El presidente del IRCCA, Daniel Radío, recibe a trabajadores de ICC este martes

A partir de una gestión realizada por el ex alcalde Sergio Valverde -hoy en el cargo de “asesor” del ministro de Transporte José Luis Falero-, el presidente del Instituto de Regulación del Consumo de Cannabis (IRCCA), Daniel Radío, recibirá este martes 6 de julio a los trabajadores de la empresa ICC, para que ellos le transmitan su preocupación por el posible cierre definitivo de la filial del grupo canadiense Aurora. Días antes, La Semana logró dialogar con Daniel Radío (Partido Independiente), que brindó una visión discordante con lo planteado por la empresa a sus trabajadores, de lo cual ya hemos dado cuenta en anteriores posteos.

Comentó Radío, “desde que llegué al IRCCA, estábamos con la negociación para continuar produciendo, pero siempre la negociación fue sobre la base de que si no se les otorgaba las condiciones que ellos solicitaban, se iban. Una condición muy desagradable para negociar”.

Añadió el presidente del IRCCA: “no tengo nada que decir sobre los intereses empresariales, me parece bien que la empresa defienda sus intereses y que tomen las decisiones que les parezcan convenientes, pero yo tengo que defender los intereses de los uruguayos, ojalá no se contrapongan”.

A su vez se mostró molesto por la toma de estado público de la situación. “Si uno quiere negociar lo hace en privado, pero si sale a la luz pública, es muy difícil. De hecho, había dos empresas con el mismo problema. Ahora hay una nueva que ya está trabajando. No está vendiendo, pero está trabajando (Jabelor). Symbiosis sigue trabajando, renovó el contrato”.

“La puerta estaba abierta y sigue estando, pero nosotros no podíamos acceder a todas las demandas de la empresa, que incluía el aumento del costo del cannabis en las farmacias al más del 100%. Había cosas a las que era difícil de acceder. Ojalá se avengan a negociar”, dijo respecto al futuro. Una de las preocupaciones de la empresa ICC sería la escasa venta en las farmacias.

Según manejaron los trabajadores, entre las dos empresas que están distribuyendo salen 20 kilos por mes. Respecto a esta preocupación, Radío dijo: “ellos quieren que nosotros le garanticemos la venta y nosotros no lo podemos hacer. Yo no puedo salir a comprar el cannabis, ni obligar a la gente que lo compre. Si se vende poco o mucho, es un problema de la demanda”. “Desde que estoy al frente del IRCCA el número de farmacias se incrementó un 50%, eso se viene modificando. Pero eso no es automático, no es que inauguro la venta en una farmacia y al otro día tengo cola en la puerta. Son procesos”, mencionó el Presidente del IRCCA. (Recordemos que cuando empezó la venta en farmacias eran 16 las que comenzaron, hoy son 16 y una de ellas, la de Libertad, no vende durante el invierno).

SE VIENE | “Insisto, hace un año que llegué a este puesto y desde el primer día la advertencia de ICC, era nos vamos, todo el tiempo. En esas condiciones es difícil negociar”, comentó Daniel Radío. Respecto a la prometida venta de una variedad con mayor THC en farmacias, Radío dijo: “está la decisión tomada y hay que instrumentarlo. Necesitamos algunas autorizaciones del MSP y después comenzar a producir”. “Va a haber, va a funcionar, porque está la decisión política tomada, que no fue automática, que requirió una importante discusión interna”, mencionó el médico, que desde que asumió dijo estar comprometido con la continuidad del sistema regulado.

