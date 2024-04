ISJ realiza curso de formación para instructores de academias de conducir

La Intendencia de San José realizó un llamado a interesados en realizar el curso de formación básico de instructor de academias de conducción categoría A, que refiere a vehículos de hasta nueve pasajeros (incluido el conductor), camionetas y vehículos con remolque, con un peso máximo total de hasta 4.000 kilos.

La capacitación genera la posibilidad de ser instructor para integrar el equipo de una academia ya formada o abrir una academia, generando su propio emprendimiento.

El curso no tiene costo y está compuesto por dos módulos: teórico y práctico. Una vez culminadas las instancias teóricas y prácticas, se tomará una prueba de evaluación a cada uno de los participantes. Si la prueba tiene como resultado “Aprobado”, se conseguirá la calidad de instructor. En caso de resultar reprobado, no se obtendrá tal calidad, a los efectos del decreto No 3066 que regula el funcionamiento de las Escuelas de Conducción.

El curso se realizará en cuatro jornadas los días 15, 16, 18 y 19 de abril de 2024, en horario a confirmar, en las oficinas de la Dirección General de Tránsito, Movilidad y Seguridad de San José de Mayo. Consta de 36 horas presenciales, incluyendo la prueba de evaluación. Para las actividades prácticas cada asistente deberá contar con vehículo.

Los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico transito@sanjose.gub.uy hasta el viernes 12 de abril, a las 15 horas. Se debe adjuntar constancia de domicilio (San José), licencia de conducir vigente y un número de teléfono para contacto. El aspirante no debe tener multas de conducir vigentes a la fecha de la inscripción. Hay 30 cupos disponibles, que se cubrirán por orden de inscripción.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por L.S.