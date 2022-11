Desde el sábado 26 habrá una «marca de la memoria» en el batallón 6 de San José de Mayo

Con actividades recreativas y espectáculos para toda la familia, la Intersocial San José de Mayo y la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de memoria inaugurarán el próximo sábado 26 de noviembre, la placa de la memoria que identificará al Batallón de Infantería Mecanizado Nº 6 -ubicado en Avenida Carlos Larriera y Ruta Nº 3 de la capital departamental-, como sitio de torturas durante la última dictadura cívico- militar. La placa será descubierta en el exterior de la unidad militar, sobre el muro sur de su entrada.

El lugar de su instalación fue definido a finales de agosto en una reunión que se realizara en la mañana del martes 30 de ese mes en la propia sede del batallón, de la que fueron parte representantes del Ministerio de Defensa, de la Intersocial San José de Mayo y de la Comisión Nacional de Sitios de la Memoria, desde donde se resaltó la “buena voluntad” que mostraron los mandos militares a la hora de resolver en qué parte sería colocada la placa que recuerda a la mencionada unidad militar como “centro de detención y tortura para hombres y mujeres, que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos”. También se lo recuerda como un lugar que funcionó como sitio de traslado y retención de presos y presas políticas del departamento entre los años 1972 y 1984.

“Haremos la placa y el acto de inauguración y a partir de ese momento es que empieza el trabajo de memoria porque la placa es una marca para que recordemos lo que sucedió en este lugar que, a su vez, es una muestra de lo que pasó en el país en ese período”, comentó tras la reunión Virginia Martínez, integrante de la Comisión Nacional de Sitios de la Memoria.

“El mensaje es siempre breve, sencillo y contundente, que dice que en este lugar hubo hombres y mujeres que fueron detenidos por sus ideas y por su militancia política”, agregó Martínez.

En aquella ocasión también José Frones, ex preso político, expresó que la colocación de la placa “tiene un significado enorme” y “una gran importancia para el futuro y para las nuevas generaciones”, aunque lamentó que se trata de “un pequeño paso”. José Frones dijo en aquella ocasión que “no podemos volver a esa época” a la vez que señaló que le remueve estar en el lugar donde estuvo preso y en donde fue torturado durante varios años de su vida.

DECISIÓN | La colocación de la placa había sido solicitada en setiembre del año pasado por varios ex presos políticos, entre ellos el propio Frones, Pedro Durán, William García, Jorge Roca, Ana María Risvegliato y Pablo Casartelli. Lo hicieron en el marco de la aplicación de la ley 19.641 de declaración y creación de sitios de memoria histórica del pasado reciente, aprobado en el pasado período de gobierno. La Comisión Nacional aprobó la resolución que derivará en la inauguración del sábado, el 15 de diciembre de 2021.

La iniciativa habla sido anunciada en el acto con motivo del aniversario del golpe de Estado de 1973, el 27 de junio del año pasado. En un acto realizado en la Plaza de los Treinta y Tres Orientales de la capital departamental, Pablo Casartelli, había expresado: “Es un debe que tenemos los ex presos políticos que estuvimos detenidos allí. Un debe nuestro, de nuestros familiares y de la ciudad de San José”, por eso “vamos a ponernos en campaña para ello, para colocar una placa de la memoria, que recuerde que en ese cuartel, durante muchos años, hubo gente detenida y torturada. Para que todo aquel que pase por allí sepa lo que ocurría hace 47 años”.

El evento de este sábado se desarrollará a partir de las 15 horas en la plazoleta Capitán Manuel Artigas, y finalizará a las 17 horas con el descubrimiento de la placa. Previamente, se llevará adelante una oratoria a cargo de sus organizadores. Más detalles de la actividad serán dados a conocer por la Intersocial en una conferencia de prensa a realizarse días antes del evento.

DENUNCIA Y FORMALIZACIÓN | Vale mencionar que a mediados del año 2021, los siete ex presos políticos, ex militantes de la Unión de las Juventudes Comunistas, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad por torturas y abuso sexual en ese batallón, lugar en el que estuvieron detenidos entre los años 1975 y 1978. Tras ello, el 30 de junio del presente año, Francisco Rafael Macalusso Cancela y Rubens Darío Francia, dos ex militares de esa unidad fueron formalizados por los delitos de “lesiones graves, abuso de autoridad contra el detenido y abuso de la autoridad”, por lo que deben cumplir 120 días de arresto domiciliario.

En ese marco, la doctora Fiorella Garbarino, abogada del Observatorio Luz Ibarburu, informó que posteriormente habrá “una etapa de acusación”. La abogada Garbarino explicó que aún quedaban recursos pendientes a resolver, haciendo referencia al recurso de prescripción que presentaron los indagados, pero aclaró la profesional que “se elevará al tribunal de apelaciones, con pieza separada del expediente”.

Con respecto a la audiencia, Garbarino había mencionado que había sido “una audiencia larga, con bastantes contradicciones, se fundamentó mucho sobre el tema de la prescripción. Para la defensa de los indagados estos delitos prescribieron por el transcurso del tiempo, sin embargo, nosotros entendemos que son delitos imprescriptibles, de lesa humanidad”.

La audiencia fue calificada por la profesional como “una audiencia de garantía donde se pudo establecer todo a partir de que, tanto a la defensa de los indagados como nosotros, pudimos tener el respaldo de las garantías que brindó la jueza”, enfatizó la abogada.

Por Katherine Martínez.