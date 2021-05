La movilidad eléctrica y las dificultades que genera a las personas ciegas

La Asociación Civil Bastón Blanco trabaja en una nueva campaña de concientización a través de la que buscará alertar a la población sobre los riesgos a los que se exponen las personas no videntes o con baja visión que circulan por la vía pública frente a la presencia de vehículos de motor silencioso. El creciente número de vehículos eléctricos e híbridos es una de las principales preocupaciones del colectivo ya que entienden que amenazan la independencia y la integridad física de las personas ciegas, así como a otros peatones vulnerables.

Bastón Blanco, que nuclea a personas con discapacidad visual en San José, espera lanzar próximamente una campaña de sensibilización dirigida a los conductores con la finalidad de generar conciencia acerca de los inconvenientes que generan el uso de vehículos que no producen ruido a las personas que dependen de la escucha para transitar por la vía pública.

“La campaña consistirá en concientizar a la población, más que nada a aquellas personas que hoy en día tienen vehículos eléctricos como autos, motos y bicicletas”, indicó a La Semana el presidente de la asociación Julio Debia, quien seguidamente comentó acerca de la dificultad que le genera a las personas con discapacidad visual el “cruzar las esquinas cuando los vehículos son muy silenciosos”.

PROYECTO NACIONAL | En este marco, Julio Debia, informó que la campaña podría tener alcance nacional, producto de gestiones que viene llevando adelante con distintos organismos y con la Intendencia de San José.

“Se podría implementar una semana de conicentización a nivel nacional”, informó tras haber intercambiado con el asesor de Seguridad Vial Julio Pérez, sobre las posibilidades de realizarlo.

Al respecto, Debia dijo que para lograrlo será necesario “trabajar en conjunto con la Dirección de Tránsito de la Intendencia de San José, con la Asociación Bastón Blanco y con la UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad Víal)”. También adelantó que se maneja la posibilidad de incluir a la compañía de fabricación de automóviles Toyota en el cometido.

“Habría que diagramar bien el trabajo, organizarlo bien porque no se puede hacer de un día para el otro”, expresó a la vez que recordó el éxito obtenido en una campaña realizada años atrás por la Dirección de Tránsito de la ISJ de la que participó Bastón Blanco: “Recuerdo que hace unos años fuimos invitados por la Dirección de Tránsito y el cuerpo inspectivo a una campaña que también estuvo dirigida a los vehículos en el cometido de entregarles un folleto con un mensaje invitándolos a que no estacionen frente a las rampas y el mensaje fue recibido con beneplácito”, dijo.

SOCIEDAD DE INCONSCIENCIA | No obstante, el referente de Bastón Blanco lamentó que el efecto de las campañas en la población no sean duraderas: “Yo soy realista y trato de vivir y de sentir la realidad del momento que vivimos. Estamos viviendo en una sociedad de inconsciencia”, dijo.

“En ocasines hay que avisarles que no pueden parar frente a las rampas, hay personas en moto que paran frente a las rampas y cuando uno va a bajar hay que recordarles que no pueden hacerlo porque ocupan la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz, de las personas ancianas, de los que usan bastón, de las madres que llevan coches con bebés. Hay que avisarles”, agregó Debia.

“Entonces creo que de alguna manera la conicentización es importantes, la difusión del boca a boca porque siempre hay un desprevenido que no acata y que no cumple con las normas que están vigentes, que están legisladas y aprobadas desde hace años por parte de la Intendencia, de la Junta Departamental y de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, es decir, vivimos en una sociedad de inconsciencia y siempre hay que estar diciéndoles”, criticó.

“Tenemos que tener una sociedad más conscientizadora, más solidaria, más sensibilizadora, más humanitaria, de pensar por uno pero también pensar por los demás. No se puede parar frente a rampas, no se puede ocupar veredas con obstáculos porque pueden provocar accidentes”, recordó.

Contó n este sentido, señaló que las personas no videntes y con baja visión han tenido distintos inconvenientes: “ Hemos tenido inconvenientes por veredas rotas, por ocupación de veredas, mismo cuando uno va a bajar por las rampas y hay vehículos estacionados o por los contadores de UTE que están a la altura de mi hombro, también las cajas de ANTEL que están contra la pared pese a que hace años hay un expediente en ANTEL fruto de Bastón Blanco en donde se nos manifestaba que las cajas de distribución se iban a retirar a largo plazo cuando se instalara la fibra óptica en su totalidad en nuestro país pero que provisoriamente se iba colocar baldosas de goma en las veredas para que las personas con baja visión o ciegas que caminaran por esas veredas supieran que están esas cajas de distribución. Aún no se han sacado, esperemos que en este nuevo período se pueda completar la totalidad de la fibra óptica y se saquen esas cajas que ocupan gran parte de la vereda y obviamente, achica el transitar de las personas”.

AUDIENCIA | Por otra parte, Bastón Blanco espera a que la Intendencia de San José le confirme una fecha para concretar una audiencia solicitada con la intendenta Ana Bentaberri, con la finalidad de insistir en distintas propuestas que mejorarían la calidad de vida de las personas del colectivo en cuestión.

“La vicepresidente de Bastón Blanco había quedado de pedir una audiencia con la Intendente porque el 15 de octubre pasado estuvimos reunidos con el secretario General de la Intendencia Sebastián Ferrero, cuando se conmemoró el día de Bastón Blanco con el objetivo de trasladarle el trabajo que la Asociación tiene en mente para ayudar al Gobierno Departamental en su conjunto, incluido la Junta Departamental para seguir ordenando el departamento y para que se cumplan lo que está vigente”, adelantó.

Asimsimo, Debia recordó que en el año 2019 la Asociación le entregó la Ley 18.651 de Protección Integral para Personas con Discapacidad a la vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón, “para que se reglamentaran los 94 artículos en su totalidad”. Sin embargo no han obtenido ninguna respuesta hasta ahora.

No hemos tenido ninguna respuesta. Sabemos los tiempos que estamos viviendo y lo que estamos pasando pero mi opinión personal es que un virus no debe ser la excusa para no hacer nada actualmente y no decir nada concreto. Yo creo que el país y el departamento tienen que seguir funcionando. No nos podemos quedar quietos por un virus”, concluyó.

Por Katherine Martínez.