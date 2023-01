Periodista Nelson Francia habló de las selecciones josefinas y de su desilusión con el papel de Uruguay en Catar 2022

El Torneo del Sur completó su primera mitad y siempre resulta válido contar con opiniones calificadas y si habla de voces calificadas, Néstor Francia es un referente del periodismo deportivo del interior del país por sus documentados razonamientos sobre la realidad del fútbol “chacarero” .

En el marco de un extenso diálogo, inicialmente Francia se refirió al Torneo del Sur y dijo que con frecuencia “se dice que no es el mismo Torneo del Sur, pero todo va cambiando y hay que adaptarse a las nuevas formas de disputa. Aquel Sur tradicional es muy difícil que vuelva, porque hay otro contexto incluso de país”.

EL SUR | Este año la novedad es que el departamento de Colonia tiene dos representativos y al respecto Francia expresó que a Colonia Interior “yo le llamo Federación porque me resulta más fácil y es lo que son: varias ligas afiliadas a una federación, todos sabemos que volvió a producirse una nueva división del fútbol coloniense tras muchos inconvenientes políticos”.

El colega apeló a su biblioteca biológica y recordó que “si nos ponemos a historiar vemos que en el año 1949 algunas ligas habían pedido jugar el Sur, cuando Colonia se había ido a jugar el Litoral en el año 1933. Así ha sido siempre, en 1961 volvió la Colonia unificada al Sur y en 1964 se fundaron las Ligas Federadas”.

EQUIPOS | En cuanto al partido de la primera fecha entre San José Interior y Colonia Interior Francia opinó que “me pareció un buen equipo el coloniense, sobre todo en el primer tiempo. Creo que fue superior y mereció irse al descanso con ventaja, luego el equipo de Firpo recompuso algunas líneas, hizo algunos retoques y a partir del primer gol de Ecilda, la Federación se quedó o se apagó e indudablemente termina siendo merecida la victoria de San José Interior”.

Tras su comentario de inmediato acotó que “acá quiero decir las cosas como son: me parece que en la división coloniense, la Federación salió ganando porque tiene más ligas y con equipos que compiten en la interna con mucha fuerza. La propia Liga Helvética, o Rosario, tienen buenos equipos y en esta división Colonia Capital, perdió algunos jugadores y salió ganando la Federación que siempre he dicho que iba a tener un equipo interesante”.

Para Néstor Francia no hay favoritos “más allá que tal vez la responsabilidad recaiga sobre San José Capital, porque tiene la presión de ser el último campeón y si no pasara a la siguiente fase sería un fracaso”.

“San José Interior tiene un equipo interesante” dijo Francia y agregó que “en el partido ante San José Capital tuvo sus chances y no las pudo concretar, pero se ha visto un nivel parejo. No hay partidos que nadie pueda decir que están ganados de antemano, todos juegan con su parte táctica donde se trabaja mucho. Firpo trabaja muy bien, hay una generación de jugadores que han ido apareciendo y que pueden sostener una línea futbolística”.

Sobre el equipo de Gustavo Cabrera el periodista expresó que “no ha rendido lo que puede, hay jugadores que están por debajo de su nivel aún en la parte física. Pienso que con el transcurso de los partidos irán adquiriendo el rodaje y el amalgamiento como equipo para mejorar, no estoy diciendo que vaya a ser campeón ni nada que se parezca porque cada partido es una historia diferente y los rivales son todos complicados”.

Completando su razonamiento Francia agregó que “tal vez a San José Capital le ha faltado un poco de concentración. Lo vimos ante la Federación de Colonia que jugó mejor en el primer tiempo, lo controló y le quitó la pelota y a San José a veces cuando le quitan la pelota le cuesta generar y sus delanteros quedan muy solos, pero reconozco la categoría de los jugadores que tiene San José, porque en un par de jugadas, en pocos minutos pueden desnivelar y cambiar un partido”.

El sábado, San José Interior estuvo a punto de anotarle al equipo de la Capital antes del primer minuto de juego. Al respecto Francia dijo que “a veces algunos equipos arrancan posicionándose muy bien y es como en el truco, cuando ganás la primera y te afirmás, ganan la mitad de la cancha y complican a cualquiera, a San José a veces le ha pasado eso cuando no tiene el control o pierde la iniciativa se le complica el partido, no obstante eso ha salido adelante con una jugada individual o una salida rápida y con tan solo unos buenos minutos saca los resultados”.

Sobre aquella jugada concreta agregó que “en el partido del sábado cuando antes del primer minuto Burgos le robó la pelota a Rebollo si hubiese convertido el partido cambiaba totalmente y después de eso San José Interior se paró mejor. Tuvo la pelota y generó varias chances, no supo o no pudo concretarlas y en un buen momento de San José Interior llegó un penal para Capital que lo atajó Facal y en el rebote Vico lo pudo convertir en gol. Luego en el segundo tiempo también San José Interior tuvo sus chances y en una jugada de pelota quieta aparece el golazo de Santiago Gáspari, una de esas individualidades que mencioné antes, pero no se puede decir que el equipo de Firpo esté haciendo un mal torneo”.

Según opinó el periodista “cuando un equipo erra varias oportunidades quiere decir que las supo generar, que llegó con chances sobre el arco rival. Faltará definición o suerte pero se supo generar las chances; ahora si un equipo no llegó en los 90 minutos y no tiró al arco significa que no pudo generar y algo está haciendo mal”.

Aclarando que “yo soy un aficionado, no soy técnico, me gusta más la estadística que analizar los partidos”, Francia se refirió al sistema de línea de tres aplicado por Gustavo Cabrera: “creo que para jugar con línea de tres se necesitan los jugadores adecuados para esa función y no estoy diciendo que Gustavo Cabrera no los tenga, pero pienso que ese esquema necesita mucho rodaje y acoplamiento”, dijo.

Explicó que “este año San José cambió su lateral izquierdo. No está Sacco y ahora está Diego Rodríguez que me parece un muy buen jugador y le dio muy buen resultado a Ramón Doglio el año pasado en Canelones cuando formó con línea de tres, pero es un sistema que a mí no me convence porque necesita estar muy bien aceitado para que bajen más volantes cuando hay que defender”.

Sobre las tácticas del fútbol, Francia opinó que “han evolucionado en todo el mundo, ya no está aquel romanticismo de los equipos ofensivos, cada técnico aplica la estrategia según los jugadores que tiene y los momentos de cada partido”.

URUGUAY | Resultaba ineludible conocer la opinión de Néstor Francia sobre la participación celeste en Catar. Tras pensar un momento dijo que “el Mundial para Uruguay fue un tremendo fracaso en lo futbolístico. Veníamos de un proceso de 15 años con el mismo técnico, por el que pasaron muchos jugadores, se competía de muy buena manera a nivel mundial, porque algunos dicen que si no sos campeón no sirve de nada pero Uruguay es un equipo económicamente chico y lo que hizo en 2010 fue inolvidable y el quinto puesto en Rusia no es para nada despreciable, es decir que nos posicionamos de muy buena manera a nivel mundial”.

Sin embargo agregó que “en lo personal creo que Tabárez debió retirarse después de 2018 para ocupar algún lugar en la coordinación o supervisión de los diferentes procesos de selecciones. Era necesario un cambio y llegó Alonso con un aire renovador, de pronto también un impulso anímico y se logró clasificar al Mundial de Catar faltando una fecha”.

Pero el periodista entendió que su opinión respecto al entrenador de la Selección Uruguaya cambió. “Todo lo bueno que pudo hacer Alonso en el final de las Eliminatorias se perdió con lo horrible que fue la participación en el Mundial, porque fue un planteo amarrete desde el primer partido, también en el segundo y después se acordó que se podía ganar y ganó. Me parece que nos mintió a todos los uruguayos, y si me preguntan si quiero que siga o no digo que no, porque ya me mintió porque entre lo que dijo antes y lo que hizo después no tiene nada que ver. Tuvo una actitud timorata, de no querer jugar, no colmó las expectativas que había generado y repito que a mí Alonso me mintió”.

A Francia le dolió mucho ver a Uruguay “jugando así, me dolió hasta ese último partido que ganó porque sabiendo que por las matemáticas importaba lo que estaba pasando en otra cancha y precisando más goles y se quedó aun sabiendo que podía pasar lo que pasó y cuando estuvo con el agua al cuello salió como loco a buscar una aventura que nos clasificara, pero ya era tarde, no se hizo cuando debió hacerse”.

Finalmente el colega expresó su deseo de que en la AUF “se mantenga la coordinación entre todas las selecciones, para orientar la formación de futbolistas hacia un mismo rumbo”.

Por Jorge Gambetta.