Sabrina Rodríguez procura viajar a Bolivia para participar concurso internacional de belleza

Sabrina Rodríguez es una joven de Libertad que quiere participar de un concurso internacional de belleza, llamado Reinado Dorado, que a inicios de diciembre de este 2020 se estará realizando en Bolivia y para ello está reuniendo fondos a partir de la venta de rifas y bonos colaboración, que le permitan viajar hasta el centro de América a participar de este evento.

Sabrina, de 17 años, comenzó a estudiar modelaje en este año 2020 y prontamente fue invitada para viajar a Bolivia. En principio tuvo dudas, pero finalmente aceptó el desafío. “Me dijeron vas y no te podés bajar. No me dieron otra chance, no me dejaron pensar mucho, pero les dije que sí, que me encantaba la idea”.

“En principio no sabía si ir, porque tenés que reunir la plata vos, no te pueden ayudar a pagar tus padres, todo lo tengo que hacer a partir de beneficios y vendiendo rifas, de nuestro bolsillo no puede salir nada. Tiene que ser en base a rifas o bingos, por ejemplo, para que la gente te ayude en la financiación del viaje”, contó Sabrina, quien hasta ahora ha vendido la rifa de una agencia de viajes, con lo cual costeará el pasaje y “ahora tengo que pensar en otra rifa, que seguro será una cena para dos en el local de mi padre” (Borgunder Junior). Dijo Sabrina que en total debe reunir 1400 dólares para hacer el viaje.

La joven concursante informó que “nos vamos el 30 de noviembre, porque tenemos que estar el 1º de diciembre y nos venimos el 6 de diciembre”, por lo cual aún le queda margen para reunir el dinero que le resta conseguir. “A fines de octubre o mediados de noviembre tengo que tener todo pronto”, agregó.

Respecto a detalles de este concurso internacional, dijo Sabrina Rodríguez, que algo de información tiene, pero no ha sido muy amplia, sé que es la novena edición del certamen, es internacional, participan concursantes de todo el mundo y que este año se realiza en Bolivia”.

Agregó después que “sé que la persona que gana el concurso se gana una corona, que es de oro y si la fuese a vender ganaría 1500 euros, aunque es algo que no puedo vender durante un año, pero igual es algo que no vas a vender nunca”. Además de la corona, la ganadora gana 1000 dólares y los regalos que se suelen entregar en este tipo de concursos de belleza.

LA MODA | Comentó Sabrina además que durante los cinco días que dura el concurso, tienen diferentes etapas que cumplir: “por ejemplo un día desfilamos con la malla dorada, otro día con los trajes típicos, en mi caso me tocó traje de paisana, otro día tenemos que desarrollar un talento -bailar, cantar, actuar, dibujar-, y también tenemos pruebas de oratoria, porque eso también se estudia a la hora de enfrentarte a una cámara o una entrevista”.

Consultada sobre si le interesa desarrollarse en el mundo de la moda, Sabrina reconoció que aún no lo sabe, pero aclaró que siempre le “llamó la atención la moda, la pasarela me encanta. Yo me siento libre en una pasarela. No sé, por ahora estoy bien, no sé si en el futuro me colgaré en esto o hago esto ahora y el año que viene capaz que ya no sigo más”.

“Lo que sé es que tengo esta oportunidad este año y capaz que el año que viene no vuelvo a tenerla, son experiencias. Como me hizo saber mi profesora cuando me quise bajar, ‘esta experiencia no te la van a abrir otra vez’. Me dije ‘si voy, le pongo toda la garra y voy’ y para eso estoy trabajando”, comentó la joven.

Por último dijo Sabrina que “no estoy preparada para pararme en una pasarela internacional, pero las ganas están y las expectativas de hacerlo las tengo”.

Vale mencionar que el contacto con los medios de comunicación de su comunidad, ayudan a Sabrina Rodríguez en su desafío y esta nota es un aporte a su deseo de viajar a tierras bolivianas a participar del concurso internacional.