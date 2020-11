Asociación de sordos en proceso de formación, elegirá sus primeras autoridades el 6 de diciembre en Libertad

En el marco del proceso de formación de la primera asociación de sordos del departamento de San José, el domingo 1° de noviembre se realizó un encuentro de personas sordas en Libertad preparatorio de lo que será la elección de las primeras autoridades del grupo que tendrá lugar el 6 de diciembre, también en Libertad, por ser punto medio con las otras principales localidades del departamento.

Quien ha sido vínculo de este grupo de personas sordas con la sociedad es el saliente edil frenteamplista Pablo García, que por tener una prima con esta condición, siempre ha estado al tanto de las necesidades que este colectivo tiene.

Cuenta García que ella fue por ejemplo, quien le alertó que durante las inundaciones de 2016 en la capital departamental había personas sordas a las que no les estaban llegando los mensajes referidos a las ayudas que las personas afectadas recibían de los organismos oficiales. “De cuestiones básicas como podía ser saber a qué hora iba un camión con agua, no se enteraban por no tener forma de recibir la información”, contó García.

Desde aquella época el saliente Edil se interesó por las necesidades de este núcleo de gente y así fue que se hicieron contactos a nivel oficial para preparar también a los funcionarios de los organismos estatales en la atención a las personas sordas. Con apoyo de la Intendencia de San José se logró realizar un curso de lenguaje de señas que dejó como saldo 30 personas idóneas en su manejo, trabajando en la ISJ y en otras reparticiones estatales.

PROYECTO | Pablo García mencionó que junto a su esposa Gabriela Güenaga, quien trabaja en el área social, comenzaron a visualizar en el último tiempo problemas más complejos aún como es la inserción laboral o en los planes de estudio de las personas sordas, por eso procuró y obtuvo el apoyo de la Junta Departamental para realizar un primer encuentro en sus instalaciones con la participación de personas de todo San José, encuentro que tuvo lugar el pasado 4 de octubre y que fue el puntapié inicial para la conformación de una asociación de sordos, como hay en otros departamentos, entre los que García mencionó a Maldonado.

En ese encuentro, contó Pablo García, “vimos la posibilidad de generar una asociación de sordos, fuerte, con personería, con reglamento, para a partir de ella generar cooperativas de trabajo”.

Como el trámite para obtener la personería jurídica tiene un costo elevado, García logró que una delegación de la futura asociación se entrevistara con la intendenta electa Ana María Bentaberri para solicitar el respaldo económico de las futuras autoridades de la ISJ para realizar este trámite y ésta les dio su apoyo y así es que la expedición de la personería jurídica para la novel asociación ya está en proceso.

REUNIDOS | Fue en ese marco que el domingo 1° de noviembre en la mañana, se encontraron en Libertad participantes de este grupo de San José de Mayo, Ciudad del Plata, Kiyú y por supuesto, de Libertad.

Según lo comentado por Pablo García, en este encuentro se avanzó en el proceso de formación de la asociación e incluso, como ya está corriendo el trámite por la personería, se labró la primer acta de sesión, a la vez que se definió que el próximo 6 de diciembre se realice un nuevo encuentro en Libertad, oportunidad en la que se elegirá a la primera Comisión Directiva, pensando también en la obtención de esa personería.

Según lo comentado por Pablo García, en el departamento hay detectadas 70 personas sordas y a todas ellas pretende incluir la futura asociación.

Aclaró que su participación en el proceso de formación de la asociación ha estado relacionada a ser nexo con los medios y con las autoridades, pero comentó que una vez que quede concretada la conformación de la asociación él estará acompañando pero no participando activamente.

Dijo además que ya está acordado con la Intendenta electa que el grupo tendrá un lugar para funcionar, compartido con la asociación de sordos Bastón Blanco en San José de Mayo.

Por Javier Perdomo.