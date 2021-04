El referéndum contra la LUC y las dificultades que genera reunir firmas en pandemia

La recolección de firmas para habilitar el recurso de referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), se enfrenta a las dificultades que generan la restricciones de movilidad por la pandemia de coronavirus y por eso las distintas comisiones departamentales, promueven distintas acciones que procuran llegar de mejor forma a los potenciales firmantes en el último tramo de una campaña que, de no haber cambios a nivel parlamentario, debe culminar indefectiblemente el 9 de julio del presente año.

En San José, la comisión la integran referentes departamentales de las organizaciones nacionales que promueven el recurso. Heber Figuerola, la integra en representación del Frente Amplio y al ser consultado por La Semana sobre el nivel de adhesiones, mencionó que “la campaña viene bien, por más que es muy atípica”.

Explicó el también dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), que al momento de solicitar la firma a una vecina o un vecino, “tomamos todos los recaudos correspondientes desde el punto de vista sanitario. Como no podemos hacer charlas presenciales o actos de masas, apuntamos, además de a la instalación de mesas de recolección de firmas en las distintas localidades con todo el protocolo sanitario, a organizar charlas virtuales con referentes nacionales”, para bajar información sobre los aspectos que se considera negativos de la ley aprobada el año pasado por la coalición gobernante.

Figuerola mencionó que “hay disposición a firmar de parte de la gente, que ha entendido que lo que estamos buscando ahora es que se habilite la posibilidad del referéndum. De eso se trata esta etapa, acá no estamos pronunciándonos en uno o en otro sentido”.

Pero además, comentó el integrante de la comisión de San José, la gente está entendiendo que “la LUC tiene cuestiones que golpean muy fuerte a la sociedad, a los pasivos, a la negociación colectiva, al derecho de huelga, también en la educación y en materia de alquileres y sabe que de ser confirmada estaríamos en graves problemas, porque además que sumarle la crisis sanitaria”.

DIFICULTADES | El último informe de la comisión nacional, a mediados de marzo, establecía que eran 252 mil las firmas reunidas y hoy se habla de unas 300 mil, contando las que aún no han llegado a la central de la comisión. En vista de estos números, Figuerola reconoce que la tarea “está difícil, no es imposible, hay buen ritmo de firmas, mucha militancia, se están implementando distintos mecanismos para lograr llegarle a la gente: domicilio por domicilio, lugar por lugar, a través de contactos telefónicos, de amigos de amigos, pero naturalmente siempre siendo muy cuidadosos desde el punto de vista sanitario”. El integrante de la comisión departamental, reconoce que el “recrudecimiento de la pandemia por el que atravesamos, juega en contra”.

“Nosotros somos muy responsables en ese sentido. No podemos hipotecar la salud de la gente para lograr las firmas, por eso lo primero es alcohol en gel en mano, tapabocas y distancias; esas son nuestras primeras armas”, agregó el referente sindical y político.

Figuerola mencionó que la comisión pro referéndum quiere debatir con figuras del gobierno sobre los alcances de la LUC, pero no han encontrado eco. “Nosotros estamos planteando que haya debates, pero si bien en principio dijeron que si, después decidieron que no debatirían. Yo me pregunto, si estás tan seguro de lo que estás planteando por qué no debatís”, comentó Figuerola.

Los aspectos que considera regresivos de la LUC se están dando en el marco de “una crisis sanitaria, pero que también es económica y social. La estamos sufriendo, hay 100 mil pobres más, se pierden puestos de trabajo todos los días. La crisis la está pagando el pueblo”, dijo.

MOVIDAS | En materia de actividades concretas de difusión de la campaña pro referéndum, comentó Figuerola que estaba prevista una actividad para el 9 de abril, que pasó para el 17 de abril. En el marco de una gira a nivel nacional vendrían cuatro compañeros o compañeras de la comisión nacional. En función del recrudecimiento de la pandemia, seguramente quedará pendiente, pero estamos viendo que esos mismos compañeros que iban a venir hagan charlas virtuales con diferentes temas incluidos en la LUC”.

Heber Figuerola se mostró confiado en que se alcanzarán las firmas. “Nosotros seguimos poniendo el pie en el acelerador en la recolección”, dijo y luego contó que se ha implementado “un servicio delivery que recoge las firmas a domicilio. La idea surgió en la comisión, se estaba instrumentando en San José de Mayo, pero en Libertad también se pensaba instrumentar”.

Además, informó que “estamos manejando hacer videos con referentes departamentales y nacionales, explicando lo que es la LUC y sus consecuencias”.

En el departamento “hay dos centros de monitoreo de la campaña, uno en San José de Mayo y otro en Ciudad del Plata, que se encargan de controlar cada firma que se recoge, en particular si la huella es de buena calidad, un aspecto que puede hacer que muchas firmas se anulen. Para mejorar todo este aspecto se están realizando talleres de capacitación sobre cómo tomar las impresiones”, contó Figuerola.

Consultado sobre la cantidad de firmas reunidas en San José, el integrante de la comisión dijo que el total se brindará en una futura conferencia de prensa. “Todavía no podemos dar números, porque hay muchas papeletas que están a la vuelta, que están en la etapa de corroboración de la firma o la huella digital”, comentó.

Dijo por último Figuerola que por más que el Parlamento no apruebe la prórroga, “nosotros vamos a seguir reuniendo firmas, con todas las medidas de seguridad necesarias. Hay que apretar el acelerador y llegar a las 750 mil”.

Vale mencionar que para que se habilite el referéndum las firmas necesarias son 675 mil, pero para evitar problemas a la hora de la verificación, la comisión nacional pretende presentar 750 mil adhesiones.

Por Javier Perdomo.