Centro de salud de Libertad volvió a tener servicio oftalmológico

Luego de más de un año medio sin la especialidad, el Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (CPNAL), vuelve a contar con un profesional de Oftalmología. Se trata del doctor Tomás Pérez, quien comenzó a desempeñar su función en las últimas semanas.

La directora del centro de salud María Beatriz Amestoy reconoció que costó bastante conseguir el profesional que tomara las horas que implicaba el llamado realizado, pero además, dijo, “una vez que se logró conseguir el profesional se tuvo que buscar la forma de que se le acumularan horas porque muchos especialistas trabajan en otros lugares de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), o en otras instituciones públicas, entonces había que acumular la carga horaria dentro de ASSE y eso llevó a que todo se demorara más”.

Amestoy presentó al doctor Tomás Pérez, como “un doctor de la zona, que vive actualmente en San José, pero que es oriundo de esta zona. Estuvo de acuerdo en empezar, le interesó sobre todo la parte comunitaria por ser de la zona. Tuvo en cuenta todo eso y decidió presentarse al llamado y ocupar el cargo”.

“Empezó con 12 horas semanales, se estima que con eso vamos a cubrir la demanda, pero el tema es que tenemos un cierto atraso, que lo estábamos cubriendo con los profesionales del Hospital de San José y ahora, los pacientes que no se pudieron resolver, vuelven a Libertad”, dijo Amestoy que aclaró que quienes ya pidieron hora no deben volver a pedir. “Automáticamente pasan al sistema y se los estará llamando, porque no sabemos si quienes están en esa lista ya resolvieron su problema”, mencionó y comentó que quienes tengan dudas pueden consultar en Registros Médicos si no los han llamado.

OTROS ASUNTOS | Amestoy se refirió también a la reciente visita de autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y de ASSE, que posibilitará mejoras en la estructura edilicia del centro de salud. “Van a encarar el arreglo de la fachada, la pintura del hospital, el arreglo de los techos y de humedades y de una problemática de saneamiento que venimos acarreando hace mucho tiempo, que es muy importante solucionarlo pronto porque puede generar graves problemas”, comentó Amestoy.

Respecto a otras obras que entienda necesario hacer en el “hospital”, Amestoy dijo que “nosotros nos venimos manejando bien, tenemos una capacidad que quizás no es la ideal porque la estructura del lugar no estuvo pensada para la actividad que tiene ahora. Antes era más volcado a la internación, ahora está más volcada a la policlínica; se hicieron las transformaciones que se han podido, tenemos los debes relacionados con eso, pero se funciona bien”. Estimó que pensar en cambios estructurales más grandes es algo que hay que pensarlo más “a largo plazo, por ahora estamos solucionando lo más urgente”, comentó.

La Directora del CPNAL contextualizó lo que ha sido este período de gestión y dijo que “no hay que olvidarse que tuvimos presupuestos muy elevados a causa de la pandemia y hay que priorizar gastos para lo más importante”.

OBJETIVOS | Respecto a lo que se plantea la Dirección para este 2024, el último de su gestión, dijo Beatriz Amestoy que el objetivo que tienen junto a Isella Arrocha “es ir paso a paso, lo primero es lograr esos arreglos estructurales buscando siempre el mejor funcionamiento del centro. Después queremos que todas las especialidades estén funcionando, algo que logramos ahora con el Oftalmólogo. Queremos hacer que el hospital funcione lo mejor posible, hay cambios que son del funcionamiento interno pero llevan a una mejora en el servicio a los usuarios”.

Consultada si, independientemente de quien gane las próximas elecciones nacionales, le gustaría seguir al frente del CPNAL un período más, Beatriz Amestoy dijo que “hay muchas cosas a resolver aún como para estar pensando tan a futuro. Esta ha sido una gestión compleja desde el punto de vista de la salud. A todas las personas que le tocó trabajar en la salud los desgastó la pandemia”.

Isella Arrocha, acotó a su vez que la desarrollada junto a la Directora “fue una gestión compleja porque se asumió con todo el tema coronavirus y después que terminó el coronavirus hubo que empezar a recomenzar con todo lo que había quedado stand by, entonces todo ha sido complejo”.

“En el caso de Libertad debemos reconocer que el comienzo de todo el tema le tocó a la gestión anterior, porque nosotros comenzamos en diciembre de 2020”, recordó la Subdirectora.

Precisamente contra el coronavirus se está vacunando de lunes a viernes de 8 a 12, comentó Amestoy. “Es importante que la gente lo sepa, porque hay mucha gente que no está al tanto y tiene recomendación de vacunarse”, dijo.

MEDICAMENTOS | Otro tema que fue polémico en distintos momentos de la actual gestión es el de la falta o no de medicamentos. Hoy, las dos integrantes del equipo de Dirección del CPBAL, dicen que está solucionado y además dicen que están contentas porque ASSE eligió a la Unidad Ejecutora Libertad para comenzar un nuevo sistema de gestión, informatizado, del tema medicamentos.

En cuanto al volumen dijo que la Red de Asistencia Primaria (RAP), hizo una redistribución de su presupuesto y se aumentó un 50% el presupuesto de Farmacia, pero además “nosotros tenemos un nuevo sistema informático en medicación que se llama E-medicamentos, mediante el cual la indicación de fármacos es por vía electrónica. El médico hace la indicación en la historia clínica y con la cédula el usuario va a farmacia y lo retira”.

“Tiene ventajas para los funcionarios, que ya no tienen que estar leyendo órdenes con letras a veces complejas o que el paciente perdió la orden. Pero además para el usuario tiene ventajas, porque cuando se administra la medicación, se anula la posibilidad de error, porque el medicamento tiene un código de barra y es el que se pasa por el lector y ahí no hay forma de equivocarse”, dijo la Directora.

“ASSE eligió Libertad como uno de los lugares para comenzar a probarlos y funciona bien. Puede haber problemas puntuales, pero funciona. Nosotros contentos que ASSE nos haya elegido para esto”, comentó Amestoy, que culminó mencionando que ni siquiera “en otros lugares de San José está”.

Por Javier Perdomo.