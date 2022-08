Edila suplente Lorena Rodríguez, realizó planteos sobre Puntas de Valdez en media hora previa del lunes

En la sesión del lunes 29 de agosto en la Junta Departamental de San José, hizo uso de la palabra en la media hora previa Lorena Rodríguez, quien es la suplente de la edila Fernanda Castro, de la lista 70 de Libertad. Rodríguez, que es oriunda de Puntas de Valdez, hizo varios planteos relacionados con su localidad.

Comenzó mencionando una necesidad que le hicieron llegar vecinos de la zona del Molino Río Uruguay, que está ubicado en la ruta 1, a la altura del kilómetro 64 y medio. “En esa zona cuentan con una parada de bus para quienes se dirigen hacia San José o Colonia, pero no tienen una garita, lo que lleva a que no cuenten con resguardo en los días de lluvia”, dijo la Edila suplente ante sus pares, a la vez que mencionó que esa parada es importante porque “además de ser utilizada por quienes trabajan en el molino mencionado, también lo hacen las personas residentes en la zona”. El pedido concreto es que se realice “la construcción de una garita en ese lugar” y por ello pidió que sus palabras se elevaran al MTOP, Ministerio en el que está al frente el ex intendente Falero, máximo líder de su sector.

También mencionó Lorena Rodríguez que cerca de la zona en la que se pide la garita, “se encuentra el acceso a la ruta 1 vieja para ingresar a Puntas de Valdez desde Colonia, luego de realizar la rotonda. Al tomar el trazado viejo de la ruta, existe falta de luz, lo que ha llevado a que se convierta en un lugar propenso a accidentes”.

RECREACIÓN | La Edila suplente se refirió también a la necesidad planteada por muchos vecinos de Puntas de Valdez, de poder contar con un espacio de recreación. “Existe coincidencia en pensar como opción el punto ubicado en el kilómetro 59, el predio baldío entre la ruta 1 nueva y la ruta 1 vieja”, dijo Rodríguez, que agregó que “en ese punto podría pensarse en contar con bancos, arbolado y juegos para niños”.

“Actualmente no contamos con un espacio de estas características y pensamos que aportaría mucho a la comunidad de Puntas de Valdez”, opinó la representante nacionalista.

INDEPENDIENTE | Por último, la edila suplente, representante de la lista 70 de Sergio Valverde, dijo que quería mencionar “el gran trabajo que vienen llevando a cabo la comisión del Club Atlético Independiente, club que recientemente festejara sus 85 años”.

“Específicamente quiero hacer referencia a las obras desarrolladas por la sub-comisión de baby fútbol, que en este momento se encuentra ampliando el salón principal y la zona de la cancha de tejo. En ese lugar practican deporte la mayoría de los niños de Puntas de Valdez, lo que en definitiva hace que sean ellos los principales beneficiarios de estas mejoras”, comentó la edila suplente Lorena Rodríguez.

“Como todas las instituciones, ellos buscan diferentes maneras para financiar este tipo de actividades, logrando cumplir la mayoría de los objetivos, pero teniendo que postergar algunos otros. Es en este sentido que podría pensarse en algún tipo de apoyo para que los proyectos puedan seguir en camino”, dijo para finalizar la suplente de Fernanda Castro, quien pidió licencia en la Junta Departamental para darle lugar a que ella participe.

Por Javier Perdomo.

*Imagen de CLDTV.