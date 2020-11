Este martes se entregan nuevos vestuarios en la plaza; comisión pro piscina eligió a Patricia Velázquez como su presidenta

El pasado jueves se realizó la elección de la Asociación Pro Piscina y Plaza de Deportes de Libertad, instancia en la cual 22 de sus asociados votaron la lista única que encabezaba la contadora Patricia Velázquez, que de ahora en más, presidirá la asociación.

En diálogo con este medio Velázquez destacó la participación de los asociados, teniendo en cuenta que no había puja electoral y que además los socios, “no tienen mucha participación en la medida en que no haya actividades que se le pueda ofrecer para participar”.

La elección se produce días antes que se realice la inauguración de los nuevos vestuarios que se construyeron con el dinero que en 2009 había aportado el gobierno nacional, que estará realizándose en la jornada de este martes 24 a las 18 horas.

Respecto a la inauguración Velázquez dijo que “nosotros estamos contentos por eso, porque se hayan invertido esos fondos que estaban guardados para que se haga una obra tan necesaria para la plaza. Es un comienzo para el proyecto final al que estamos abocados que es el cerramiento y climatización”.

Sobre el pedido de reunión a la Secretaría Nacional de Deportes para saber cómo se trabajará en el próximo verano en la plaza, dijo Velázquez que se han comunicado con el Área de Deporte Comunitario de la SND, “le solicitamos una reunión, nos dijeron que la íbamos a tener pero no nos dieron fecha. Para nosotros es importante como nueva Dirección, por más que muchas caras estamos repetidas, reunirnos para ver cómo encaramos lo que sigue y también es muy importante tener una reunión con las autoridades de la Secretaría. Dependemos de lo que ellos nos digan”.

CON GANAS | “Nosotros tenemos todas las ganas de seguir trabajando por la piscina y por la plaza”, mencionó Velázquez, quien añadió que el actual Director “nos está pidiendo apoyo en eso, sabemos que es necesario porque tenemos mucha cosa para programar. Las ganas de trabajar están pero es importante que la Secretaría nos dé el apoyo”.

Dijo Velázquez que en las temporadas anteriores “el apoyo de la comisión ha sido muy importante, porque los recursos humanos con los que cuenta la piscina, desde que se dio el cambio en la Dirección -primero cuando asumió Cristina Méndez y después cuando asumió el nuevo Director-, no son suficientes y ahí hemos estado apoyando”.

Recordó que cuando comenzó la asociación “la infraestructura estaba muy fea, nuestra comisión se puso el trabajo al hombro y conseguimos pintura, pintamos, limpiamos, se puso en condiciones la piscina para el primer ‘Tirate al Agua’. También estamos en la gestión de los fondos que se le cobra a la gente que va a la piscina, ha sido intensa la tarea de la comisión. Gestionamos los fondos para la compra de materiales, todo eso ha sido tarea de la comisión”.

Velázquez destacó que “ha sido muy importante nuestra participación en ese sentido y queremos seguir con esa participación”.

En cuanto al proyecto de cerramiento y climatización, dijo Velázquez que “sabemos que no es fácil, hay que poner un poco de pienso, de cabeza para ver cómo se puede ir logrando de a poco. Sabemos que no son tiempos fáciles, que no lo eran antes y ahora lo son menos, porque hay crisis económica, pero no me parece que por eso tengamos que descartar este proyecto”.

“Tenemos que sentarnos a pensar todos, el gobierno departamental, la Secretaría, pensando en lo importante que es el deporte y la natación en particular, que sea algo que se pueda practicar todo el año”, comentó y añadió que ese proyecto “sabemos que toda la comunidad lo está esperando”.

Por último mencionó que “la experiencia que hemos visto en otras plazas de deportes es que las comisiones tienen una participación activa en la gestión. Son las comisiones de apoyo en forma honoraria las que están administrando las plazas y las piscinas”.

Por Javier Perdomo