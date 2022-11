Movilización pidió parar con la violencia en la noche

Unas cincuenta personas se dieron cita a la movida a la que se convocó para el sábado 5 de noviembre a la noche, en la intersección de la calle 25 de Agosto y la avenida, para repudiar públicamente hechos de violencia ocurridos en la noche libertense y que han tenido como protagonista principal a un guardia de seguridad de centros nocturnos. Todo había comenzado con dos hechos de violencia ocurridos el último fin de semana de octubre; de uno de ellos dimos cuenta en la pasada edición de este medio.

Como informáramos siete días atrás, un vecino de Libertad denunció ante la Policía al funcionario que trabaja como seguridad en el local nocturno Nairobi -ubicado sobre la avenida central-, tras una golpiza que recibiera en la noche del viernes 28 de octubre, que le generara importantes lesiones en el rostro y el cuerpo.

En contacto con este medio, la persona golpeada había mencionado que no era la primera vez que ocurrían incidentes graves con ese guardia de seguridad, pero que él era el primero que efectivamente le realizaba una denuncia. Contó el agredido que se presentó el sábado en la mañana en la seccional Séptima de Libertad y que el lunes 31 se reunió con su abogado para definir las acciones legales que iban a seguir. Según lo que supo este medio, el agredido concurrió el viernes a examen forense y el caso está en la órbita de la Justicia.

MÁS PROBLEMAS | Pero aparentemente las cosas no quedaron ahí, porque el sábado 29, hubo nuevos problemas con el mismo guardia de seguridad en el boliche Dancing Grass (ubicado detrás de la cooperativa COVI-LIBER)-, por lo que comenzó a gestarse una movida en redes sociales y por WhatsApp para expresar malestar por el accionar de esta persona y por la violencia en la sociedad, en general.

Así que antes del mediodía del viernes, comenzó a circular la convocatoria a reunirse el sábado en la noche, en el punto antes mencionado. Florencia Pérez, quien también ha estado al frente de la olla popular en el barrio María Julia, fue una de las gestoras de la movida. A La Semana dijo que “hay mucha gente preocupada por los hechos de violencia que en todas sus formas están ocurriendo”; agregó que “estaría bueno que cada vez que haya un lío, que alguien resulte lastimado, golpeado, insultado o amenazado, pueda ser defendido como ahora”.

Opinó que siempre que ocurren “hechos como éste, el comentario es ‘ah, qué disparate, mirá lo que pasó’, pero todo queda en la nada, nadie se involucra de verdad”. Al momento de hacer la convocatoria Florencia Pérez decía que la intención era ir con unos tambores, colocar algunas pancartas y que se arrimara un poco de gente. Y en efecto, algo de eso fue lo que ocurrió.

LA MOVIDA | Sobre las 20 y 30, era apenas un puñado disperso de personas, la que estaba sobre la avenida, esperando el comienzo de la movilización-concentración. Un cartel con la frase “Somos comunidad, no a la violencia”, era el único elemento aglutinador para quienes llegaban sabiendo de la movida.

Están presentes Florencia Pérez, algunas otras personas vinculadas a la comparsa “Son del Sur”, otras a “Mujeres en Libertad” y más carteles que comienzan a aparecer. Desperdigados por la explanada del BROU o en la esquina contraria, algunos tambores a los que parece costarle encontrarse.

Sobre las 21, el número de convocados a la manifestación ya había crecido; se habían sumado algunos padres y referentes locales del Frente Amplio, en tanto la cartelería se desplegaba sobre el ingreso a 25 de Agosto con una cuerda que alguien fue a buscar a último momento; desde los vehículos que circulaban, surgían miradas intrigadas ante eso que ocurría allí (como siempre, el comentario es que no se difundió como se debía la movilización).

Cuando ya la concentración de gente era notoria y sonaban a lo lejos los tambores, se hicieron presentes en la explanada del BROU dos oficiales de Policía, interesados en conocer el motivo de la reunión. Su llegada generó alguna preocupación, pero rápidamente eso quedó a un lado porque se vio que la actitud del oficial que intervino, Galván de apellido -que dijo estar a cargo de la Séptima los fines de semana-, fue de interés por la temática de la violencia y no por cuestionamiento al encuentro.

El oficial, incluso, pensó antes de dialogar con los presentes que la movilización era contra la violencia doméstica y al ser enterado por los convocantes sobre los por qué de la movilización quedó en revisar qué tantas denuncias ha habido los fines de semana por la problemática de la violencia. Es más, se comprometió a coordinar con algunas de las personas presentes alguna reunión para hablar de la problemática de la violencia en la noche, asunto que los convocaba y que logró conjuntar a gente de los más diversos orígenes partidarios e intereses.

Tras la retirada de los policías, comenzó el baile; cuatro tambores y cuatro bailarinas iniciaron la parte movida de la noche, a la que pocos se sumaron, aunque sí siguieron atentamente los movimientos de las cuatro chicas de Son del Sur que bailaron. Cuando los tambores dejaron de sonar, se entendió como finalizada la actividad y así fue que, poco a poco, quienes se habían convocado, fueron yéndose.

Vale mencionar que, tal y como había informado Florencia Pérez, la persona que fuera agredida el viernes 28 no estuvo presente en la espontánea fiesta. “La idea no es identificar gente ni el incidente en particular. Somos una comunidad y no está bueno que estén pasando estas cosas”, había dicho Florencia Pérez. Estaría bueno que todo esto no quedara en la movida del pasado sábado a la noche.

Por Javier Perdomo.