Proyecto Neptuno: sin cambios en reuniones realizadas en enero; movimiento social se prepara para otra etapa en su lucha

El movimiento social está a la espera de las señales que emita el nuevo ministro de Ambiente Robert Bouvier, tras la forzada renuncia del anterior ministro, Adrián Peña (luego de conocerse que el título universitario que decía tener no era real), con respecto al avance del proyecto Neptuno. En enero, el Ministro que renunció, había convocado a tres reuniones de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía y el resultado de estas instancias, según los colectivos sociales no es bueno.

Nelson Altieri, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, comentó a La Semana que esas tres reuniones de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, que formalmente es un ámbito tripartito, integrado por representantes del gobierno, los usuarios del agua y la sociedad civil y asesora al Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río de la Plata y su frente marítimo y tiene como objetivo dar sustentabilidad a la gestión de los recursos naturales en esa cuenca y administrar los potenciales conflictos por su uso, que las reuniones se realizaron el 11, el 18 y el 25 de enero.

“Por un lado estuvimos todas las organizaciones sociales que defienden el agua, entre ellas Los Tucu-Tucu de San José y del otro lado, estuvo DINAGUA (Dirección Nacional de Aguas), y en la primera de ellas estuvo el Ministro, pero después estuvo un asesor jurídico”, comentó Altieri.

El integrante de la comisión nacional, agregó que “no se llegó a nada, más allá que ahora sí presentaron formalmente el proyecto Neptuno, ahora lo conocemos, pero al final de las reuniones, que siempre se da lugar a preguntas, no estuvieron de acuerdo en nada de lo que les planteábamos; ni en el tema de la presencia de cianobacterias, ni en los problemas de salubridad, ni en los problemas del territorio, ni que va a abastecer sólo el 21% del agua que necesita la zona metropolitana”.

Nelson Altieri comentó luego que de las reuniones participó “la empresa que va a hacer el Neptuno, lo que es medio complicado, porque es el principal interesado en que se haga. Si se van a llevar 700 millones de dólares, por supuesto que lo van a defender”.

SIN ACUERDO | En definitiva, “discutimos un montón de cosas, pero no se llegó a nada concreto”, dijo Altieri, que agregó seguidamente que “ahora lo que nos queda es esperar que salga la licitación internacional de OSE con todos los detalles del proyecto Neptuno”.

Aclaró el militante social, que las organizaciones que se oponen a la realización de este proyecto, no están quietas. “Nosotros nos estamos moviendo, porque no lo podemos dejar así”, dijo y si bien prefirió no dar mayores detalles, aclaró que están analizando las medidas legales que van a tomar para evitar que se concrete esta obra, que consideran negativa para los intereses nacionales, entre otras cosas porque implica la privatización del abastecimiento del agua.

Consultado Altieri sobre si habían tenido algún tipo de contacto con el nuevo ministro de Ambiente, Robert Bouvier (hasta ahora Director en Antel), dijo que ni siquiera recuerda su nombre. “Lo escuché diciendo que se iba a poner a estudiar los temas del Ministerio y que le iba a pedir al subsecretario Gerardo Amarilla, como al ministro saliente, que lo informaran para ponerse al tanto”.

“Supongo que estará en eso porque no ha salido a decir ni ‘llueve’”, dijo Nelson Altieri, que se mostró preocupado por las restricciones en el uso del agua y los anuncios de probable desabastecimiento del vital elemento en la Ciudad de la Costa, donde viven más de 100 mil personas.

Imagen: Nelson Altiere, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.

Por Javier Perdomo.