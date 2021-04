«San José más verde» y un ambicioso objetivo en la capital departamental

“San José más Verde” es un grupo que promueve iniciativas que buscan concientizar y trabajar en el cuidado del medio ambiente, preservar los recursos naturales y mejorar el entorno de la ciudad de San José de Mayo. Es un proyecto que fue presentado en agosto de 2020 y su principal objetivo es generar una reserva natural urbana en la capital departamental. El equipo de trabajo que organiza y lleva adelante actividades con ese fin está conformado por integrantes del Rotary Club, el Club de Leones, Ubajay, la Red de Agroecología, Las Madreselvas y Casa Dominga.

Para este mes de abril, el grupo se plantea la realización de dos nuevas actividades enmarcadas en el proyecto “San José más Verde”. De acuerdo a lo informado por sus miembros a La Semana, la concreción de ambas movidas dependerá de cómo evolucione el avance de la pandemia en el departamento en los próximos días. La primera de las instancias se llevaría a cabo el próximo 16, mientras que la segunda está pensada para el día 26.

De acuerdo a la información aportada por Pablo Pucheu, integrante del equipo, el 16 de abril “San José más Verde” llevará a cabo una plantación de Ceibos en la zona del arroyo Mallada, a pocos metros de la Quinta del Horno, casona ubicada en Gral. Leandro Gómez que había sido propiedad de Don Francisco Larriera, uno de los descendientes de las familias fundadoras de la villa de San José y cuyo edificio pertenece ahora al Gobierno Departamental.

“En principio tenemos pensado para el 16 de abril, sujeto a la situación de la pandemia por supuesto, hacer una plantación de Ceibos en la zona del arroyo Mallada, al costado de la Quinta del Horno en donde estamos tratando de focalizar las actividades de ‘San José más Verde´ en cuanto a la recuperación del monte nativo”, dijo Pucheu a este medio.

Asimismo, el vocero del grupo agregó que también están trabajando en otra iniciativa prevista para el próximo 26 de abril que busca la continuidad de la limpieza del afluente: “Para el 26 de abril también tenemos planificado seguir con la limpieza del arroyo Mallada. Nosotros ya habíamos hecho una intervención con el grupo y los vecinos en la parte contigua al predio de la criolla Capitán Manuel Artigas y la idea es seguir después del puente que une al barrio de la OSE, Prado Maragato hacia la ciudad, limpiando y repasando la zona que ya habíamos limpiado”, informó.

TRABAJAR EN LA SENSIBILIZACIÓN | En ese marco, Pucheu valoró positivamente lo actuado por el grupo desde donde se busca generar conciencia y sensibilizar a la población sobre la situación del curso de agua: “eso es fundamental, porque una de las idea fundamentales del grupo es sensibilizar a la comunidad sobre la situación del arroyo y de todo lo relativo a lo verde en el departamento”, comentó.

“Viene muy bien y me parece que debemos continuar en esta línea, sobre todo brindando información, sensibilizando a la comunidad de que el tratamiento de la naturaleza y el vínculo que tenemos con ella, particularmente en este caso con el arroyo Mallada, es muy importante. En la medida en que intervengamos menos en la naturaleza, mejor va a ser nuestro vínculo”, reflexionó. “Hay una cantidad de cuestiones que nos preocupa y que vamos a tratar de seguir poniendo sobre la mesa para evaluarlas. El arroyo es una forma de expresión de todo esto porque lo tenemos acá, está entre nosotros en lo urbano y está bastante embromado”, añadió.

TALA Y PLÁSTICOS | Por su parte, Karina Viera, también integrante del equipo de “San José más Verde”, hizo referencia a algunas de las problemáticas que el grupo ha detectado desde que iniciaron sus actividades.

“El tema de la tala ha sido un tema de conversación en el grupo, de reflexión, de lectura, de búsqueda de experiencias de lo que se ha realizado a nivel del país y luego de todo eso, si bien todavía no hemos concretado ninguna campaña, estamos analizando cómo desarrollar este tema”, adelantó.

“Hemos visualizado varias cosas; por un lado la gente que tala y vende es en las que nos hemos focalizado pero también estamos quienes la compramos”, dijo y señaló que buscarán poner foco en los consumidores: “Es ahí en donde hemos estado reflexionando para ver cuál puede ser la forma de revertir esto, de mejorarlo”, comentó.

Viera informó que desde el equipo se busca acercar información a la población para que cambie el hábito y use leña de otro tipo de árboles, que no afecte el ecosistema. Comentó que el tiempo de crecimiento de un Coronilla -una de las especies que es usada por las personas para hacer leña-, es mucho en comparación a otras especies, como el Fresno o el Eucalipto: “funcionan perfectamente bien para el asado uruguayo y tiene poco uso realmente, porque hay falta de información sobre el tema. Entonces nos falta que la gente que compra empiece a probar y a darle oportunidad a este tipo de leña porque realmente funciona muy bien. Lo hemos puesto en práctica todos nosotros y el asado sale de la misma manera”, contó.

“Un día se me ocurrió hacer una experiencia personal y salir a buscar leña de ligustro, de fresno o de eucalipto. Salí a buscar un atado y recorrí 12 locales. Solo uno tenía una leña que no era leña brava. Eso complica un poco la situación. Todos esos puntos son para pensar, reflexionar qué campaña se puede hacer para cambiar esos hábitos, para tener otra mirada, porque me parece que a veces no es mala intención sino que hay una falta de información sobre esa leña, sobre nuestros árboles y sobre los que son más productivos siendo usados como leña”, sostuvo.

A su vez, la integrante del grupo ambientalista reflexionó acerca de la cantidad de residuos plásticos que han encontrado en las jornadas de limpieza que han realizado. “Tenemos claro que no solucionamos el problema del plástico cuando hacemos esto, escapa a nuestra escala de trabajo, pero sí nos ha llevado a acercar a la gente, a conocer el lugar ya que muchas personas nunca habían llegado hasta ahí. Esa gente se ha sorprendido por la belleza del lugar y por otro lado, ha visto el disparate de plástico que estamos usando. Obviamente no solucionamos el problema del uso del plástico pero sí nos sirvió para ver la cantidad que estamos usando y que todo está terminando en los ríos y en los cursos de agua”, lamentó.

Viera agregó que en la interna del equipo se ha analizado qué significa la limpieza de los puntos verdes y del arroyo: “Es un punto que también hemos reflexionado bastante con el grupo. Cuando nosotros hablamos de limpieza del arroyo, hablamos de la limpieza del plástico, del cartón, de todos los residuos que los seres humanos terminamos tirando y que terminan en el curso de agua. No hablamos de limpieza de vegetación. A veces se mezclan las cosas. Cuando hablamos de limpiar en un espacio natural, hablamos de limpiar lo que los seres humanos hemos hecho, no de limpiar la vegetación que crece en forma natural. A veces se confunde y nos parece que los lugares están limpios cuando están sin vegetación y eso es relativo”, concluyó.

