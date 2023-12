Campana también se consagró campeón en la categoría Sub 23 de la Liga Mayor

Campana derrotó 2 a 0 a Universal en la final única por el título de la Temporada 2023 de la categoría Sub 23 (o la Tercera), y levantó una vez más el máximo trofeo.

Tricolores y albiverdes llegaban a la instancia definitoria tras obtener el Apertura y el Clausura respectivamente y el partido fue de trámite parejo hasta que Universal perdió por doble amonestación a Felipe Peña. Corrían 30 minutos y del tiro libre que generó la falta de Peña sobre Alan Ramos, muy bien ejecutado por Facundo Lapizaga, llegó la apertura del marcador que no tuvo modificación alguna hasta cumplida la primera mitad.

Apenas comenzado el complemento Gonzalo Reboiras bajó a Kevin Silvera que se iba hacia el arco y también recibió la segunda amarilla por lo que el equipo del Berral se quedó con nueve hombres para los más de 40 que quedaban por disputar.

Sin embargo a Campana le costó más de lo imaginable cerrar el partido porque recién a los 84 llegó el pase filtrado de Lautaro Licio para la entrada de Silvera que definió bien en el mano a mano con el arquero Christian Jara.

Un nuevo título para Campana en una categoría a la que no todos los equipos le dan la trascendencia que tiene. Si se miran las alineaciones de los planteles que estuvieron en la final de Primera División seguramente se verá a muchos futbolistas que tienen en su haber varios títulos de Sub 23, así como de Sub 15 y Sub 17.

El Cuerpo Técnico de Sub 23 de Campana está encabezado por José Puig, le acompañan Gustavo Luy como Ayudante Técnico, Carina Pérez como kinesióloga, Mauro Puig es el Preparador Físico y la actuación como Delegado de Robert Yanes.

El plantel que estuvo a la orden en el último partido está integrado por Iván Conde, Emanuel Bravo, Facundo Correa, Facundo Perdomo, Emanuel Lanz, Gabriel Mattos, Facundo Lapizaga, Alan Ramos, Abraham Méndez, Kevin Silvera, Rodrigo Curbelo, Maximiliano Sierra, Franco Nogueira, Sebastián Villagrán, Franco Gamba y Lautaro Licio.

Imagen tomada de página de Facebook de Campana.

Por Jorge Gambetta.