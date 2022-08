La Banda Departamental toca el domingo 4 en la Plaza de los Feriantes

La agenda de 2022 de Libertad no deja de sumar nuevos eventos cada pocos días. Ahora -por fuera de los festejos de los 150 años del inicio del proceso fundacional de la localidad-, el Municipio acaba de coordinar la llegada de la Banda Departamental de Música de la Intendencia de San José el domingo 4 de setiembre a la Plaza de los Feriantes, de forma de promover el incremento de visitantes al paseo dominical. Participarán de la movida, artesanos y artesanas, participantes de la movida “Volvé a la Feria”.

El alcalde Matías Santos comentó que con la llegada de temperaturas más cálidas se ha notado un incremento de visitantes a la feria ubicada en la manzana que comprende las calles Artigas, Colón, 25 de Mayo y Clauzolles. Así lo dicen los propios feriantes, que según el Alcalde se lo han expresado a los funcionarios que realizan la cobranza de los puestos. También en el número de puestos se ha visto un leve incremento, aunque aclaró que es algo mínimo. Destacó también que todos los puestos están pagando su lugar en tiempo y forma.

Consultado el Alcalde sobre si seguía pensando en que se podrían retirar los puestos hacia el borde de la calle, de forma que quedaran protegidos por los árboles, dijo que es algo que terminó por descartar, ya que los propios feriantes se opusieron al entender que comercialmente no les convenía moverse de sus actuales ubicaciones en la estructura del paseo.

“Nosotros lo que queríamos era que estuvieran más cómodos, pero como la mayoría no estuvo de acuerdo, entonces desechamos la idea”, dijo Matías Santos a este medio.

Respecto a la actividad del 4 de setiembre, dijo que quería aprovechar varias cosas. “Primero que hace mucho tiempo que la banda departamental no viene a Libertad, pero además, me pareció que hacerla tocar en la plaza de los 33 para que la vea poca gente no tenía sentido, así que por eso pensamos en llevarla a la Plaza de los Feriantes, en un día de feria”.

Insistió en que el movimiento en el paseo dominical se ha incrementado, estimó que en la medida en que las temperaturas continúen al alza seguirá mejorando la visita de público a la plaza.

Comentó además Matías Santos, que para darle un mayor marco a la actuación de la Banda Departamental, se le ocurrió que ese día se invitara a los artesanos y las artesanas de “Volvé a la Feria” para que expusieran junto a los puestos habituales de la feria. Mencionó que puso en contacto a la comisión de la feria con “Volvé a la feria” y “quedaron enganchados y trabajando en la idea para estar juntos el 4 de setiembre”.

DETALLES | La Banda Departamental de Música cumplió 100 años en el pasado 2021, pero debido a la situación sanitaria generada por el coronavirus no pudo celebrarlo y lo está celebrando este año, con actuaciones en distintos espacios públicos de todo San José. El 25 de Agosto realizó una actuación en el Teatro Macció, celebrando sus 101 años de vida.

La Banda Departamental es dirigida en la actualidad por Mariano Ferreira, cuenta con 24 integrantes y con las voces de Claudia Puerto y Adriana Nis. Su actual repertorio incluye música popular, pasando por el jazz, rock, salsa, pop, MPB (música popular brasileña) y tango.