Robert Silva en San José: se entrevistó con docentes y disertó ante ediles

Los seis profesores del liceo 1 de San José de Mayo que fueron sancionados por Secundaria por las fotos tomadas en el año 2019 en el marco de la campaña en contra de la reforma Vivir Sin Miedo, no están cobrando sus salarios, de acuerdo a lo informado por integrantes de la Asociación de Profesores de San José (APSJ). El gremio trasladó la situación al presidente del Consejo Directivo Central (CODICEN), Robert Silva, el viernes pasado, 6 de mayo, en el marco de una reunión que ambas partes mantuvieron en la Junta Departamental, espacio al cual el jerarca concurrió para exponer sobre la reforma educativa en proceso.

“En este momento están cobrando cero peso. No están cobrando el sueldo de Educación Secundaria”, informó en rueda de prensa la dirigente del gremio Noemi Pérez, al término de la reunión con Silva. “Entendemos que eso es un disparate, que es inhumano porque nosotros somos trabajadores, trabajamos porque es nuestra profesión, porque amamos la docencia pero es nuestro trabajo y vivimos de eso”, agregó Pérez.

Cabe recordar que si bien para los seis docentes, Secundaria dispuso la retención del 100% de sus haberes durante seis meses, finalmente se indicó que se les aplicaría el descuento de lo ya cumplido durante los seis meses previos en los que estuvieron separados del cargo, es decir entre fines de febrero y fines de agosto del año 2020. Es por ello que, finalmente, el descuento a aplicar sería del 50% ya que durante ese período de tiempo se les había descontado la otra mitad.

No obstante, la realidad es otra debido a que “Hacienda de Secundaria entiende que generaron una deuda que tienen que pagar. Pensamos que se les iba a descontar otra vez seis medios sueldos pero se les está descontando todo. Están yendo a trabajar pero cobrando cero peso”, denunció Pérez, quien comentó que luego de trasladarle la situación a Silva, éste aseguró no estar al tanto del problema, pero se comprometió a realizar las averiguaciones correspondientes y responderles en el transcurso de esta semana.

PERSECUCIÓN | Para la APSJ, esa situación es parte de la persecución sindical que el gremio ha venido denunciando durante todo el período. “Nosotros le manifestamos nuestro sentir, lo que hemos pasado durante todo este tiempo, que nos hemos visto expuestos, incluso en algunos casos se nos denigra, se nos ataca, sobre todo en las redes y es un tema que a nosotros nos ha afectado muchísimo y sentimos que esta persecución se sigue dando”, dijo la docente que fue vocera de los docentes que se entrevistaron con Silva.

“Entendemos que San José sigue siendo perseguido todavía porque el compañero Marcel Slamovitz sigue separado del cargo, se hizo recurso de revocación solicitando el levantamiento de la medida cautelar como lo hicimos nosotros en su momento pero no se dio lugar y entendemos que esto no da para más, estamos cansados y queremos que esto se termine, fue lo que le planteamos y realmente pedimos que terminara con este tema de la persecución”, concluyó Noemí Pérez.

EN DESACUERDO | Consultado al respecto, el presidente del CODICEN, Robert Silva, rechazó que las acciones adoptadas en torno al caso de los docentes y el profesor Marcel Slamovitz -quien fue sumariado y permanece separado de su cargo por faltas registradas en el año 2017-, formen parte de una campaña de persecución sindical.

“Se los dije, yo no lo comparto, creo que hubo situaciones a atender en función de denuncias o de escritos presentados. La Administración tiene la obligación de pronunciarse y es lo que ha hecho, se ha pronunciado en relación a determinadas circunstancias”, aseguró Silva quien dijo creer que “independientemente de las distintas posiciones, aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de encontrar aquellas cosas que nos unen por la necesidad de cambiar la educación que tenemos y no lo vamos a hacer enfrentándonos, por lo tanto, todos desde el lugar que estamos tenemos que mirar las situaciones desde esa perspectiva”.

Particularmente por la situación del profesor Slamovitz, Silva prefirió no emitir opinión al respecto: “Yo prefiero no dar opiniones porque como yo soy de un órgano de superior jerarquía y hay recursos interpuestos, en algún momento eso va a llegar a resolverse, entonces lo que no puedo hacer es prejuzgar como Presidente del consejo”, expresó.

Asimismo, dijo que “de hecho el CODICEN no ha intervenido prácticamente en esta situación. Todas están en Secundaria, entonces lo resolverá Secundaria en función de los informes jurídicos y de lo que corresponda”, agregó.

OIT | En ese marco y al ser consultado respecto a la denuncia que la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) elevó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por persecución sindical y que posteriormente amplió por el caso de Slamovitz, el titular del CODICEN informó que el gobierno le responderá al organismo. “El Gobierno lo va a contestar”, aseguró Robert Silva.

“Nos ha pedido un informe (el Gobierno), nosotros ya lo hemos presentado”, dijo y a continuación mencionó que discrepa “radicalmente con lo que FENAPES ha presentado ante la OIT, creemos que no es así; nosotros estamos actuando responsablemente en el cumplimiento de nuestras funciones y creo que eso es lo que el país necesita, necesita que los que estamos en cargos del gobierno nos hagamos cargo y que, en definitiva, las que son nuestras competencias, las ejerzamos”.

“Podemos tener discrepancias y está bien, habían prácticas anteriores que se llevaban adelante como sentarse para adoptar resoluciones en forma compartida. Nosotros entendemos que las resoluciones son propias de la Administración, dialogando, procurando acuerdo, conversando pero la responsabilidad de la decisión es de quienes ocupamos las tareas de gobierno”, mencionó al finalizar Silva.

Por Katherine Martínez.