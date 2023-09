Campana pasó la pelota a la OFI

La actividad oficial de las dos divisionales mayores de la Liga Mayor de Fútbol de San José está paralizada hasta que no se conozca la decisión del Tribunal de OFI respecto al recurso apelatorio presentado el miércoles por Campana respecto a las sanciones aplicadas por el Tribunal local que analizó lo ocurrido en el partido de la tercera fecha del Apertura entre Campana y San Lorenzo.

Recordemos que esa resolución modificó la tabla del Torneo Apertura que ya tenía a Central como campeón por lo que en la última sesión de la Liga Mayor se resolvió consultar a la Comisión de Reglamento de OFI para asesorarse respecto al procedimiento a seguir.

Esa instancia imponía una espera de al menos dos semanas pero la apelación de Campana ante OFI abre ahora un lapso mayor de tiempo sin actividad al menos en Primera División.

ASESORAMIENTO| En Campana se realizaron varias consultas jurídicas con profesionales cercanos al ambiente futbolístico para tomar la decisión de apelar el fallo ante el Tribunal de Penas de OFI. El presidente Claudio Sellanes dijo que “ha sido una semana bastante movida” y explicó que la presentación del recurso “lo resolvimos el martes en la noche del partido que jugamos ante Río Negro por la Copa Uruguay porque tuvimos varias consultas con diferentes abogados”.

Agregó que “fueron al menos tres abogados muy cercanos a la temática del fútbol que pudimos contactar a través de conocidos y los tres profesionales, quienes entre ellos no tienen ningún vínculo, nos dijeron que el fallo estaba mal, que no correspondía la pena que se nos aplicó”.

En cuanto a los puntos y aspectos apelados, Sellanes dijo que sobre ello “vamos a hablar cuando corresponda tras lo que decida el Tribunal de OFI; correrán los tiempos que tengan que correr”.

El dirigente admitió que “pasaron algunas cosas que sabemos que merecían una pena, pero se nos adjudican responsabilidades que pensamos que no corresponden, porque sancionaron al público, a la cancha, a las personas que quizás correspondía pero hay que ver los tiempos de suspensión y nos quitaron un punto”.

Desde un principio el fallo parece excesivo, Sellanes dijo que “acá no hubo invasión de público, no se consumó una agresión física a la terna, hay varios detalles que nos parece que en el fallo se les fue la mano con las penas”.

En ese punto el dirigente comparó con lo ocurrido en el partido Universal – River Plate donde “le pegaron a un juez; entró gente a la cancha a patotear al juez y sin embargo las penas no fueron tan severas como las que nos aplicaron a nosotros”.

IMPARCIAL| Sellanes entiende que la apelación abre una instancia para que el caso sea analizado con mayor imparcialidad, “ahora va a analizar el caso un Tribunal integrado por gente que no tiene ningún vínculo con ninguna institución de la liga”.

El pasado lunes Campana le retiró la confianza al tribunal y reclamó su renuncia, lo que no fue acompañado por las restantes instituciones. “Creo que si se revoca el fallo el Tribunal de la Liga debería renunciar”, dijo Sellanes y agregó que “nosotros le retiramos la confianza pero el resto de los clubes no acompañó, tal vez les conviene que continúe este tribunal”.

PLAZOS| Desde el miércoles pasado los plazos para definir una solución se han extendido notoriamente. Sellanes explicó que “el Tribunal de OFI tiene cinco días para analizar la apelación de Campana” si se entiende que el planteo es correcto y presentado en tiempo y forma “debe pedirle al Tribunal de la Liga Mayor que fundamente su fallo y a partir de esa respuesta dispone de 15 días para resolver y ahí se verá qué dispone”.

La Directiva tricolor se tomó el tiempo necesario para decidir la apelación porque “la Comisión no puede dejarse llevar por el apasionamiento, por eso buscamos el asesoramiento jurídico. En alguna otra ocasión que consultamos no nos recomendaron apelar y no lo hicimos, ahora es diferente”.

Digamos que para apelar, las instituciones deben depositar 20 UR que recuperarán si el fallo les da la razón o perderán en caso contrario.

MEDIÁTICO| Finalmente el titular tricolor sostuvo que “en estos días he tenido varias entrevistas y pienso que cuando los presidentes de los clubes tenemos que hablar repetidamente con los medios es porque algo no está bien porque la prensa debe hablar con jugadores y entrenadores sobre fútbol, si un equipo jugó bien o mal y en estos momentos en la Liga Mayor están hablando más los presidentes en un año que ha sido muy problemático, hay que hablar de la pelota y no de problemas distintos cada vez”.

Imagen: CLD.

Por Jorge Gambetta.