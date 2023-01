Oriente celebra el año nuevo, el 4721 del calendario lunisolar

El domingo 22 de enero, China le dio la bienvenida al Año Nuevo, que se extenderá hasta el 9 de febrero de 2024. Para establecer la fecha exacta del comienzo del año según el calendario chino, se toma en cuenta el inicio de la luna nueva, es por eso que puede variar cada año, entre las fechas del 21 de enero y el 20 de febrero.

El Año Nuevo Chino o la Fiesta de la primavera (chūnjié), o Año Nuevo Lunar, está basado justamente en el calendario lunisolar ​tradicionalmente utilizado en China, basado en las fases del Sol y de la Luna.

Este calendario, ha regido muchas actividades de la población china, sobre todo de agricultores y otras personas que trabajan en actividades relacionadas a la recolección o la naturaleza ya que entienden que regirse por este calendario permite mejores cosechas y prosperidad. Se eligen también ciertas fechas como propicias para hacer otras celebraciones como bodas o reuniones.

En su calendario tradicional, el presente 2023, corresponde al año 4721. Esto se explica en que el calendario chino comienza a contabilizarse desde el año de la coronación del Emperador Amarillo Huangdi en el 2698 A.C.

La celebración del Año Nuevo Chino data desde hace más de 3.000 años. Se inicia en la segunda luna nueva, después del Solsticio de Invierno, con una duración de 15 días, marcando el final del invierno y un nuevo año en el calendario lunar, que se basa en la rotación de la Tierra para los días, se guía por la trayectoria de la luna para los meses y se rige por el sol para los años. Por eso, el año se divide en 24 periodos solares, existen ciclos que se completan cada 12 años y siglos con una duración de 60 años.

La celebración tiene una connotación cultural importante como tradición, conmemorando a los antepasados, la unión familiar, así como desear los mejores augurios, fortuna, buena suerte y alejar a los malos espíritus en el año que comienza.

La cena familiar se realiza en la víspera del Año Nuevo chino y debe tener siempre pollo, pescado, pato y carne vacuna. Otra costumbre importante de este día es que las personas mayores dan a las personas menores de edad y solteras de la familia un sobre rojo con dinero para desearles buena suerte para el año venidero. Además, algunas familias contratan maestros de las artes marciales para realizar la danza del dragón o del león, para ahuyentar a los malos espíritus. Otros, simplemente, disparan petardos para ahuyentar al monstruo Nián.

REGENTE | Otro aspecto importante del Año Nuevo chino es darle la bienvenida al animal regente para el año que se inaugura. Esto proviene del zodiaco chino, que está compuesto por 12 animales.

Existen muchas leyendas sobre el origen de los animales del horóscopo. Una de las más populares es la del emperador de Jade Yù Huáng Dàdì. Según la leyenda, este Emperador habría decidido realizar una carrera entre todos los animales y los primeros 12 en llegar formarían parte del zodiaco. La prueba que debían superar era cruzar un río y de esta forma, uno a uno irían cruzándolo de acuerdo a sus habilidades. De esa forma se habría creado un orden entre ellos, marcando el lugar de cada uno en el horóscopo.

El orden quedó establecido con la rata como iniciadora, a la que le sigue el búfalo, luego el tigre, el conejo, el dragón y el caballo. Otros tres animales, la cabra, en el octavo lugar, el mono, el noveno y al gallo, se le ubicó en el décimo puesto. Finalizan el perro en el undécimo lugar y por último el cerdo, cerrando la lista de los animales.

Para la sociedad china, el año que comienza tiene como regente al Conejo de agua, que marcará el camino a seguir, pero también parte del destino que atravesarán los 12 animales. Con la llegada de este nuevo ciclo astrológico, se da la despedida al Tigre de agua que permaneció como regente en 2022.

El signo del Conejo, el cuarto en la lista de los animales, predice para el año 2023, un año de esperanza, ya que el conejo es un símbolo de longevidad, paz y prosperidad. Este animal a nivel personal, simboliza el ingenio, la mentalidad rápida y la sagacidad. Además, tienen la característica de ser muy observadores y detallistas. Las personas nacidas bajo los influjos del conejo son amistosas, empáticas, amables, sinceras, genuinas, ingeniosas, alertas y de mente rápida. Son además personas confiadas, fuertes y serviciales.

Se adaptan, gracias a estas características, a diferentes ambientes, aunque como todos, tiene su punto débil, determinado por una bondad que, en ocasiones, permite que sean mal influenciados por otros y a ser engañados. Pertenecen a este horóscopo aquellas personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

Poseen habilidades de razonamiento y de socialización, son minuciosos y atentos a cada detalle. Hay diferencias entre hombres y mujeres; los hombres nacidos en el año del Conejo son muy educados y tendientes a evitar conflictos, conservadores, organizados y con tendencia a ejercer control sobre sí mismos. Las mujeres, son atentas, sociables y corteses. Rechazan la violencia y los argumentos inválidos.

Hay que diferenciar también el elemento que rige al animal. En este caso es el agua, lo que para la astrología china simboliza la comprensión mutua, la sabiduría, la capacidad de adaptarse a cualquier condición, la tendencia a viajar. El agua, por su naturaleza, fluye, llega a todas las grietas, toma cualquier forma, es el mejor disolvente y puede barrer todo a su paso, destruyendo incluso la piedra. Sumado a ello, el elemento agua es insustituible, es símbolo de vida, sin ella, desaparecía la vida. Una frase del filósofo Lao Tsé, lo ejemplifica muy bien: “El agua es la cosa más suave y aun así puede penetrar montañas y tierra. Esto muestra claramente el principio de que la suavidad supera la dureza”.

Se crea o no en predicciones de este u otro tipo, la perseverancia, el compromiso y las correctas acciones hacia uno mismo y hacia los demás, serán siempre el camino hacia la realización personal y el logro de los objetivos.

Predicciones para 2023

Para aquellos que simpatizan con los horóscopos, una breve síntesis de las predicciones para el año del conejo. Las personas nacidas bajo el signo de la rata van a vivir muy buenos momentos en el ámbito del hogar y la familia, disfrutando al máximo de la compañía de seres muy queridos. Un gran año para el amor (nacidos en 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020).

Para el buey o búfalo, se acabó el estrés. Dejarán atrás las ansiedades de 2022 y este 2023 les traerá grandes momentos de paz y serenidad donde puedan pastar a su gusto. Será para los bueyes un año muy estable, sin altibajos de esos que encogen el corazón y tanto odian (nacidos en 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009).

Los tigres se despiden de su año, lo que no significa que este 2023 vaya a ser peor para ellos. Este signo del zodiaco chino va a seguir a tope en algunos aspectos de su vida, como el trabajo. Van a ahorrar y a alcanzar sus metas económicas. En lo personal van a aprender a demostrar sus sentimientos y también a compartirlos, por lo que sus parejas o potenciales parejas, amigos y familiares, van a agradecer que muestren su lado más vulnerable (nacidos en 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022).

Bueno, este será el año de los conejos, con las grandes habilidades sociales que ya se han señalado. Este 2023 será muy probable que puedan alcanzar sus metas, pero siempre con constancia, si no, no conseguirán nada. Deben seleccionar muy bien qué les aporta y qué no les aporta nada a sus vidas, deberán aprender a decir no. Esa será la gran lección que deberán aprender.

Para el místico dragón, los meses de febrero y marzo van a ser muy flojos, sin demasiado brillo. Su forma de ser, fogosa y a veces impulsiva, va a hacer que tomen malas decisiones. Será un año de sensibilidad, profundo y humilde, del que los dragones van a tener que aprender mucho (nacidos en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2023).

Las serpientes se enfrentarán a un año complicado: lo familiar, lo social, lo laboral, incluso lo legal. Deberán tener presente que no todo dura eternamente y que esta es una oportunidad para, más que nunca, demostrar su valía y su buen corazón en los momentos duros (nacidos en 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013).

El caballo tuvo problemas en el año del tigre, por lo que este 2023 se presentarán muchas de las respuestas y otras tantas oportunidades para resolver los cabos que quedaron sueltos. Este año será en el que los caballos eliminarán de su vida las cosas que no funcionan; los caballitos deberán dejar a un lado el miedo porque, de verdad, este año sí va a ser el año (nacidos en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

Las cabritas tendrán en este año importantes cambios y nuevas oportunidades en lo laboral. Además, el horóscopo chino predice una inyección económica importante que animará a las cabras aún más en lo laboral y, sobre todo, de cara al ocio, viajes y cualquiera que sean sus metas (los nacidos en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

El cambio marcará significativamente al mono este 2023. El pasado año lo han pasado mal, pero todo esto les va a ayudar a elegir qué quieren y qué no de cara al futuro. En lo familiar habrá situaciones complicadas, pero el aura del año del Conejo les transmitirá la paciencia propia del signo que rige el año y aprenderán a ser pacientes y a escuchar a los demás (nacidos en 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016).

No es fácil ser el jefe del corral, pero este año, después de mucha rebelión en la granja, los gallos van a tener algo de paz. Van a avanzar, a cerrar las puertas del pasado que les han hecho sufrir y atraerán cosas bonitas a su vida. Pasarán alguna situación delicada y difícil, pero lo bueno es que sólo servirá para que se queden los que deben quedarse y se vayan aquellos que no aportan nada (nacidos en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017).

La lealtad y la constancia del perro, va a tener este 2023 su recompensa. Y es que son tan constantes y trabajadores que aunque pasen una mala temporada, acaban cumpliendo su objetivo. Este nuevo año van a lograr aquello que se proponen, siempre que mantengan su típica actitud de esfuerzo (nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006).

Tras un año lleno de decepciones, por fin los cerdos pueden dormir tranquilos. Este 2023 tendrá un lado porcino muy positivo y traerá grandes cosas para este signo tanto en lo laboral como en lo personal (nacidos en 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007).

Por Yudith Píriz.