El enfoque holístico de la salud de Jesús Costa

La salud de las personas es una temática que siempre interesa y de la cual, cada día pueden conocerse enfoques o perspectivas diferentes que pueden ayudar a encontrar otros caminos para restaurar un desequilibrio y obtener así, una mejor calidad de vida. A pesar de que los avances científicos puedan ir cambiando a través de los años, existe un enfoque holístico que se basa en principios que durante siglos fueron empleados para restaurar la salud y que hoy, muchos especialistas comienzan a aplicar.

Desde esa perspectiva, siempre es enriquecedor que expertos de diferentes áreas expongan su mirada de la medicina actual y como ésta, en diferentes oportunidades, presenta carencias a la hora de devolver la salud a las personas.

Recrear una entrevista realizada hace ya algunos años a uno de esos especialistas en estos momentos en los cuales, además de vivir en una etapa pos pandemia, este panorama se perpetua en constantes estados de alerta por diferentes virus, puede ser de gran ayuda para que cada uno tome el poder de su cuerpo y de su salud y que pueda ser el mismo su propio vehículo para prevenir y sanar.

EQUILIBRIO| El médico especialista del método Hansi, Jesús Costa, en una charla mantenida con este medio, exponía que la enfermedad es un proceso en el cual se da un desequilibrio entre algunas funciones del organismo.

Su mirada de la medicina actual y de los avances y tratamientos que se emplean, si bien no es crítico, sí intenta establecer que definitivamente existen otras formas de guiar a las personas en el proceso de curación, y una de ellas, es ayudarlos a encontrar a cada uno, su propia poder, para restablecer así, el equilibrio perdido que desencadenó una enfermedad.

En los procesos de curación se abre una nueva esperanza que si bien no es nueva, en occidente hoy, parece empezar a comprenderse que existen otras formas de curar, más humanas y en armonía con el todo. Para Jesús Costa, lo que no se puede pensar es que sólo los medicamentos pueden curar, sobre todo si no se cambian los estilos de vida, hábitos, así como emociones que afectan en su conjunto al organismo. De ahí que es totalmente imposible cambiar una realidad, por ejemplo un desequilibrio de salud, si no se presta atención a lo que el organismo intenta transmitir a través de dicha enfermedad. “Las personas debe comprender que lo más importante son sus pensamientos, sobre todo los negativos ya que es fundamental tomar conciencia de que lo que usted piensa, genera una sustancia química que puede ser positiva o negativa, lo que a su vez, le genera una emoción que se traduce en una realidad. Cada uno ve el mundo no como es, sino como lo percibe desde su interior”.

Por eso cree que es fundamental ir a la causa, al por qué una persona se enfermó. “Que el paciente, pueda comprender y se dé cuenta que lo más importe es él en el proceso de curarse, no es el medico ni las medicinas”.

Según Costa son demasiadas las ganancias que obtienen los laboratorios por la venta de medicamentos y eso, es lo que determina el desprecio por lo “otro”, lo mal llamado alternativo. “No conviene que se utilicen otro tipo de medicamentos o terapias, muchas de ellas, sin efectos secundarios de ningún tipo”, dice.

Su enfoque abierto y humano, lo han llevado a poder encontrar ese camino en el que, es el propio paciente el que hace su trabajo, se autoevalúa, se hace preguntas, se permite sentir qué le pasa, desde lo emocional y buscar así, los mecanismos para restablecer su salud.

Con respecto al aumento de la expectativa de vida de las personas, Costa se preguntaba, “vivimos más años, sí, ¿pero cómo? Sólo son años que se agregan, no vida plena ni calidad de vida”. Ante esto, Costa decía que se da una estadística que no es nada prometedora con respecto a la salud de las personas.

“Cada vez hay más enfermos, desde los 50 años o antes, ya las personas comienzan a tomar medicamentos y desde ahí, ya no dejan de hacerlo el resto de sus vidas hasta la vejez, eso no es calidad de vida para nada”, decía.

Siempre creyó que existía otra forma de hacer medicina, ese convencimiento, fue lo que lo llevó a buscar sus métodos integrales para sanar.

Respecto a las causas que llevan a una persona a enfermar, decía Costa que uno de los más importantes es el estrés. “El estrés enferma y mata y hoy estamos viviendo una realidad que nos lleva a eso, si no nos centramos en lo que nos hace bien, los resultados de todo tratamiento seguramente no van a ser eficaces. Es importante que la persona cada día se levante y trate de educar al cerebro y al corazón, tratando de tener un pensamiento y una emoción más elevada”.

Otro de las causas, según Costa, es la alimentación, que para Costa dejó de lado todo lo ancestral que era muy curativo. ” La alimentación hoy no ayuda a curar, todo lo contrario, es una alimentación inflamatoria. Si volvemos a la sabiduría ancestral, podremos vivir mucho mejor, eso es un pilar enorme. El mayor enemigo hoy, es el estilo de vida que hemos creado”.

Por ello dice que hay que estar atentos si se está nutriendo al organismo o sólo se come para satisfacer el apetito. “Desde la medicina china, siempre se afirmó que el intestino es como un segundo cerebro porque tiene el 85% de neuronas. Y sucede que si el intestino se inflama, se altera y se hace permeable, dejando pasar sustancias al cerebro lo que provoca ansiedad, depresión y hasta pueden darse eventos de suicidios debido a esas causas”.

HANSI Y OTROS | Sus tratamientos no solo están enfocados para los casos de cáncer, sino que, como Médico homeópata, también trata pacientes con otras patologías, como un sistema inmunológico deprimido, el VIH, casos de asma en niños y muchos otros desequilibrios.

Costa dice que la curación en ciertos casos puede ser total, lo que no quiere decir que todos se curen ya que cada persona es única y también lo será su forma de afrontar su enfermedad. “Yo creo que el paciente que se cura es el que entiende que lo más importante es su actitud, de que todo depende de cómo se afronta la enfermedad, y la resiliencia de que, frente a una situación adversa se la afronte y se salga fortalecido, transformado. El paciente que entiende eso, que cuida su alimentación, que se da cuenta que él puede y que adentro suyo, están las herramientas necesarias, se cura. Para mí, ese es el secreto”, dijo.

Los tratamientos que sigue adelante el doctor Costa son variados, de acuerdo a cada persona, pero el método Hansi quizá sea el más reconocido y por el que la gente lo asocia más. Explicaba que dicho tratamiento está basado en el empleo de diferentes plantas y minerales y que lo novedoso, es que está hecho en forma homeopática.

“Trabajamos a partir de un medicamento físico no químico, donde se extrae la tintura madre de las plantas. Se trabaja con la memoria de cierta molécula, lo que se llama la memoria molecular y eso desde la medicina occidental no se aceptaba, pero nosotros pudimos demostrar a través de diferentes estudios que sí, que se puede”. Para su método Hansi, utiliza básicamente cactus, diferentes tipos de aloes, como el aloe arborescens y el californiano, minerales y veneno de serpiente diluida, la llamada Lachesis, también conocida como surucucú, originaria del Amazonas .

También utiliza otras herramientas para trabajar con los pacientes, uno de ellos es la Iridología, que, explica, “no es para hacer un diagnóstico, pero aporta características del individuo, por ejemplo nos muestra si en la persona hay toxinas, la fortaleza genética, si hay colesterol, estrés. Esto es así porque el iris es como un mapa, donde se puede identificar cada uno de los órganos”.

Agregaba que en el consultorio trabaja con un grupo de homeópatas, los que desarrollan el mismo paradigma y que sus tratamientos pueden tratar cualquier tipo de enfermedades, con sus límites como lo tiene la medicina convencional.

Imagen tomada de la web.

Por Yudith Píriz.