Repercusiones políticas de la renuncia del Jefe de Policía

Sorpresa en el sistema político de San José al trascender el pasado viernes que el comisario retirado Orestes Leles Da Silva dejara de ser el Jefe de Policía del Departamento. La duda es si el cambio se debe a su renuncia, como en principio se manejó, o si directamente fue un pedido realizado por las autoridades del Ministerio del Interior para que renunciara. Su sustituto será el comisario general Atilio Rodríguez, quien hasta ahora se desempeña como subjefe en Montevideo.

La noticia la dio a conocer en la tarde del 26 de agosto el matutino montevideano La Diaria en su página web. La información establecía que Leles había presentado la renuncia y que si bien el Ministro, que se encontraba fuera del país, estaba evaluando qué decisión tomar, era un hecho que iba a aceptar la renuncia. Tan hecho es, que ya está decidido su sustituto, Atilio Rodríguez, quien será acompañado como subjefe por Germán Suárez, que es el Jefe de la Zona 3 de Montevideo (barrios del Noreste de la capital), ya que la actual subjefa, Belén Camejo, pasa a desempeñar el mismo cargo en Durazno, departamento en el que Crisoldo Caraballo, pasa a retiro.

“ES RARO” | La Diaria destacaba que el de Leles es el octavo cambio de Jefe de Policía en lo que va del actual período de gobierno (anteriormente hubo cambios en Artigas, Flores, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Cerro Largo y Florida), y agregaba que no será el último.

“Es raro que se descabece de esta forma la Jefatura”, dijo como primer reacción a la noticia el diputado frenteamplista Nicolás Mesa. El legislador dijo estar sorprendido porque “los sacan a todos” y consideró que sería bueno conocer “si hay una evaluación de la gestión” para tomar esta decisión. “Si esa evaluación existe sería bueno conocerla o si la decisión se toma por presiones políticas, sería bueno saberlo también”, dijo el legislador, con pasado como jerarca en el Ministerio del Interior.

Nicolás Mesa no descartó que la decisión de cambiar al Jefe de Policía tenga que ver con la situación en Ciudad del Plata, donde en el último tiempo ha habido manifestaciones de vecinos pidiendo mayor seguridad en el entorno del Liceo de Delta El Tigre, zona en la que se han producido diversos hechos de violencia. “Toda la sociedad josefina está preocupada por la situación de Ciudad del Plata, por eso no sé si no hubo presiones políticas”, dijo Mesa, que recordó los dichos de la intendente Ana María Bentaberri en ocasión de la actividad “El FA te escucha”, respecto a la situación en seguridad.

Consultado Mesa sobre si conoce personalmente a quien sustituirá a Leles -Atilio Rodríguez-, dijo que no, pero informó que una vez que asuma le solicitará mantener una reunión.

La Semana se contactó también con el diputado nacionalista Rubén Bacigalupe, quien prefirió no opinar sobre el tema por el momento. “Voy a ver en la semana qué pasa y después hablamos”, le dijo el sábado al mediodía a este medio. Actitud similar tomó la intendente Ana María Bentaberri, quien al consultarle si tenía algún comentario para hacer sobre la decisión del Ministerio, dijo que no iba a hacer comentarios hasta que no haya una comunicación oficial sobre el cambio.

Pero la comunicación oficial es probable que se haga esperar unos días más, ya que según lo informado por el futuro nuevo Jefe de Policía a este medio, su asunción al frente de la Jefatura de Policía se concretará en los primeros días de setiembre.

Mediante mensaje de Whatsapp, Atilio Rodríguez dijo a La Semana que no iba a hacer declaraciones públicas hasta que no asumiera el cargo de Jefe de Policía, pero anunció que una vez que sea oficial su nombramiento, “con gusto lo recibo”, lo que significa un comienzo de relacionamiento con la prensa diametralmente diferente al que tuvo Leles, desde que llegó a la Jefatura josefina.

LA GESTIÓN | Orestes Leles Da Silva llegó pisando fuerte a la Jefatura de Policía josefina. El 2 de marzo de 2020, en la capital departamental -y cuando aún el coronavirus y la emergencia sanitaria no eran preocupación-, el Jefe se robó las miradas al ordenar desalojar a unos malabaristas de una plaza pública, lo que generó su primer encontronazo público, al defender la acción policial.

Luego vino el enfrentamiento directo con los medios, al decir en una rueda de prensa que él era el Jefe de Policía y que él decidía que se publicaba y que no se publicaba en los partes policiales. La mala actitud hacia los colegas de la capital departamental llevó a que la entonces administración Larrañaga enviara todo su equipo de comunicaciones al departamento a “calmar las aguas”.

Tras una reunión sin micrófonos ni grabadores en la que Leles reconoció a los periodistas su falta de experiencia en el trato con los medios, hubo acuerdo en que la subjefa María Belén Camejo sería la vocera y se creó un grupo de WhattsApp que aún funciona, pero que de poca utilidad es (a menos que uno se dedique a preguntar por cada accidente que hay en el departamento), ya que de los temas álgidos y de verdadera preocupación ciudadana, las autoridades de Jefatura no hablan, ni en el grupo, ni cuando se los contacta personalmente.

Pero no sólo con los periodistas tuvo encontronazos Leles. También con el personal policial ha tenido encontronazos. A fines del año pasado, durante el acto por el aniversario de la Policía, cuestionó la cantidad de policías con certificaciones médicas y los amenazó con tener que dejar la fuerza si no volvían a la tarea: “se reintegran al trabajo, al igual que nosotros, y comparten las responsabilidades o van a tener que irse de la institución”, dijo durante el acto oficial, lo que le generó el rechazo de todos los sindicatos policiales.

El jefe Leles también tuvo dificultades de relacionamiento con los vecinos desde el inicio de su gestión, pero con el paso del tiempo fue atemperando su carácter y así participó de varias instancias de diálogo en todo el departamento, en las que si bien tuvo fuertes críticas, se mantuvo criterioso y dando su visión de la situación que se tratara en el momento.

En el último tiempo, cada vez eran menos frecuentes las apariciones públicas de Leles Da Silva y las últimas instancias de diálogo con la sociedad civil de Ciudad del Plata estuvieron presididas por el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana Santiago González o por el propio ministro Luis Alberto Heber, quedando éste relegado a un segundo plano.

DATOS | En el departamento de San José, durante el año 2020 hubo 10 homicidios en 2020. La tasa promedio de 2019-2020 fue de 8,5 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que el Ministerio del Interior considera alto (color rojo). En 2021 hubo seis homicidios y la tasa promedio 2020-2021 bajó a 7,2 homicidios cada 100 mil habitantes, que es una tasa intermedia que se representa con el naranja, según los datos difundido por el Ministerio del Interior.

El último dato que había divulgado el Ministerio del Interior, establecía que en el departamento de San José se había incautado en el último tiempo el 49% de la pasta base que fue incautada en todo el país.

De todo esto, seguramente seguirán surgiendo novedades en el correr de la presente semana, en particular, cuándo será la asunción del jefe Rodríguez y su comando.

Por Javier Perdomo.