El reclamo por un “picódromo” confundido con una elección de una juventud partidaria

El último sábado de octubre -precisamente el 29-, un grupo de jóvenes aficionados a las motos realizaron una movilización en el centro de Libertad, reclamando a las autoridades departamentales la creación de un “picódromo” para que puedan realizar su actividad sin generar problemas al resto de la sociedad. La concentración generó malestar entre algunos padres de jóvenes que estuvieron en la movida, ya que se les entregaba a éstos listas -una en particular-, para que concurrieran a votar en la elección de jóvenes del Partido Nacional, que se realizaba esa misma tarde, a metros de donde culminó la movilización.

Pasados varios días de esa actividad -de la que no se enteró a este medio previamente-, una de las organizadoras de la movida, Agustina Hernández, se acercó a este medio con la intención de difundir su demanda de forma pública. Ese sábado “nos concentramos en la zona de las letras corpóreas y salimos en caravana hasta la plaza de Libertad”, porque “estamos buscando un lugar donde poder practicar esta actividad que a tanta gente le genera tanta preocupación”.

Agustina Hernández reconoce que a mucha gente “le molestan los caños, los ruidos, los accidentes, pero “nosotros estamos pidiendo que también escuchen nuestra campana”, ya que “nosotros precisamos eso porque no tenemos un lugar donde hacerlo”.

La joven aficionada a las motos, dijo que como grupo “estamos buscando alguna alternativa para poder practicar nuestra actividad” si no sale “picódromo”. Por ejemplo, dijo, “cuando se hace una correcaminata se cortan 10 cuadras de la ciudad y hay inspectores de tránsito, ambulancia, todo, pero eso se levanta cuando termina la actividad; eso puede ser algo similar, provisorio; nosotros queremos un lugar donde haya todo eso, inspectores de tránsito, ambulancia”.

INSULTADOS | Hernández manifestó su preocupación porque entre las repercusiones que tuvo la movilización del sábado 29, la gente ha opinado mal de ellos como personas. “Nos tratan de gente que no trabaja, que somos delincuentes, que las motos son robadas, pero eso está mal, nosotros somos gente normal que tiene sus trabajos, como todos; porque nos guste esta actividad no quiere decir que no seamos personas decentes. Este es nuestro hobby, nos gusta hacer esto, invertimos tiempo, dinero, lo único que estamos pidiendo es un espacio, no pedimos más nada”, dijo Agustina Hernández.

Mencionó luego la aficionada a las motos que “nosotros pagamos mucho dinero para poder ir al Autódromo de El Pinar para realizar nuestra actividad, por qué no tener un lugar propio en el departamento y no tener que estar pagando entradas, gastar combustible, en llevar las motos; por qué tenemos que viajar para realizar esta actividad”.

“Nosotros precisamos 200 metros para correr y 100 más para frenar; estoy hablando de tres cuadras, no es una construcción enorme la que pedimos”, dijo al insistir con el “picódromo”, pero manejó como alternativa que se les ceda una vez por semana o 15 días “el tramo de la ruta 1 vieja hasta la ruta 45, si vos cortás el tránsito y la gente que va a San José, toma rumbo al penal, enseguida toma la ruta nueva, no es un corte tan grande, esa es una de las alternativas”.

Comentó luego Agustina Hernández que representantes de su movimiento se estarán entrevistando en el correr de esta semana con el ministro de Transporte José Luis Falero y su asesor, el ex alcalde libertense Sergio Valverde.

Agustina tiene 23 años y le gustan los “fierros” desde siempre. “No me preguntes de dónde lo saqué porque no hay nadie de mi familia que hiciera algún deporte similar”, comentó Hernández y dijo que a quienes participan de estas movidas “nos gustan los fierros, nos pasamos horas adentro de un galpón, arreglando motores, metidos entre el aceite. Pasamos horas y horas preparando la moto y queremos ir y probar esa moto, saber cómo anda, correr con amigos. Uno invierte tiempo y dinero en eso, le pone pasión, es un hobby, que además nos da adrenalina”.

DUDAS | Durante toda la charla mantenida con este medio, la joven aficionada a las motos, mencionó que era algo que estaba siendo evaluado junto al alcalde de Libertad Matías Santos, pero consultado éste por La Semana, no se mostró tan entusiasmado como comentó la joven motociclista.

Dijo ésta que para él la situación no es tan sencilla, ya que por más que se construya ese “picódromo” solicitado, nadie puede asegurar que esas motos no anden en la planta urbana como andan hasta ahora. “¿En qué van a llevar las motos hasta el picódromo? ¿Cómo van a volver? ¿Qué van a hacer el resto de la semana con esas motos? ¿La van a dejar en los talleres y van a salir en otros vehículos? ¿Eso asegura que no va a haber ruidos en la ciudad?”. Todas preguntas que Santos dejó planteadas.

Además, dijo, “si construimos un ‘picódromo’, estamos promoviendo una actividad que habría que desestimular”. De todas formas, no se negó a seguir estudiando el tema, aunque su posición inicial sea no tan favorable a los intereses de los “motoqueros”.

MOLESTIA | Pero a la cuestión de la oportunidad o no de construir un espacio como el solicitado, se sumó un elemento que fue mencionado a este medio por el padre de uno de los jóvenes que participó de la movilización del 28 de octubre y que pidió no ser identificado. Es que su hijo fue a una movilización pidiendo un espacio para la construcción de un “picódromo” y terminó siendo inducido a votar en las elecciones de los jóvenes del Partido Nacional, que se realizaban ese mismo día, en la Casa de la Cultura, espacio que fue contratado para instalar los circuitos en Libertad.

Al padre mencionado, le pareció “muy burda” la forma en que se hizo todo. “Los concentran, los llevan hasta la plaza, les dan listas y si bien no le ponen un revólver en la nuca, les dicen dónde tienen que concurrir a votar”, dijo el padre mencionado, quien se tomó el trabajo de realizar capturas de las imágenes de una nota de Canal 8, en la que se percibe el reparto de las listas.

Agustina Hernández no negó que el proyecto del “Picódromo” está representado por una de las listas que intervino en la elección de jóvenes blancos. “Ellos nos están ayudando en esto, nos están dando el apoyo que estamos necesitando para esto, porque sin las autoridades nosotros no podemos hacer nada”, dijo y mencionó en particular al concejal del Municipio de Ciudad del Plata Denis Hornos, como el principal referente.

De todas formas, negó que haya sido una actividad para llevar gente a votar. “Esa fue una juntada de las muchas que van a seguir sucediendo, ahora estamos buscando que se reúna Ciudad del Plata, Rafael Perazza. No es que pasó esta vez y va a quedar en eso”.

Por Javier Perdomo.