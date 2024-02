Fútbol para amputados realizó la final de uno de sus campeonatos en San José de Mayo

El fútbol como camino de la inclusión sigue creciendo y en la tarde del domingo, el estadio de fútbol infantil de San José, recibió la definición del Torneo Clausura de Fútbol para Amputados organizado la Asociación Uruguaya de Fútbol para Amputados (AUFA). En la oportunidad, Progreso se impuso a Plaza Colonia 4 a 1 y se consagró campeón uruguayo.

La Semana estuvo en la cobertura de la final y conoció un poco más del fútbol para amputados, que celebró la definición del segundo campeonato uruguayo que se disputa. Consultando sobre algunas particularidades reglamentarias sobre la disputa de los partidos, se pudo saber que se juegan dos tiempos de 25 minutos. Los equipos puede pedir un minuto de tiempo en cada etapa, pero solo cuando está en posición del balón, no se puede desplazar la pelota con el bastón, salvo que sea sin intención porque se entiende que el bastón es una extensión de la mano.

José López, presidente de AUFA habló para La Semana y comentó que «el torneo se disputó durante todo el 2023» dónde Progreso se quedó con el Torneo Apertura y además ganó la tabla acumulada, por lo que llegaba al juego del domingo con todo a favor para consagrarse campeón uruguayo. En el Clausura, igualó en puntos con Plaza Colonia, lo que forzó la final que se disputó en San José.

DEFINICIÓN | ¿Por qué la definición en febrero de 2024? El presidente de AUFA comentó que se diO por diversos motivos. «a veces por un tema de tiempos, el clima y en oportunidades no se consiguen canchas. Además, se juega una vez al mes» y agregó que también es complejo por «el trabajo de cada de cada jugador. Hay que pedir permiso en los trabajos» y eso como todo, a veces les permite jugar y otras veces no.

Cuenta que es «una disciplina que viene creciendo de a poco» y tiene el apoyo de la Directora de Deportes Carolina Pistón que «siempre está presente, preguntando qué necesitamos». La intendente Ana Bentaberry que «nos viene ayudando un montón» como por ejemplo, cuando viajaron a competir a Chile que la Intendencia aportó con el pago de los pasajes para asistir». Por ello y en reconocimiento, AUFA fijó como sede San José para la definición del torneo Clausura.

PARTICIPANTES | Al tratarse de una disciplina que hace poco tiempo está en rodaje, hay pocos cuadros. Hasta el momento, hay inscriptos seis equipos: Rampla Juniors, Plaza Colonia, Sportivo Rodó de Salto, Juventud de Las Piedras, Progreso y Fútbol de Amputados de Maldonado (FAM), que este año no llegó a conformar el equipo y se fusionó con Rampla Juniors para poder competir (un caso similar sucedió con Juventud de Las Piedras y Sportivo Rodó en 2022 que se juntaron para poder competir).

López comentó que «es una disciplina en la que cuesta adaptarse y saber pararse con los bastones, pero también cuesta que la gente se anime a salir de la casa. Quien quiera sumarse que nos llame y nos pregunten. Acá le abrimos las puertas a todos, no importa si es la primera vez que juega al fútbol o es profesional o si es hombre o mujer».

Silva llamó a quienes querían sumarse comentando, «necesitamos que se animen a colaborar» ya que hasta el momento, todo se sustenta con el aporte de algunas empresas y algún número de rifa que por lo general, se venden entre la familia de los jugadores.

MUJER | Florencia Núñez, la única mujer que juega en el Campeonato Uruguayo de fútbol de amputados y es futbolista de Plaza Colonia. La final la vivió con «expectativa por ganar este partido» y elogió a sus compañeros, «es un placer volver a tener una final y volver a compartirlo con ellos. Estoy segura del equipo que tengo».

Comentó que «por ahora soy la única mujer» e incentivó a que se animen más mujeres a participar. Florencia jugó para Uruguay en el Mundial de México 2018 y contó su experiencia: «tuve la oportunidad de estar en la selección. Fue un orgullo y una experiencia inolvidable representando al país, tanto en el Sudamericano como en el Mundial», dijo.

El presidente de AUFA contó que el año pasado cuando viajaron a Turquía ya había más mujeres jugando en selecciones de fútbol para amputados.

JOSEFINO | Facundo Cabrera, es representante de San José en AUFA, habló tras el partido para La Semana sobre la final y dijo que sirve «para que se conozca un poco más el deporte en San José». Acerca del encuentro comentó, «está vez nos tocó perder, pero sabíamos que iba a ser un partido duro y muy trabado. Progreso tiene jugadores muy rápidos».

El futbolista josefino cuenta su experiencia, «vivo en el kilómetro 85. Tuve la oportunidad de disputar el Sudamericano en Colombia de 2022 y el Mundial de 2023».

Sobre cómo llegó a Pl

aza Colonia, Facundo comentó «me comuniqué por Facebook con Franco Mederos, (el 10 del equipo patablanca), y me abrieron las puertas» para ingresar al plantel. Sobre la preparación Facundo cuenta que «casi siempre viajamos a los partidos, no practicamos mucho», ya que las distancias no permiten que se junten con regularidad, porque algunos son de Montevideo, Facundo de San José y hay alguno más, que llega desde Artigas.

Por Nelson Guillermo.