Senador Daniel Caggiani (MPP), en recorrida por comités de San José en el Día del Comité del FA

En el Día del Comité de Base del Frente Amplio, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP-FA), Daniel Caggiani, recorrió varias de los comités frenteamplistas josefinos. Recorrió los tres de Ciudad del Plata, también estuvo en Villa Ituzaingó y sobre las 18 horas arribó al Vinelli de Libertad, donde se desarrollaba una actividad en que las tortas fritas y el mate eran principales protagonistas entre los presentes.

El Senador frenteamplista mantuvo un extenso diálogo con este medio, en el que comenzó refiriéndose a la trascendencia que tiene para esa organización política el Día del Comité. “Es una doble fecha patria, por el día de la independencia y porque el día del comité de base es el día del militante del FA. Es un espacio donde se encuentran los frenteamplistas pero también se construye frenteamplismo, que es mucho más que algunos frenteamplistas juntos y que ha sido la llamita que ha permitido que el FA tenga un importante papel en la historia uruguaya en los últimos 50 años”, mencionó el legislador.

Mencionó luego que se estaba ante un 25 de agosto “especial”, porque es el “tercer año de un gobierno que ha venido recortando derechos, libertades, recortando el presupuesto y sobre todo recortando en el bolsillo de los ciudadanos. Desde que empezó este gobierno los salarios y las jubilaciones han venido bajando, no han crecido como creció la inflación y al mismo tiempo, el otro ingreso indirecto que tiene la sociedad, que son las políticas públicas, que se financian con los impuestos que pagamos, también se están recortando”.

ALTERNATIVA | “Ese contexto de falta de incremento del presupuesto y recorte, también nos obliga a hacer un reacomodo para ser una fuerza opositora y de resistencia al recorte y a la privatización de las empresas públicas”, mencionó Daniel Caggiani, quien luego explicó que como Frente Amplio “buscamos ser la alternativa para la sociedad uruguaya, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es que se inocule el virus de la desesperanza, de la falta de futuro”.

“Hay algunas encuestas que dicen que estamos en niveles parecidos a 2002 en término de jóvenes que se quieren ir del país. Cuando eso se instala en la sociedad es porque no ven perspectivas de futuros mejores en su país”, opinó el legislador.

“Hoy es muy difícil comprar carne, para hacerse un asado en un día como el de hoy (25 de agosto). Hoy cada vez cuestan más las cosas, no solo los alimentos, también las cosas que uno necesita en la vida diaria. Esas son las cuestiones más embromadas, porque el ideario de la sociedad también termina estando distorsionado”.

Caggiani se refirió luego a las constantes recorridas que está haciendo la dirigencia del FA por el país. “A nosotros nos interesa recorrer todo el interior del país, porque el Frente Amplio es una expresión nacional que tiene que nutrirse de todas las visiones y también nosotros queremos nutrirnos de los problemas que tiene la gente para poder buscar soluciones. Ante un gobierno que no me da soluciones, nosotros queremos buscarlas”, dijo el Senador del MPP-FA.

Si bien reconoció que desde la oposición no es mucho lo que se logra influir, Caggiani comentó que como fuerza política “podemos poner en palabras cosas que a veces la gente quiere poner en palabras públicamente y no lo puede hacer, porque entre otras cosas, los grandes medios de comunicación no los exponen. Creo que poner en valor eso, denunciarlo, conversar con los vecinos y decirles que su problema no es algo individual, es algo importante”.

ECONOMÍA | Al hacer una evaluación del gobierno de coalición, dijo que “el gran fracaso es la política económica. Dijeron que iban a mejorar la competitividad, que iban a bajar los combustibles, que iban a bajar el costo país y hoy el costo país aumentó, se redujo la inversión pública y eso lleva a que se repliegue la inversión privada, hay menos actividad económica, eso genera menos dinero circulante. El remedio terminó siendo peor que la enfermedad”.

Pero, “con lo que nosotros no nos podemos conformar es con que esta enfermedad sea permanente. Justamente eso es lo que está haciendo el FA, dialogar con la sociedad para encontrar soluciones. Algunas las encontramos cuando éramos gobierno y hay otras que no, pero el objetivo entonces es mejorar y ser una puerta de entrada a un conjunto de gente que está defraudada con este gobierno, al que mucha lo votó, pero que hoy siente que no los representa”.

También Daniel Caggiani se refirió a “lo que está pasando con el Ministerio del Interior”, que consideró algo muy grave. Dijo el Senador que “uno puede tener diferencias con el enfoque, con Larrañaga lo teníamos, pero también tenemos que decir que era un Ministro que trabajaba y estaba encima de los todos los temas. El problema que tenemos hoy es que hay un Ministro que no sabe y la ciudadanía y los delincuentes saben que no sabe”.

“Cuando uno tiene a la cabeza de un Ministerio tan importante como el de Interior a alguien que no tiene idea de lo que tiene que hacer y que además dice que tiene un plan, que no está dando resultados, es muy grave, porque estamos hablando de la vida de las personas”, dijo Caggiani que mencionó que “en las últimas horas (al momento que se hacía la nota), murieron ocho personas de forma violenta. Si uno analiza los números, estamos viviendo uno de los peores momentos de los últimos tiempos”.

Luego, en referencia a la denuncia contra su compañero Charles Carrera, comentó que “si en ese marco el Ministerio promueve una denuncia penal por un hecho que ocurrió hace 10 años, que nada tiene que ver con su competencia principal, habla mucho más de las autoridades”.

INSEGUROS | El legislador del MPP-FA dijo que “uno de los temas con los que más insiste la gente cuando salimos a hablar, es con la seguridad, dicen que están peor que hace años y además, dicen que están peor por el tema del narcotráfico, pero estamos en un momento en que el mismo Estado que dice combatir el narcotráfico le da un pasaporte para que quede libre un narcotraficante”.

Comentó luego que “si este fuera un gobierno serio, si el Presidente realmente se quisiera hacer cargo, los dos ministros involucrados -Heber y Bustillo-, ya no tendrían que estar más en sus cargos. El Presidente ya los tendría que haber sacado del forro”.

Opinó además que “hay una falta de rumbo importante, este gobierno era el gobierno del cambio, de la unión de los uruguayos contra la desunión, el gobierno del diálogo, pero no dialoga ni con los propios socios del gobierno, iba a ser el de las grandes transformaciones estructurales, pero no hubo nada. Son grandes enunciados, que cuando se llega a la vida real no se ven. La gente no come con titulares, come con salarios dignos, compra alimentos con salarios dignos”.

Mencionó por último que “cuando uno se defrauda empieza a generarse una desesperanza que no es buena para la sociedad uruguaya”, por eso “queremos ser esperanzadores, decir que el Uruguay tiene un destino muy importante”.

