Comenzó tratamiento del proyecto presupuestal de la Intendencia en la Junta Departamental

La Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros de la Junta Departamental de San José comenzó el análisis del Presupuesto Quinquenal de la Intendencia. Lo hizo el pasado miércoles 30 de junio, recibiendo al director de Hacienda de la comuna Miguel Olagüe. La instancia también sirvió para que el Ejecutivo hiciera llegar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2020 al legislativo, que arrojó un superávit de más de 31 millones de pesos uruguayos.

Tal como estaba previsto, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros de la Junta Departamental, mantuvo su primer encuentro el 30 de junio a las 19 horas. La instancia se desarrolló con carácter semipresencial.

De acuerdo a lo informado por el presidente de la comisión Danilo Vasallo, la Asesora recibirá todos los miércoles a distintos directores de la Intendencia para continuar con el proceso de evaluación del documento. “Vamos a tratar de seguir la metodología de miércoles a miércoles de recibir entre dos y tres direcciones para el análisis correspondiente de las mismas”, informó a La Semana. No obstante, la Comisión ha planteado la posibilidad de sesionar incluso dos veces por semana, en caso de ser necesario.

PLAZO | Si bien esta comisión posee un plazo para expedirse que vencerá el 26 de setiembre, Vasallo dijo que la intención del grupo de trabajo es culminar el proceso a mediados de agosto, ya que dentro de ese plazo están incluidos los 20 días que corresponden al análisis del Tribunal de Cuentas.

El titular de la Comisión estimó que para el 22 de julio estarán recibiendo a las últimas direcciones de la Intendencia para cerrar esa etapa y dar lugar a las instancias de evaluación que le corresponderá a cada partido político. “Avanzar hasta el jueves 22, posiblemente, que estaríamos recibiendo a los últimos directores y así después cada partido, cada sector, lo traslade al mismo. En el caso del Partido Nacional estaremos consultándolo con los compañeros de Alianza. En el caso del Frente Amplio les lleva más tiempo porque tienen otros procedimientos que nosotros no tenemos y lo tienen que definir en otras instancias y el Partido Colorado, en este caso tiene al edil Lago, lo trasladará a su partido”, mencionó Vasallo.

Posteriormente y de acuerdo a lo acordado por los partidos políticos, éstos contarán con 15 días, aproximadamente, para profundizar en torno al estudio que hayan realizado del proyecto y así evaluar la posibilidad de llevar adelante planteos y/o propuestas. “Es el tiempo de estudio que nos hemos trazado en cada partido político para finalizar a mediados de agosto el estudio del Presupuesto Quinquenal y citar a una sesión extraordinaria para tratarlo”, explicó Vasallo.

El edil agregó que algunas de las direcciones requieren mayor estudio que otras debido a que su análisis es más complejo. Ello porque requieren un “mayor presupuesto y más personal”. Asimismo, estimó que los partidos políticos de oposición harán “hincapié” en esas direcciones que no especificó.

“Ahí vamos a tratar de dar la mayor información posible, tener la mayor apertura posible, y si algún partido entiende que puede introducir propuestas dentro del Presupuesto Quinquenal, haremos las consultas correspondientes, que en este caso será a la Intendente, a los efectos de si hay un acuerdo o no, incluir alguna propuesta que realicen”, explicó.

“Yo creo que antes se trabajó muy bien con los otros partidos políticos en cuanto a algunas propuestas que ellos quisieron incluir, algunas fueron incluidas y otras no porque el Gobierno Departamental entendía que no daba lugar o no daban los números para hacer algunas cosas”, concluyó.

Ante la posibilidad de introducir cambios al Presupuesto Quinquenal, el director de Hacienda de la comuna Miguel Olagüe fue cauto y dijo entender “que serán consideraciones políticas las que se pondrán sobre la mesa”. Olagüe aclaró que más allá de las “ideas” que reciba por parte de los partidos políticos no es a la Dirección de Hacienda a la que le corresponde tomar ese tipo de decisiones.

EQUILIBRADO | El Director de Hacienda de la ISJ Miguel Olagüe dijo que se trabajará con el objetivo de mantener el equilibrio financiero del presupuesto de la comuna. “Un presupuesto equilibrado lo pide la Constitución de la República, o sea que no estamos diciendo nada novedoso, pero sí vamos a hacer el esfuerzo y a trabajar. Si los ingresos se mantienen en los niveles normales que nosotros estimamos, vamos a trabajar en los gastos e inversiones para tener ese equilibrio financiero que nos da tranquilidad a la hora de trabajar y tranquilidad a la gestión del Ejecutivo de que se están haciendo las cosas bien”, dijo.

A su vez, Olagüe se mostró confiado en que “las cosas se están haciendo bien, porque luego de un trabajo que se hizo con todas las direcciones, con la Mesa de Concertación, con los municipios, con ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales), se plasmaron en el presupuesto pautas de trabajo concretas, prácticas, posibles, reales y financiadas, es decir que siguiendo los pasos marcados en el Presupuesto Quinquenal esperamos tener resultados en este camino”.

RENDICIÓN DE CUENTAS | Olagüe hizo llegar el miércoles la Rendición de Cuentas del ejercicio 2020 de la Intendencia, que arrojó un superávit de 31.330.522 pesos uruguayos.

Según Olagüe, el superávit logrado fue el resultado del trabajo realizado para controlar el gasto en la comuna: “Se hizo un esfuerzo para intentar controlar el gasto, estar arriba de los ingresos pero intentar manejar el gasto. También teníamos el compromiso previo a lo electoral con la actual Intendente y su filosofía de gestión”, dijo el Director de Hacienda, que añadió que “esta rendición es el comienzo de un período que esperemos que siga siendo bueno”.

Otro dato que aportó el contador es que la morosidad en el departamento se ubicó en el entorno del 20%. “Fue un año complejo, realmente íbamos viendo cómo iban evolucionando los números en general, no sólo los gastos sino también los ingresos. En un principios teníamos miedo por la situación que se estaba viviendo y por la situación que se podría venir pero los contribuyentes cumplieron, no hubo mayores atrasos y la morosidad se mantuvo en los mismos niveles que se venía dando en los años anteriores de un 20%, aproximadamente”, informó.

El Director de Hacienda informó que la Rendición presentada mantiene el mismo criterio contable que en rendiciones anteriores. Ello significa que se cargan los “gastos comprometidos, pero no ejecutados”, de acuerdo a lo informado desde la Dirección de Hacienda el año pasado en el marco de una instancia informativa que mantuvo esa repartición con la Junta Departamental.

Olagüe dijo que en la rendición presentada se muestra “el análisis de un posible cambio de criterio con el que vamos a contar en lo que resta de este período pero el resultado actual es con el criterio que veníamos manteniendo en las rendiciones anteriores”, explicó.

De acuerdo a Vasallo la Rendición de Cuentas “es otro insumo con el que va a contar la Junta para el análisis del presupuesto. Tenemos pensado destinarle unas tres horas por miércoles y si requiere más, trabajaremos más”.

Por Katherine Martínez.