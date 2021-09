Infantil: la pasada fue la fecha con más goles del torneo

Con muchos goles en todas las canchas se fue la 5ª Fecha del Campeonato de la Liga San José de Fútbol Infantil. Por la Serie A en Libertad, Juventud Unida logró cinco victorias y un empate en Semillas ante Nueva Unión.

También Las Palmas jugó como locatario ante San Lorenzo logrando un empate en Cebollas; el resto fueron victorias visitantes. En Puntas de Valdez en tanto, Independiente recibió a Central logrando dos empates en Churrinches y Gorriones. Las cuatro restantes categorías fueron para los decanos.

Finalmente esta serie se completó con las cuatro victorias de Treinta y Tres ante River Plate en Churrinches, Semillas, Cebollas y Baby. Para el albirrojo fueron dos triunfos en Chatas y Gorriones.

Con puntaje perfecto Juventud lidera en Cebollas, en Chatas es River Plate quien ha ganado todos sus partidos; el albirrojo además lidera en Gorriones, en Churrinches San Lorenzo tampoco ha perdido puntos. También es perfecto el puntaje de Central en Semillas mientras que en Baby el líder es Treinta y Tres con 11 puntos.

SERIE B | En este grupo Campana visitó a San Rafael logrando cinco victorias, los santos ganaron en Baby.

Río Negro como local recibió a Sacachispas y logró la victoria sólo en Chatas, un empate en Churrinches y las restantes fueron cuatro victorias para los ecildenses. Por su parte Tito Borjas enfrentó a Universal en tres categorías, todas fueron victorias para el albiverde.

En esta serie Campana lidera en Chatas y Semillas con cuatro victorias en igual número de partidos. Universal lidera en Churrinches sin puntos perdidos y también en Cebollas con 13 puntos. Nacional encabeza las posiciones en Gorriones con puntaje perfecto, de igual modo Sacachispas no ha perdido puntos en Baby.

En la Tabla Acumulada general, Juventud Unida encabeza las posiciones con 70 puntos en 30 partidos, le sigue Treinta y Tres con 56, igual que Campana que tiene seis partidos menos que los de El Abasto.

Liga San José de Fútbol Infantil

Fecha 5

Resultados Serie A

Juventud Unida vs Nueva Unión

1 Chatas 0

7 Churrinches 1

4 Gorriones 0

2 Semillas 2

5 Cebollas 0

3 Baby 0

Las Palmas vs San Lorenzo

1 Chatas 4

0 Churrinches 6

0 Gorriones 2

2 Semillas 7

3 Cebollas 3

0 Baby 6

Independiente vs Central

0 Chatas 6

0 Churrinches 0

1 Gorriones 1

1 Semillas 3

0 Cebollas 5

2 Baby 3

Treinta y Tres vs River Plate

1 Chatas 2

2 Churrinches 0

0 Gorriones 2

2 Semillas 0

4 Cebollas 0

5 Baby 0

Resultados Serie B

Libre: Nacional

San Rafael vs Campana

0 Chatas 6

1 Churrinches 4

1 Gorriones 5

0 Semillas 2

1 Cebollas 5

6 Baby 0

Tito Borjas vs Universal

0 Chatas 4

0 Churrinches 2

1 Gorriones 3

3 Semillas 0 (WO)

0 Cebollas 3 (WO)

0 Baby 3 (WO)

Río Negro vs Sacachispas

2 Chatas 1

1 Churrinches 1

0 Gorriones 2

0 Semillas 1

1 Cebollas 3

0 Baby 2

Próxima Fecha (6ª)

Serie A

San Lorenzo vs. Juventud Unida

Independiente vs. Las Palmas

Nueva Unión vs. Treinta y Tres

River Plate vs. Central

Serie B

Libre: Tito Borjas

Campana vs. Universal

San Rafael vs. Río Negro

Sacachispas vs. Nacional

Por Jorge Gambetta.

Imágenes Sebastián Parentelli.