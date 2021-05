Municipio pidió mejorar frecuencia de limpieza en volqueta frente al SIAV

La pasada semana, Domingo “Mingo” Acosta, en nombre de los vecinos del SIAV ubicado en la calle 19 de Abril, volvió a realizar una publicación en Facebook en la que menciona su malestar por el continuo desborde en la volqueta que allí hay para el depósito de residuos no domiciliarios.

Según “Mingo” Acosta, “esto es algo que pasa muy seguido, vienen de todos lados gente, con camiones o camionetas y tiran ahí. También pasa un poco por la actitud de los vecinos. Yo he hablado con cuatro o cinco que han venido ahí, pero no te dan corte. En invierno es llevadero, pero verano hay días que es insoportable el olor que hay. No sé si piensan que estamos en el medio del campo y no en un barrio”.

Acosta ha acusado en ocasiones a la empresa y al Municipio, pero según el Alcalde Matías Santos “él dice que no es un defecto de la empresa, lo que pasa es que la poda ocupa mucho volumen y es una época muy puntual de poda en la que se genera el problema. Ayer hicimos venir al titular de la empresa que está a cargo de las volquetas con el Director de Higiene, para ver si en esa volqueta puede mejorar un poco las frecuencias de limpieza”.

“Si bien el contrato tiene cierta frecuencia, le pedimos que en estos días de poda mejore la limpieza en esa volqueta y quizás en alguna otra”, dijo Matías Santos.