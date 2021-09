Vivienda le da la razón a FUCVAM y antes de fin de año firmarán acuerdo para pagar cuotas con 2% de interés

El director nacional de Vivienda Jorge Ceretta, le anunció a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), que antes que culmine el año en curso se firmará la resolución por la cual todas las cooperativas que se rigen por la Ley de Vivienda de 2008, pagarán un 2% de interés y no un 5.35% como lo venían haciendo hasta 2019, lo que posibilita una importante rebaja de las cuotas que pagan por sus viviendas más de cinco mil familias de todo el país, varios centenares de ellas del departamento de San José.

ANTECEDENTES | Desde el año 2019, las cooperativas de vivienda comprendidas en la normativa de 2008, se declararon en conflicto con el Ministerio de Vivienda e iniciaron el recurso legal de la oblación, que implica el depósito del dinero correspondiente de las cuotas de las cooperativas en una cuenta bancaria definida por la Justicia, hasta tanto se dirima el conflicto con las autoridades ministeriales. El dinero que depositan las cooperativas en esa cuenta es con valores con el 2% de interés, lo que implica que las cooperativas que pagaban un promedio de 11 mil pesos por mes, lo están haciendo con cuotas que rondan los 8500 pesos mensuales.

En su momento, las autoridades del Ministerio del anterior gobierno, se negaron a la medida planteada por FUCVAM porque dijeron que en un año electoral no podían innovar. Así fue que el gobierno multicolor que asumió en 2020 heredó el conflicto con las cooperativas, que ahora llegaría al final. Una vez que se firme el acuerdo, el dinero guardado en cuentas bancarias sería derivado a la Agencia Nacional de Viviendas, la encargada de cobrar la amortización de los préstamos para viviendas cooperativas.

DECLARACIONES | El presidente de FUCVAM Enrique Cal, informó a La Semana que en una reunión mantenida con el director de Vivienda Jorge Ceretta, este les informó de “la voluntad política de la Ministra de firmar el 2% y nos dijo que en estos momentos estaban evaluando las consecuencias que la medida tendrá para el resto del sistema; si se lo entregaban a todo el sistema o solamente a FUCVAM. Dijo que seguramente esto se firmará antes de fin de año”.

Agregó el dirigente de FUCVAM que “cuando sale una decisión de este tipo en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), es genérica, para todo el sistema. Hay algunas situaciones que son muy claras, como las cooperativas, pero ellos tienen otro tipo de mecanismo de acceso a la vivienda, que tenían que ver en qué medida afectaban al resto del sistema. Este es un partido que lo están jugando con Economía, haciendo los análisis de impacto”.

Consultado sobre cuántas familias se verán beneficiadas con esta medida, dijo que “solamente en FUCVAM en este momento son 130 cooperativas las que están en la huelga de pago y estamos hablando de unas 5500 familias que van a ser beneficiadas por llevar el interés al monto que siempre tuvo que tener”.

El Presidente de FUCVAM destacó el buen diálogo que la federación ha tenido con la actual administración. “FUCVAM tiene total y absoluta independencia política, lo que no quiere decir que no haga política. Cuando nosotros le llevamos la propuesta al Ministerio o a un legislador, estamos hablando de política, estamos hablando del presupuesto de vivienda, de lo que nos afecta la LUC (Ley de Urgente Consideración); eso es hacer política, pero política partidaria FUCVAM no hace”.

“La federación ha llevado adelante conflictos con la dictadura, con el Partido Colorado, con el Partido Nacional, con el Frente Amplio y no tenemos ningún empacho en decir que en este gobierno hemos sido mucho mejor recibidos que con el anterior gobierno, que incluso en su momento la anterior Ministra (Eneida De León), se negó a recibir a una delegación de FUCVAM”, dijo Enrique Cal.

Incluso, dijo Cal, “el actual conflicto se instala a partir de la negativa del gobierno anterior de evaluar y hacer las medidas correctivas necesarias de lo votado en la Ley Nacional de Vivienda de 2008. El interés de 5.35% se puso en 2008 y allí mismo se establecía que a los 10 años había que evaluarlo y reconsiderarlo. Eso no se hizo en forma conjunta, cada uno lo evaluó por su lado”.

“Nosotros le presentamos al anterior gobierno la evaluación que había hecho FUCVAM en la que quedaba claro que no había una pérdida significativa en cuanto a la cantidad de dinero que se dejaba de recaudar por el descenso del interés. Nos dieron la razón, pero no se tomaron las medidas correctivas”, mencionó el Presidente de FUCVAM.

PUERTAS ABIERTAS | Enrique Cal destacó también la gracia que la actual administración le brindó a las cooperativas en tiempo de pandemia. “Con este gobierno nunca hemos tenido las puertas cerradas y ante la situación de la pandemia hubo consideración. Hubo un planteo de FUCVAM en 2020 de una gracia de pago por seis meses, terminaron siendo cinco; este año fueron dos meses más. Es un corrimiento, los meses no se pagan ahora, se corren al final del préstamo, sin multas ni intereses”, narró Cal, quien añadió que “la ministra Irene Moreira entendió que era justo el planteo y se avino a otorgar la gracia en función de la situación económica por la que estaban pasando las familias. En un período de 14 meses logramos una gracia de siete meses”.

Mencionó luego el dirigente de FUCVAM que “el buen relacionamiento no asegura que todo esté bien” y mencionó que la federación es muy crítica con el actual presupuesto de vivienda. “A partir de la regla fiscal que se implementó al asumir el gobierno se redujo drásticamente el dinero destinado a las políticas sociales, con la Rendición de Cuentas no apareció ningún refuerzo. Si le agregamos al 15% de recorte de presupuesto del año pasado, el costo de vida, estamos por encima del 20% de recorte, es decir que difícilmente el gobierno pueda construir las viviendas que se comprometió al comienzo del período. Su objetivo ahora es poder apenas sobrepasar lo invertido en el período anterior”, comentó Enrique Cal.

Vale mencionar que las dos cooperativas de Libertad, están incluidas en la normativa de la ley de 2008, por lo cual serán de las beneficiadas con el acuerdo alcanzado.

Por Javier Perdomo.