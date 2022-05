Quedó inaugurada una marca de la memoria en San José

El pasado sábado a la tarde quedó inaugurada la primera marca de la memoria en la capital del departamento en homenaje a los detenidos, desaparecidos en el período de la última dictadura cívico-militar. Se trata de la margarita sin un pétalo, símbolo que representa la incompletitud en el marco de la búsqueda por la verdad y justicia. La intervención tuvo lugar en la plazoleta de los Mártires de la Democracia a iniciativa de la Intersocial San José de Mayo en el marco del trabajo que lleva adelante Interiores en Red.

Rosa Giménez, integrante de la Intersocial San José de Mayo, al hacer uso de la palabra, dijo que “Interiores en Red nuclea a varios grupos que vienen trabajando por memoria, verdad y justicia desde los diferentes pueblos, reivindicando que nuestro pasado reciente sucedió y sucede en cada uno de los rincones. En San José de Mayo queremos inaugurar esta margarita, primera marca de la memoria de nuestra ciudad”. Giménez expresó que todo el colectivo estaba emocionado por llevar adelante la iniciativa.

“La Intersocial San josé de Mayo, que nuclea a varios colectivos, entre ellos al Plenario del PIT-CNT, los cooperativistas de FUCVAM, feministas y colectivos de la cultura, hace suya la inquietud de homenajear y recordar a nuestro detenidos, desaparecidos sedimentando nuestra memoria en el presente, pensando en las nuevas generaciones, sumándolas a la lucha contra la impunidad y el olvido”, agregó Giménez al comienzo de su oratoria.

Luego dijo que el lugar elegido es el mismo en el que se concentran cada 20 de mayo al finalizar cada marcha del silencio. “Aquí se recuerda a los mártires en los nombres de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, homenaje sentido, a la vez que llama a la reflexión”, dijo y a continuación recordó que “aquel 20 de mayo de 1976 aparecieron los cuerpos de los dos legisladores junto con dos uruguayos invisibles, Rosario Barredo y William Whitelaw. También suceden secuestros de niños ese día y también se produce la desaparición de Manuel Liberoff. El plan cóndor operando en las dos orillas, en aquel 1976 tan alejado de la derrota de la guerrilla activa, que una y otra vez levantan con la hipócrita teoría de los dos demonios”.

Margarita

La dirigente se refirió al símbolo de la margarita, a la que le falta un pétalo y que ha sido tomada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para que se la represente y se ha multiplicado con la finalidad de construir memoria colectiva.

Giménez, dijo que “al indagar por el símbolo en sí mismo -que tenemos tan incorporados en nuestras vidas cotidianas-, nos encontramos con las sorpresa de que es en 2017 cuando se identifica a la autora por un tema legal, se la identifica y convoca y sus palabras, nos llenan de emoción. Silvia representa la generación de los estudiantes del 83 y el 84, representa allá y aquí a nuestros estudiantes y a madres y familiares de uruguayos detenidos, desaparecidos como a organizaciones inquebrantables, siempre buscando a todos los que faltan”.

En ese marco, la referente de la Intersocial citó las palabras de la autora de dicho símbolo, Silvia Scarlato: “Nos cuenta Silvia: ‘cuando madres y familiares plantean la necesidad de un símbolo, plantean premisas, pero escuchen por favor, no queremos una imagen que haga referencia al horror, nada que sea agresivo, nada que impacte desde la crueldad, no, no, no queremos nada angustiante, nada de eso queremos por favor’. Así recuerda el pedido de Sara Méndez y de Luz Ibarburu, a los jóvenes organizados en la comisión de Derechos Humanos y ahí surge esta flor con la idea de la incompletitud, con la idea de este pétalo que falta y que nos falta a todos hoy”, explicó.

Presente

A su vez, con la margarita, el departamento de San José homenajea a los detenidos, desaparecidos en él, como lo fueron Alberto De León y José Arpino Vega. “Inaugurar esta margarita en San José nos lleva directamente a los detenidos, desaparecidos claramente identificados con este departamento”, comentó Rosa Giménez.

“Alberto de León, era un josefino que nació en Mal Abrigo, en una casilla de AFE, transitó el liceo aquí, dejando un montón de relatos de quienes compartieron esa etapa, desde compañeros, compañeras a docentes de aquellos años. Recordamos a José Pino Vega, nacido en Melo, compañero del SUNCA que fue secuestrado en Delta del Tigre y permanece desaparecido hasta hoy”.

Luego Rosa Giménez recordó que en junio de 2020 la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, con el colectivo de fotógrafos de Imágenes del Silencio, pusieron en marcha en San José la muestra itinerante “196 abrazos contra el olvido”, a través de la que referentes de distintos sectores de la sociedad abrazan los retratos de los 196 desaparecidos que cada 20 de mayo encabezan la Marcha del Silencio,

“Estos colectivos se proponen como objetivo luchar contra el olvido y la impunidad a la vez que recoger los relatos que identifican a nuestros desaparecidos y sus pueblos. Esto fue lo que sucedió en San José”, comentó Giménez quien añadió que en el marco de ese trabajo fue que una vecina recuperó y acercó a la muestra fotos de Alberto de León que fueron tomadas semanas antes de su desaparición en Buenos Aires y que posteriormente, “ya en otra localidad, también a través de este trabajo colectivo conectamos aquellas fotos con la familia de Alberto y sus ganas de saber, recoger los relatos, una vez más, de su pasaje por aquí”.

Alberto

La foto de Alberto de León que permanecía junto a la margarita fue destapada frente a los presentes, entre ellos, familiares. Su hermana mayor, Amalia De León, hizo uso de la palabra y expresó, entre lágrimas, su orgullo y el de su familia por el reconocimiento: “sé que dio la vida con ganas, porque quería, nadie lo obligó. El deseaba el bien de todos”, dijo Amalia.

De León recordó a su hermano desaparecido como “una persona generosa” que “nunca hizo política” partidaria aunque sí militó “por los derechos humanos”. “Con casi 80 años hoy lo veo acá, en esta foto y me imagino que él también nos estará mirando (…) Estamos siguiendo la huella que Alberto nos marcó. Ya nos vamos a encontrar”, concluyó.

Por Katherine Martínez.