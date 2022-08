Nicolás Mesa insiste con que debe concretarse complejo para MEVIR en Colonia Italia

El pasado miércoles el diputado frenteamplista Nicolás Mesa se reunió con dirigentes y militantes del comité Vinelli de Libertad, como parte de sus recorridas por los distintos comités de la fuerza política en el departamento. Sobre lo conversado en esa instancia, el representante habló con La Semana.

Comenzó diciendo el Diputado que sus visitas son consecuencia de lo que dijo cuando asumiera como representante departamental, respecto a que iba a “mantener el vínculo con todos los comités y las localidades, para tener una visión de primera mano de las realidades locales y hacer una planificación con los militantes, de temas y cosas que pueden ser tratados junto a los ediles de Libertad y con el equipo del concejal ‘Titer’ Dearmas. Se trata de ir armando una agenda de temas locales”.

Nicolás Mesa y tema MEVIR en Colonia Italia

Uno de los temas abordados en la noche del miércoles pasado en Libertad es la demorada definición de la construcción de viviendas de MEVIR (Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural), en Colonia Italia -en las afueras de Libertad-, y en la zona de Chamizo.

Nicolás Mesa dijo que en este tema se da una “situación rara, porque públicamente, todas las autoridades han manifestado en que había acuerdo en construir en esas dos zonas, pero el tema es que cuando llegamos a la hora de concretar, no hay avances y nosotros no logramos identificar dónde está nudo, cuál es el problema real, porque cabe preguntarse por qué, si todos manifiestan que están a favor, no se avanza”.

Mencionó el legislador del MPP-FA que está a la espera de la respuesta a dos pedidos de informe que realizó para ver cómo avanzar, aunque reconoció que “no es tan fácil obtener información certera”.

Mesa, quien visitó la zona de Colonia Italia, casi enseguida que asumió como Diputado para respaldar a los vecinos dijo que “nosotros estamos convencidos que hay que construir en los dos lugares, hasta por una cuestión estratégica de país, hay que mantener a la gente que quiere trabajar en el campo radicada en el lugar, porque eso cuesta mucho”.

En Colonia Italia en concreto, “hay un grupo de familias que hay que cuidarlo mucho, porque de verdad hay gente joven para la que el campo es su vida y eso es muy importante. Como política de Estado, habría que cuidar a esa gente”, dijo Nicolás Mesa.

Hay que revertirlo

Consultado sobre la decisión de MEVIR de construir complejos en localidades con todos los servicios, expresada por su presidente Juan Pablo Delgado en más de una oportunidad (incluida una nota exclusiva que brindó a este medio el año pasado), dijo Mesa que en opinión “eso hay que revertirlo”.

“El Estado tiene que hacer todos los esfuerzos para mantener a la población rural, viviendo y trabajando en el campo. Es una cuestión estratégica de país. Si tenés lugares en San José como Colonia Italia y Chamizo, con un potencial enorme, con familias jóvenes organizadas, con conocimiento acumulado, no hay excusa para que esos complejos no se haga”, mencionó el Diputado.

Para Nicolás Mesa hay que terminar con la incertidumbre en la que están los dos grupos movilizados por la vivienda. “Si no va a ser en este período de gobierno, que se diga que no se van a hacer, así la gente se puede ir organizando, porque solucionar la casa no es de un día para el otro. Esto del ‘ni’, ya está”.

Tema Violencia en torno al Liceo de Delta

Otro tema que estuvo presente en la reunión fue la problemática de violencia que se está viviendo en torno al liceo de Delta El Tigre, en Ciudad del Plata. Sobre las causas de los problemas que allí se están registrando, Mesa ya ha dado su opinión a partir de diversos planteos.

Entiende el Diputado que el retiro del Estado del territorio es el origen de las situaciones de violencia que se están registrando y se pueden seguir registrando en el futuro si no hay una política que actúe sobre la problemática.

Según Mesa, “estamos en un momento en que si no se actúa, de forma rápida y coordinada por parte de todo el Estado, podemos lamentar episodios más graves de los que han pasado hasta ahora, porque esta espiral de violencia siempre tiende a profundizarse, si no se actúa de forma conjunta. Lo hemos visto en Montevideo”.

“Por eso nosotros pedíamos que no se retiraran los programas del MIDES, por eso sacamos en Cámara de Diputados una declaración de todos los partidos políticos, para instalar una fiscalía en Ciudad del Plata, por eso estamos apurando para que se concrete de una vez por todas el centro cívico”, agregó el Diputado, que el martes había estado visitando el conflictivo centro de estudio.

Por Javier Perdomo.