Dirigente del sindicato de Lifan narró proceso de disolución de la empresa, anunciado en exclusiva el 25 de octubre

La historia de la empresa automovilística china Lifan en Uruguay termina tristemente mal, pese a todas las posibilidades que el Estado uruguayo le brindó en función del compromiso de reactivación que se hacía desde la casa matriz. Tras más de tres años de sostener como país los seguros de paro de los funcionarios, la empresa anuncia que se va del país y que además, tampoco tiene dinero para pagar los despidos del puñado de 60 funcionarios que aún quedaban en plantilla.

En la pasada edición, La Semana anunció en forma exclusiva que la empresa cerraba. La información no era oficial, ya que desde el gremio se pidió prudencia a la hora de brindar la información pues se seguía negociando el tema de los despidos. Luego de una asamblea realizada el pasado sábado 30 de octubre en la propia planta, la situación cambió, ya que informados oficialmente los funcionarios sobre las dificultades que se presentan para cobrar los despidos, el delegado Ariel Bentancur quedó en condiciones para hablar de la situación.

Los trabajadores se enteraron del cierre de Lifan el lunes 25 de octubre. Fue después de varias solicitudes de información al representante de la empresa en Uruguay (que cumplía las funciones de traductor). Ese día, mediante llamada por Skype, los delegados de los trabajadores pudieron hablar con el Presidente de Lifan para Uruguay. Liu Jin “lamentablemente nos comunicó que la empresa se retiraba”, mencionó Bentancur, quien agregó que “primero nos quedamos de cara con esa noticia y después más asombrados quedamos cuando nos dijo que la plata para los despidos no estaba”.

Bentancur dijo que esto les sorprendió más, porque “nunca había habido problema con la plata de los despidos, ya iban más de 200 compañeros despedidos y nunca tuvieron problemas para cobrar los despidos. Siempre se cobró en fecha; ahora los últimos 60 que quedamos, nos encontramos con la sorpresa de que la plata no está”.

FÓRMULAS | El dirigente sindical contó que el Presidente de Lifan informó que “la única caja que tiene la empresa son 100 mil dólares, del resto de la plata nos haríamos tras el remate de toda la maquinaria. Esa sería una de las posibilidades de acceder al resto de la plata. Nosotros estamos buscando una forma para salir lo mejor que parados que podamos de esta situación”.

“Estamos manejando distintas fórmulas para llegar en buenos términos y poder cobrar”, dijo Bentancur, que agregó que la asamblea que realizaron el pasado sábado fue para plantearle a todos los compañeros y las compañeras, las fórmulas que se manejan”.

En principio, “esos 100 mil dólares que la empresa tiene van a ser repartidos en partes iguales en esta semana o a más tardar la próxima. En este caso no pesará quien tiene más o menos categoría, van a ser más o menos 1600 dólares por trabajador los que se van a distribuir ahora”, dijo Bentancur.

Una segunda parte de los despidos saldría de 300 mil dólares que la firma china tiene retenidos por el Poder Judicial, en el marco de un juicio con la firma Effa, que fuera la que en 2011 promovió la instalación de la marca en el país.

Pero esos 300 mil dólares tampoco alcanzarían para el total de los despidos, por lo que deberían esperar al remate de la maquinaria y las existencias de la firma en Uruguay. “Ellos nos dijeron que si queríamos participar de todo el proceso de remate lo podíamos hacer. Ya hubo una empresa rematadora haciendo inventario y en estos días llamarían a otra para tener dos ofertas. Si es un remate al contado, a las 72 horas estaríamos haciéndonos de la plata”, contó Bentancur, que informó que el total de los despidos ronda los 600 mil dólares.

MENTIRAS | Para este grupo de trabajadores terminan tres años y tres meses de incertidumbre. Recordó Ariel Bentancur que “Lifan compró la planta de Effa en 2012, estuvo nueve años en el país, de los cuales más de cinco fueron de seguros de paro. El compañero que trabajó más, habrá trabajado cuatro años, el resto estuvo en el seguro”.

Para hacer posibles las distintas extensiones al seguro de desempleo que tuvieron en estos años, fueron muchos los proyectos y promesas presentadas por la empresa china. Bentancur recordó el proyecto de Brilliance Automotive que fue anunciado con bombos y platillos en 2019. “Alquilaron un hotel en Montevideo, llevaron a Topolansky que era Presidenta en ese momento, nos dijeron que íbamos a tener tres años de trabajo seguro y nada”, recordó.

También hizo mención al proyecto de construcción de autos eléctricos -que “fue una mentira también”, dijo- y la idea de las motos eléctricas. Nada se concretó.

Con la compra de Geely de la empresa Lifan, se esperaba que surgiera un proyecto productivo para su planta en Uruguay, pero finalmente queda todo en la nada, otra vez.

“Nosotros hicimos un gran esfuerzo para mantener la fuente laboral. Esto por culpa de los trabajadores no es, al contrario, quienes más queríamos seguir trabajando éramos nosotros. Nos mintieron a todos durante tres años, porque el que paga los costos de todo esto es el país. Ellos no pagan nada”, mencionó Ariel Bentancur.

DE ESPALDAS | El ahora ex funcionario de la empresa china cuestionó a su vez al sistema político. “Lo que veo es la poca empatía de las autoridades políticas; nadie se ha preocupado por nada. Otra empresa más que se cierra, 60 familias que están con una incertidumbre bárbara, porque se termina el seguro y no saben cuándo vas a cobrar el despido. En este tiempo no hemos recibido el llamado de ningún legislador, ni de autoridades de la Intendencia”, dijo Bentancur.

“Duele que le den la espalda a las industrias que están cerrando, ya que esta no es la primera. Yo no veo a los diputados y senadores hablar nada de esto”, agregó el dirigente de los ex funcionarios de Lifan Uruguay.

Vale mencionar que este viernes en la mañana, los abogados de la firma y el único representante chino en el país, mantendrán un encuentro con los trabajadores despedidos para hablar con ellos sobre las liquidaciones y sobre las formas de pago que han estado planteando a los dirigentes sindicales.

Por Javier Perdomo.