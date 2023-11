Preocupa a animalistas falta de nuevo convenio para castraciones de perros en 2024, que ahora deberán cobrarlas

La preocupación ha ganado a las integrantes del colectivo Bicheros Unidos de Libertad, que está anunciando para el 25 de noviembre la realización en Libertad de la última jornada de castraciones de perros y perras de forma gratuita que se hará ya que aún no se ha firmado un nuevo convenio para continuar aplicando el Programa Nacional de Control Reproductivo que se realiza en convenio entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y las intendencias. La incertidumbre sobre qué pasará en 2024 es enorme.

Como todos los meses La Semana informó en su pasada edición el cronograma de noviembre de este programa que pasa por todas las localidades de San José. Al día de hoy, según el cronograma oficial, quedan por realizarse jornadas el miércoles 22, desde las 10, en la escuela 79 de Picada de Gambeta, el sábado 25, a las 8 y 30 horas, en el Municipio de Libertad y a las 10 horas, en el salón comunal del barrio Roberto Mariano de San José de Mayo.

La actividad en Libertad se desarrolla al fondo del Municipio y para agendarse hay que escribir al 099 462909, incluyendo nombre y apellido del propietario, aclarando además si es perro/a o gato/a, el animal a castrar (si es gato/a, tiene un costo de 750 pesos). Si necesita traslado deben dar la dirección y los animales deben concurrir con ocho horas de ayuno de alimentos y tres horas de ayuno de agua.

Ana Valverde de Bicheros Unidos, comentó a La Semana que de febrero a octubre de este año, en Libertad se han castrado 211 perros y 214 gatos, lo que da un total de 495 castrados, cifra que para la referente de Bicheros no es suficiente ya que ocurre que muchos se agendan pero después no van. “Después tenemos camadas de cachorros y gatitos abandonados, la gente no aprende más y tampoco se dan cuenta que hoy por hoy hay un decreto de obligatoriedad, cuando los empiecen a multar van a saber lo que es bueno”, dijo Valverde.

Más allá de eso, que esté en entredicho la continuidad del programa preocupa a la Coordinadora de Bienestar Animal de San José. Recordó Valverde que las intendencias y el Instituto de Bienestar Animal (INBA), “aún no se han sentado a conversar para un nuevo convenio de castraciones gratuitas y creo que ya este año no lo van hacer”.

¿DEBERÁN PAGARSE? | La activista dijo que esperaba equivocarse, pero en una reciente reunión de representantes de la Coordinadora de Bienestar Animal de San José con dos jerarcas de la Intendencia “nos dijeron que aún no se ha hablado con el INBA sobre un nuevo convenio, así que para 2024 no sabremos si tendremos castraciones gratuitas”, comentó Valverde.

Esto lleva a que los grupos animalistas de San José, no sepan cómo “encarar las castraciones de febrero del año 2024, no sabemos si podremos hacerlas gratuitas o serán económicas. Comenzamos 2024 con una gran incertidumbre”, dijo Valverde, que añadió que de firmarse un nuevo convenio, “suponemos que recién podremos empezar a hacer uso de esas castraciones a mitad de año, debido a que todo el papeleo del convenio y la entrega del dinero es un trámite muy burocrático”.

Recordó Ana Valverde que el convenio que está terminando fue firmado en junio de 2021. A partir de él, el INBA abonaba el costo de 7000 castraciones y la Intendencia pagaba otras mil. “Es el convenio que estamos terminando en este fin de año en todas las localidades del departamento incluyendo las rondas rurales, o sea que se han castrado 8000 animales al término de 2023”, dijo Valverde.

Por Javier Perdomo.