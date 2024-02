Daniel Charlone y su película «Amigo lindo del alma» sobre Eduardo Mateo en Kiyú

Seguramente Pablo Estramín estaba en lo cierto cuando compuso Mateo Azul y muy probablemente varias décadas después, en nuestros días, en las noches de Montevideo todavía deambule el alma de Eduardo Mateo, porque como dice Jaime Roos en el documental de Daniel Charlone Amigo Lindo del Alma, “Mateo es Montevideo”.

El escenario Aníbal Sampayo del Parador Suri fue el marco, el pasado jueves, para que un pequeño y privilegiado puñado de habitantes transitorios y permanentes de Kiyú tuvieran la exquisita oportunidad de disfrutar esa joya documental que hace algunos años hizo el productor audiovisual Daniel Charlone, con el agregado de la presencia del propio realizador y de un breve pero riquísimo espectáculo musical a cargo de Ney Peraza.

El músico que hace años integra el grupo Mateo x 6 interpretó un enganchado instrumental de temas de Eduardo Mateo y como si fuera poco invitó a una pareja de brasileños Tais y Rodrigo para que la joven cantante deleitase a la concurrencia interpretando María en un dulce portugués que para nada está alejado del mítico músico uruguayo.

PROCESO | Previo a la exhibición de “Amigo Lindo del Alma”, el realizador Daniel Charlone dialogó con este medio y dijo que lo que más le entusiasma de las repercusiones del largometraje “es que en muchos ámbitos se está considerando como un documento”, que seguramente permitirá profundizar en el aún incompleto estudio del riquísimo legado de Eduardo Mateo en la música uruguaya.

Charlone explicó los orígenes del proyecto que en 2019 culminó con el estreno de la película. “Yo regresé a Montevideo en 1986 luego de culminar la carrera de Comunicación Social en Buenos Aires, no conocía absolutamente nada de Mateo”, comenzó diciendo.

El productor audiovisual agregó que “me vinculé a una productora que ya no existe que se llamaba CEMA (Centro de Medios Audiovisuales), y allí trabajaba Guillermo Casanova que dirigió “El viaje hacia el mar” y “Otra historia del mundo” y él es muy melómano y fan de Eduardo Mateo y fue quien me hizo conocer algo de la música de Mateo y me empezó a atrapar, pero también me empezó a atraer la figura, la persona Mateo”.

Algunos años después “trabajando en una productora de comerciales coincidí con Horacio “El Corto” Buscaglia que era uno de los realizadores y Mateo fue un motivo de conversación permanente entre nosotros ya que Buscaglia fue un hermano no sanguíneo de Mateo”.

El vínculo entre Charlone y Buscaglia motivó que “empezáramos a hacer un documental que lo iba a dirigir Buscaglia y lo iba a producir yo, incluso en ‘Amigo lindo del alma’ hay algunas imágenes que iban a estar en aquel documental y por diferentes motivos el proyecto se frenó, entre otras cosas porque Buscaglia se fue mucho tiempo a trabajar a Paraguay”.

Con aquel proyecto trunco Charlone seguía con la idea de que se debía hacer algo sobre Mateo y algún tiempo después “le propuse a Guillermo Casanova para que lo dirigiera, él no pudo por cuestiones de tiempo y se lo propuse a otro realizador con el que he trabajado bastante y también por diferentes temas no pudo tomarlo”.

Finalmente aquella vieja idea surgida cuando aún vivían Mateo y Buscaglia pudo plasmarse cuando Charlone decidió dirigir él mismo el proyecto. “Lo presenté primero a los fondos de lo que era la Ley de Cine y no lo aprobaron y en 2011 lo presenté al FONA (Fondo Nacional Audiovisual), que depende de la Intendencia de Montevideo que premia dos largos documentales y dos largos de ficción por año y uno de los premios fue para ‘Amigo lindo del Alma’”, contó.

TESTIMONIOS | Respecto al manejo del escaso material de imágenes y testimonios el realizador dijo que “fui muy riguroso en el contacto con la gente que tuvo un vínculo real con Mateo, para ubicar y alimentar el proyecto; me basé mucho en el libro de Guilherme de Alencar, ‘Razones Locas’”.

Charlone admitió que “por supuesto hubo mucha más gente que tuvo contacto con Mateo, pero tuve que hacer una selección muy arbitraria para incluir a aquellos que me parecieron más cercanos, de lo contrario debí haber hecho una serie” (risas).

Sobre la estructura del documental el director explicó que se basó “en una bellísima película sobre Vinicius de Moraes cuya estructura son diversos músicos interpretando temas de Vinicius y testimonios sobre su vida, entonces yo copié ese formato o estructura para Amigo lindo del Alma”.

Una vez que Charlone obtuvo los fondos comenzó a coordinar “el equipo técnico-humano y comenzamos el rodaje, ya asumiendo también la dirección y escuchando mucho los valiosísimos aportes de los técnicos cuya opinión fue absolutamente vital”.

Asimismo recordó que “el primer día de rodaje fue en abril de 2012” y agregó que en el documental “participa una cantante japonesa que se llama Mio Matsuda” y explicó que “yo sigo mucho a Hugo Fatorusso y en una ocasión fui a ver una presentación en la que estaba esta cantante japonesa y hacen una versión de Un canto para mamá y yo sentía cómo me explotaba la cabeza. Cuando terminó el show me presenté ante ella, le conté en lo que estaba, a ella le encantó y muy generosamente se puso a la orden”.

Debe considerarse que para reunir los testimonios que aparecen en el documental “las entrevistas tienen en promedio una duración de una hora o una hora y media aproximadamente, y como no soy periodista busqué la colaboración de Andrés Torrón que es periodista musical, músico y productor musical. Entonces él me ayudó para formular las preguntas, luego escuché las entrevistas enteras y fui seleccionando aquello que me pareció más destacable, pero todas las entrevistas fueron absolutamente jugosas. Tanto que está sobrevolando una idea para juntarlas a todas en forma íntegra en un libro”.

DOCUMENTO | Respecto a las repercusiones que ha logrado “Amigo lindo del Alma” Charlone destacó que “algo que me gratifica mucho es que se lo está percibiendo como un documento y eso me alegra muchísimo, que sea algo que ojalá genere otras investigaciones a partir de la película”.

Sobre los testimonios que brindan entre otros Hugo Fatorusso, Rubén Rada, Jaime Roos y el recuerdo que conservan de Mateo, el director explicó que “en todos los casos coinciden que ninguno de ellos se percibe con la capacidad que tuvo Mateo para absorber la multiplicidad de estilos que él llegó a mezclar. Yo que no soy músico lo defino como una esponja a Mateo, en el sentido de que pudo hacer algo absolutamente único como fue la absorción de tantas músicas y géneros diferentes. Es imposible que nadie lo haga y nadie tiene la intención de hacerlo y sólo tratan de asumirlo y tenerlo muy presente en sus composiciones”.

El propio Fatorusso reconoce que “hay cosas de Mateo que yo no puedo tocar, no sé dónde o cómo colocar los dedos”.

Charlone finalmente explicó que en cada presentación se alimenta de las reacciones del público, que van desde la emoción al recuerdo de vivencias personales o cercanas. “Me entusiasma mucho el hecho de poder llegar a las pequeñas comunidades con el documental y poder conversar con la gente y que me cuenten qué sentimientos les despertó, eso me viene alimentando muchísimo y ahora el próximo 22 estaremos en La Casa de la Pólvora en el Cerro y el 24 probablemente estemos nuevamente en Cabo Polonio”, comentó.

“Amigo lindo del alma” es un material imperdible. Además de los testimonios que trazan un retrato casi perfecto de Eduardo Mateo, las interpretaciones de sus temas hacen que a la vez se pueda disfrutar de un verdadero concierto sobre el carismático artista con altísima calidad de imagen y sonido. Sin dudas fue una muy plausible iniciativa de Parador Suri para nutrir de cultura a las noches carnavaleras de Ordeig.

Imagen cedida: Bibiana Berná.

Por Jorge Gambetta.