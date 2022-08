Desembarco de FFOSE en Arazatí y en San José contra el proyecto Neptuno

Finalmente el pasado sábado 13 de agosto se realizó el “desembarco” de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), y las organizaciones que se oponen a la construcción de la planta potabilizadora de agua, denominada Proyecto Neptuno, en la zona de Arazatí. Al mediodía se realizó una concentración y acto en la propia playa y en la tarde, en la plaza Artigas de San José de Mayo, se realizó una actividad similar, con espectáculo artístico.

La actividad en la mañana sabatina estaba fijada para las 11 y 30, pero comenzó casi a las 13 horas. En todo ese rato fueron llegando las distintas delegaciones; desde los locatarios “Los Tucu-Tucu”, hasta un ómnibus que desde Montevideo acercó al lugar a la mayoría de la dirigencia de FFOSE y de otras organizaciones sociales convocantes, como ser de los All Boys, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, de Redes, Amigos de la Tierra, del sindicato de la vía pública y de la Coordinadora por el Agua.

El día estaba ideal para la realización de actividades al aire libre, más en una playa como Arazatí, con el fondo de sus calmas aguas acompañando a los visitantes. La mayoría, estaba llegando por primera vez al lugar y quedaron sorprendidos por su belleza.

Tras una larga espera por la llegada de un micrófono, finalmente comenzó la parte oratoria en un espacio inundado de cartelería y pasacalles, que expresaban su rechazo a la iniciativa de construir una toma de agua para abastecer la zona metropolitana.

ORATORIAS | Silvana Fernández de “Los Tucu-Tucu”, fue la encargada de abrir el acto. Agradeció a las organizaciones que se acercaron para “conocer nuestro legítimo reclamo” y mencionó luego que como colectivo, “queremos que este lugar se mantenga hermoso y libre de contaminación visual y sonora”, porque “las próximas generaciones tiene derecho a disfrutar de este lugar y es nuestra obligación defenderlo”.

Nosotros “nacimos como grupo en agosto de 2019, teníamos y tenemos razón. Después de tres años, seguimos siendo los vecinos de a pie que a partir de diversos reclamos, reuniones con autoridades, con candidatos a intendentes, con José Luis Falero, con DINAMA, con el Ministro actual y con nuestra participación en encuentros defendiendo el agua y la vida, los que hemos logrado un diálogo sincero con la intendenta Ana Bentaberri, a quien le solicitamos solicitar una comisión de trabajo”.

Fernández dijo más adelante que serían “injustos si no nombramos el apoyo de la asociación pro derechos, en particular a Yamandú Rodríguez, que fue injustamente asesinado, dando su vida por creer en un mundo solidario y justo”.

Relató luego a los presentes que “absolutamente todos los vecinos de esta zona hemos pasado los años de nuestra infancia por las arenas, las arboledas, el camino, el muelle, la costa, las barrancas de Arazatí; llegar a esa curva es respirar su aire húmedo y es reencontrarnos con su esencia. Es el lugar de nuestra identidad”.

“Es fundamental pensar Arazatí con su gente, con su respeto a la comunidad de pescadores, con un espacio para ellos, también para los bañistas, espacio para camping, para estacionamiento y además mantener los 23 kilómetros del ramal, como Rincón del Pino se lo merece”, agregó la representante de “Los Tucu-Tucu”.

A todo lo que implica el cierre de la portera “se suma el proyecto Neptuno que quiere sacrificar a Arazatí y a todo Rincón del Pino, dejándolo sumergido en lagos de agua, de baños y de caños. No vamos a callarnos, seguimos insistiendo en hacer visible el atropello constante que hemos sufrido los que amamos este lugar”, culminó diciendo la proclama de “Los Tucu-Tucu”, leída por Silvana Fernández.

FFOSE | El secretario general del gremio, Ramón Parra fue el encargado de hablar en nombre del sindicato durante la movilización en Arazatí. Comenzó recordando que “como sindicato nos enteramos el 1º de marzo de 2021 que iban a construir una nueva planta en Arazatí y ahí nos pusimos el tema en el hombro. Luego empezamos a ponernos en contacto con las diferentes organizaciones, como ya lo veníamos haciendo desde 2004 para acá. Todas las organizaciones que están en defensa del agua hoy, venimos trabajando desde ese tiempo a la fecha”.

“Sinceramente muchos de nosotros no conocíamos este lugar que será declarado balneario y debo decir que es un lugar hermoso”, dijo Ramón Parra. Luego comentó que si no fuera por la acción del sindicato “en la Junta Departamental de Florida no hubieran decretado por unanimidad que el proyecto de la presa en Casupá (la alternativa que dejó pronta y con financiación aprobada el gobierno anterior, pero que la actual administración desechó), era de interés departamental y ahora está en todo el departamento de Florida que se ponga sobre la mesa ese tema”.

Prosiguió diciendo que “en el caso de Arazatí no podemos dejar que violen el artículo 47 de la Constitución; por allá, por 2004, decidimos que el agua es un derecho humano fundamental para la vida y que tiene que estar prestada por personas jurídicas estatales. El 65% de la población votó que desde que se extrae el agua, hasta que llega al vecino, debe ser gestionada por una persona jurídica estatal. No se nos pasa por la cabeza que una empresa pueda venir a potabilizar el agua y eso lo vamos a defender a capa y espada”.

“Todo el proceso del agua tiene que estar prestado por una persona jurídica estatal y este año en OSE estamos cumpliendo 70 años de brindar ese servicio”, dijo el Secretario General de FFOSE, que opinó que su concreción o no “es un tema de decisión política”.

“No podemos permitir que se destruya toda esta belleza por una decisión política, porque no hay otro argumento para hacer este proyecto”, dijo Parra, que luego contó que el Directorio gastó “275 mil dólares en una consultora privada israelí para que viniera a decirles lo mismo que les decíamos nosotros, que no era factible que pusieran esa planta en este lugar, que no era factible que hicieran el famoso reservorio de agua bruta (polder); eso mismo les dijo la consultora; les dijimos que no garantizábamos que esa planta mandara agua potable hacia Montevideo y lo que les recomienda la consultora es que la mezclen con el agua que viene de Aguas Corrientes. Por eso, si siguen manteniendo el proyecto es netamente por razones políticas”.

El dirigente fue claro al decir: “tenemos que seguir luchando para tirar abajo este proyecto” y luego contó que hace dos meses le acercaron una carta a las oficinas de Presidencia para el Presidente, pidiéndole que reciba al gremio. “Él es el único que puede tomar la decisión política de parar”, dijo Parra, que a continuación comentó que para su sorpresa, les llamaron para informarle que “el Presidente nos recibirá el miércoles a las 18 horas. Eso es buena señal. Ahí le vamos a entregar un último informe y le diremos que queda en sus manos tirar para atrás este proceso”.

Optimista, el Secretario General de FFOSE dijo que el proyecto Neptuno “arrancó mal, camina mal y va a terminar desapareciendo, como es la aspiración de todos nosotros. No vamos a parar hasta que caiga. Esta planta no puede ni comenzar a hacerse por todo el proceso que ha seguido”.

Carmen Sosa, quien ya ha sido consultada por este medio en varias oportunidades respecto al proyecto Neptuno, mencionó que los cambios se hacen con la gente en la calle y que por ello es importante realizar movilizaciones como las del sábado en todo el país, para visibilizar la lucha.

Sobre las 13 y 30 culminaba la actividad, que continuaría en la capital departamental desde las 16 horas en la Plaza Artigas. Allí, se montó un escenario, donde actuaron Sociedad Anónima, Arraza Samba, Movimiento Cultural Our Voice, Dos de Acá y el solista Vyko.

También hubo oratorias en las que se fundamentaron las razones por las que las organizaciones se oponen al Neptuno, similares a las expresadas en la propia zona de Arazatí.

Imágenes Sebastián Parentelli.

Por Javier Perdomo.