En la Cámara de Diputados, Nicolás Mesa pidió la restitución de los docentes suspendidos del liceo 1 de San José

El pasado miércoles 7 de abril el diputado frenteamplista Nicolás Mesa realizó una intervención en la Cámara de Representantes en la que hizo referencia a la separación del cargo del grupo de docentes del liceo 1 de la capital departamental por supuesto “proselitismo político” dentro de la institución en el año 2019.

Mesa comenzó su alocución en una media hora previa de la cámara diciendo que el tema principal de la agenda nacional debe ser la situación sanitaria y después comentó que “desde el comienzo de la terrible pandemia que nos azota, hemos insistido una y otra vez en las serias consecuencia sanitarias, sociales y económicas, que muchos parecen insistir en no ver. La educación no escapa a este cuadro, puesto que con la centralidad que tiene en nuestra sociedad, también es evidente que nos genera muchísima preocupación”.

Por esto, dijo Mesa, “es importante volver sobre este episodio porque cuando se produce una injusticia, y máxime con el agravante de estar transitando la pandemia en su momento más complejo, no debe permitirse que por la dimensión de otras preocupaciones, esa injusticia se tape o sea olvidada. Por eso vale recordar que en el citado centro educativo furtivamente se separó del cargo y sumarió a un conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación”.

Mesa dijo que la medida fue sorpresiva y que el trámite tuvo grandes contradicciones. Primero hubo “una denuncia inicial que fue archivada”, luego una “decisión que da lugar al sumario y la medida de suspensión de los trabajadores y trabajadoras de la educación”. Hizo hincapié además en “lo llamativo del momento en que se produjo la notificación”.

CLIMA ENRARECIDO | “Hay que insistir en que todo este episodio hace a un contexto, y por fondo y por forma, constituye un mensaje que enrarece de una manera absolutamente innecesaria el clima de nuestra comunidad educativa, luego de haber pasado un año durísimo y por lo difícil del momento actual, con el recrudecimiento de la situación sanitaria en el país”, dijo ante sus pares Mesa, quien agregó que quería “subrayar que la medida cautelar de suspensión no se ha modificado al día de hoy”.

Mesa se preguntó qué “se pretende cautelar cuando el presunto hecho ocurrió hace largo tiempo atrás, no se han agregado situaciones nuevas e ininterrumpidamente, los docentes se han venido desempeñando laboralmente luego del ya lejano año 2019”.

“Parece tan evidente la situación que vale recalcar que sería imposible, salvo que los docentes viajaran en el tiempo, frustrar el procedimiento sumarial, alterar pruebas o modificar circunstancias de los hechos”, agregó.

“Pero además -continuó diciendo en la Cámara de Diputados-, y ya hablando de libertad sindical que es lo que se ubica en el centro de la cuestión, lejos de existir una violación de lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución de la República, más precisamente en una actividad proselitista, muy por el contrario, el caso se trató del ejercicio de un derecho protegido especialmente por normas constitucionales e internacionales, como lo es nada menos que la libertad sindical”.

“Nadie discute que al momento en que los funcionarios se fotografiaron en el lejano año 2019, aún si fuera en su lugar de trabajo, el centro educativo estaba vacío. No había estudiantes ni padres. De esta manera me parece que queda en evidencia la injusticia sobre los funcionarios, a quienes en una situación incambiada (salvo por el recrudecimiento de la crisis sanitaria y económica), se les sigue reteniendo haberes”, dijo Nicolás Mesa, que luego agregó que las horas docentes de los suspendidos, “en su mayoría, no fueron tomadas por reemplazos, con lo cual se está perjudicando directamente al amplio conjunto de estudiantes involucrado”.

“Es momento que las autoridades competentes recapaciten y vuelvan atrás en una situación sumamente gravosa, que genera múltiples perjuicios y preocupa a la comunidad educativa del departamento de San José”, culminó diciendo el Diputado.

Por Javier Perdomo.