Bentaberri se solidarizó con comisión de la piscina, tras postura de la SND sobre el cerramiento

El pasado jueves la intendente Ana María Bentaberri, visitó el gimnasio San Isidro para conocer la reciente pintura realizada al piso del espacio deportivo y dialogar con los integrantes de la comisión administradora sobre los pasos futuros que pretenden dar.

Bentaberri llegó al lugar cuando se realizaba una de las clases de gimnasia para adultos, con casi 40 participantes, lo que la sorprendió gratamente. Una vez culminada la clase, Bentaberri dialogó con las “alumnas” que concurren a la gimnasia, se sacó foto y hasta se comprometió para participar de alguna futura clase.

“Me impactó”, dijo a La Semana al ser consultada sobre el cambio producido en el lugar en materia de pintura, “pero sobre todo me sorprendió encontrar tanta gente participando de las actividades”, añadió la Intendente.

Bentaberri dijo que para ella “ese es el objetivo que tenemos que compartir entre todos y llevarlo adelante. ¿De qué alcanza un lugar precioso si la gente no se suma y no se siente parte del lugar?”.

Como los lectores saben, el gimnasio San Isidro es de la Diócesis de San José y Flores y parte de su horario fue cedido a la comisión administradora, por intermedio de la Intendencia por el presente período de gobierno, pero desde ya se están planteando qué pasará después y en la visita del jueves quedó el planteo de invitar al nuevo obispo Fabián Antúnez al gimnasio y comenzar el diálogo para ampliar el plazo de concesión.

“El primer planteo que se hizo fue por este período de gobierno, yo les explicaba a los integrantes de la comisión, que si es voluntad de ellos seguir trabajando y si la comunidad responde y se siente parte de este proyecto, me parece que es interesante para poder planificar un poco más a largo plazo, plantear la posibilidad de extender el convenio desde ahora por unos años más”, dijo Bentaberri, que de inmediato comentó que “hasta para hacer convenios con otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Transporte u otras entidades que puedan ayudar a planificar a largo plazo e ir alcanzando metas, es bueno ampliar el plazo”.

ENTENDIBLE | Consultada la Intendente sobre si conocía detalles de la reunión mantenida por la comisión de la Plaza de Deportes con la Secretaría Nacional de Deportes (SND), por el proyecto de cerramiento y climatización de la piscina, en la cual se les informó que debían comenzar todo el proceso de nuevo, comentó que no había “hablado con ellos”, pero dijo que se imaginaba que debían estar desilusionados.

“Hubiese sido completamente diferente si la SND les hubiese dicho juntemos fuerza y quizás juntos lo podamos lograr. Creo que los planteos hay que volver a hacerlos y con esto no me quiero comprometer a algo que la Intendencia por sí sola no lo puede hacer, pero voy a conversar con Patricia Velázquez, con quien tenemos una muy buena relación, también con los demás integrantes de la comisión; es gente seria que hace mucho tiempo que está trabajando por esto. Me parece que por más que les hayan dicho que no está el dinero, van a tener que salir en patota a golpear otras puertas”, agregó la Intendente.

Luego agregó: “para este período la Intendencia no presupuestó la construcción del cerramiento de la piscina, es mucho dinero, necesitamos que nos acompañen, pero nuestra voluntad de aportar en algo está, porque creo que así como hoy estamos felices de tener un espacio como el gimnasio, vaya si será importante tener una piscina cerrada. Es legítimo que la gente de Libertad quiera tener su propia piscina cerrada”.

Insistió la Intendente en decir que la comuna no presupuestó el cerramiento de la piscina, “no está en el presupuesto quinquenal, ahora, si podemos hacer acuerdos para que con el esfuerzo de todos podamos seguir adelante y un día podamos concretar eso, bienvenido sea ¿Es costoso? Sí, lo es. ¿Lleva tiempo? Sí, pero se ha trabajado tanto que me parece que quedarnos quietos ahora no es lo que se quiere. Me parece que no es bueno que la gente que se compromete con la sociedad tenga que bajar los brazos, al contrario, hay que seguir”.

BALANCE | Al hacer una evaluación de lo que ha sido el primer año de gestión (asumió a fines de noviembre de 2020), dijo Bentaberri que desde que asumió “nos abocamos a la preparación del presupuesto quinquenal que hace unos días que quedó aprobado y que recién a fines de noviembre va a estar finalizado todo el proceso y lo vamos a tener que promulgar; desde ahí vamos a ejecutar el presupuesto”.

Mencionó luego todo el proceso de pandemia que vivió el país y el departamento y comentó que pretendía “reconocer el esfuerzo que hemos hecho todos los josefinos, aquellos que se quedaron sin trabajo, que se les complicó de un día para otro, que también pusieron su buen ánimo, su espíritu para seguir adelante; las instituciones departamentales cinchándola y la Intendencia que ha ido cubriendo todos los frentes, yendo de a poco pero con constancia”.

“Me encantaría tener muchas más cosas realizadas, pero no puedo dejar de ver que todos han hecho un gran esfuerzo, que se ha comprometido; que tengo un equipo comprometido con todo el departamento, con los municipios estando presente en todos los temas, acercándose a la comunidad en los momentos difíciles que se pasaron”, agregó la Intendente.

“Aún no tenemos mucho para mostrar, pero estoy satisfecha de lo que venimos haciendo, pero quiero mucho más”, dijo Bentaberri, que luego añadió que desde el comienzo de la gestión marcó “objetivos semestrales y he sido rigurosa en que se vengan cumpliendo”.

Por Javier Perdomo.