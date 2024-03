Actividad del MPP con el «Pacha» Sánchez y la diputada Lucía Etcheverry en nuevo comité platense

El pasado sábado 16 de marzo el Movimiento de Participación Popular (MPP), de Ciudad del Plata, en su local aun sin inaugurar de la ruta 1 Vieja kilómetro 26.500, recibió al senador Alejandro “Pacha” Sánchez, a la diputada por Canelones Lucía Etcheverry y al josefino Nicolás Mesa, en un acto en el cual brindaron mensajes con distintas visiones, de acuerdo a sus responsabilidades.

En la previa a la llegada de los dirigentes nacionales, todo se fue ajustando, la amplificación, las sillas y los vecinos y vecinas que se fueron arrimando para lograr una aceptable concurrencia, en una tardecita con tiempo amenazante. Los dirigentes platenses Carlos Ribeiro, Graciela Trabazzo y Juan Maciel, mostraban su nerviosismo porque todo saliera bien.

Desde otros puntos del departamento llegaron los legisladores departamentales Gerardo “Lalo” Viña y Verónica Britos. En total unas 80 personas entre propios y ajenos participaron de la actividad proselitista, que en todo momento fue catalogada como reencuentro de afectos y puesta a punto, calentando los motores rumbo al último domingo del mes de junio, cuando se realicen las elecciones internas.

Sobre este tema, tanto Mesa como Etcheverry o Sánchez, en sus piezas oratorias, mencionaron lo mismo: “es cierto los frenteamplistas no estamos acostumbrados a ponerle todo el calor a las elecciones internas” y por eso mencionaron la necesidad de repicar “pues en esta oportunidad no hay mal tiempo, ni lluvia, ni final de Copa América que interceda entre nuestra vocación demócrata y participar votante a Yamandú Orsi para que sea el candidato del Frente Amplio y en octubre el presidente de todas y todos los uruguayos”.

Por separado Nicolás Mesa, habló de las diferencias entre lo que es la administración frenteamplista en Canelones y la josefina, comparando Ciudad del Plata con lo que es la Ciudad de la Costa. Se refirió a temas como el peaje, dijo que no se continuó el saneamiento en el territorio platense por la falta de recursos de la Intendencia, según le respondió OSE en un pedido de informes.

DETALLES | Continuó la oratoria la diputada Lucía Etcheverry. La legisladora aportó más datos sobre Yamandó Orsi, ya que formó parte de los equipos de gestión departamental, recordando como tomó Marcos Carámbula la Intendencia canaria casi dos décadas atrás durante las cuales “Orsi fue su Secretario General y con su impronta negociadora y abriendo bien las orejas sacaron a flote lo que es sin dudas la mejor y más compleja gestión departamental”.

Otros titulares de la realidad canaria en la gestión de Yamandú Orsi, son 14 Polideportivos, el sustento de 30 municipios, el saneamiento con una extensión de 490 kilómetros y la lista de ejemplos continuó.

Alejandro “Pacha” Sánchez por su parte, una vez más en el territorio platense, demostró tener un profundo conocimiento sobre el departamento de San José y sin confusiones mediante saber que estaba en Ciudad del Plata y habló de lo que facilita para un gobernante “venir de una gestión ejecutiva exitosa con muchos años de acumulación de experiencia, no detrás de un escritorio, sino caminando su Canelones palmo a palmo, conocer los objetivos de un Área Metropolitana, que entre Montevideo y Canelones invisibilizan a San José o mejor dicho a Ciudad del Plata y ya vieron lo que les pasa con el saneamiento que Nicolás resumió muy bien”.

“El Frente Amplio dejó todo resuelto entre el BID, OSE y la OPP la financiación para la Fase 1 y Fase 2, pero la Intendencia de San José no cumple con el compromiso y su cuota parte, por falta de recursos económicos y aquí no ha pasado nada. Por eso yo estaba pensando y les pregunto después de junio, cuando pase octubre y volvamos a gobernar no será hora de decir ‘ahora le toca a San José’, y miremos Rocha, Paysandú, Treinta y Tres, Salto, Canelones”.

FUNCIONAMIENTO | Alejandro Sánchez volvió a insistir en que Yamandú Orsi es el mejor candidato pero que no descarta a ninguno de los precandidatos (sin nombrarlos). “Nosotros en la 609 ya elegimos a Nicolás Mesa como candidato a Diputado y vamos por Orsi Presidente ahora”.

Con un cerrado aplauso de los presentes, culminó el acto. Carlos Ribeiro, dijo a La Semana que el novel local, único de la Lista 609 en Ciudad del Plata, estará abierto los días jueves a partir de las 17 horas y que aún no tiene fecha de inauguración confirmada.

Por Carlos García.