Treinta y Tres y Juventud Unida con 25 puntos, Treinta y Tres tiene un partido pendiente. En la Serie Brío Negro 24 puntos e Independiente con un partido menos tiene 17.

En Churrinches por la Serie A igualan River Plate y Juventud Unida con 22 puntos, River tiene un partido pendiente; por la Serie B Campana 25 y Las Palmas 19.

En Gorriones por la Serie A Treinta y Tres con 20 y Juventud Unida con 19; por la Serie B Campana tiene 18 y Nacional con dos partidos menos tiene 16.

En Semillas por Serie A Treinta y Tres con un partido menos tiene 23 y San Lorenzo 21, al acecho con 20 está San Rafael; en la Serie B Campana tiene 21 con dos partidos más que Universal que tiene 16.

En Cebollas de la Serie A Juventud Unida tiene 25 pero Treinta y Tres con un partido menos tiene 23; en la Serie B Nacional tiene 21 puntos, campana 17.

Por último en la categoría Baby en la Serie A lidera Juventud con 23 puntos, le sigue con un partido menos River Plate con 19; en la Serie B Campana y Río Negro tienen 20 puntos.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 10ª Fecha

Resultados Serie A

Juventud Unida vs. Nueva Unión

4 Chatas 1

2 Churrinches 0

– Gorriones –

2 Semillas 0

2 Cebollas 1

2 Baby 2

Sacachispas vs. San Rafael

1 Chatas 0

2 Churrinches 1

– Gorriones –

0 Semillas 2

– Cebollas –

– Baby –

Central vs. San Lorenzo

1 Chatas 2

3 Churrinches 4

– Gorriones –

1 Semillas 4

0 Cebollas 1

3 Baby 1

River Plate vs. Treinta y Tres

– Chatas –

– Churrinches –

– Gorriones –

– Semillas –

– Cebollas –

– Baby –

Resultados Serie B

Libre: Independiente

Campana vs. Las Palmas

1 Chatas 2

3 Churrinches 1

3 Gorriones 0 (WO)

2 Semillas 0

5 Cebollas 0

4 Baby 0

Río Negro vs. Tito Borjas

3 Chatas 0 (WO)

6 Churrinches 0

3 Gorriones 0 (WO)

6 Semillas 0

6 Cebollas 0

2 Baby 0

Nacional vs. Universal

– Chatas –

– Churrinches –

– Gorriones –

– Semillas –

– Cebollas –

– Baby –

Próxima Fecha (11ª)

Serie A

San Rafael vs. San Lorenzo

Treinta y Tres vs. Juventud Unida

Nueva Unión vs. Sacachispas

River Plate vs. Central

Serie B

Libre: Las Palmas

Campana vs. Tito Borjas

Universal vs. Independiente

Río Negro vs. Nacional

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.