La «fake news» de Botana sobre el boleto gratuito para los estudiantes

El miércoles en la tarde en distintos medios nacionales -y también del interior-, se citaba al senador Sergio Botana anunciando la total gratuidad del boleto para los estudiantes de todo el país, aduciendo que hasta ahora los estudiantes del interior del país, solo recibían el 50% del costo del boleto en forma gratuita, a diferencia de los montevideanos que recibían el 100%. Grandes titulares para una información incorrecta o, por lo menos, parcial, ya que cualquiera que vive en el interior y tiene algún adolescente que estudie cerca, sabe que el boleto es gratuito para ellos.

Las declaraciones de Botana surgieron luego de la comparecencia del ministro de Transporte Luis Alberto Heber en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, durante la cual el Ministro anunció que se va a cambiar la forma de compensar a las empresas de transporte. Según dijo el senador frenteamplista Mario Bergara a Montevideo Portal «no es para el estudiante la diferencia, los estudiantes tienen boleto gratuito y es una política que se fue ampliando desde Montevideo al interior. Lo que sí de repente no es parejo es la compensación que se hace desde el gobierno a las empresas de transportes, en algunos casos es el 100% como en Montevideo, pero en otros es de 50%».

Esto quiere decir que para los estudiantes nada cambia con los cambios anunciados. Al respecto el senador José Carlos Mahía, dijo en rueda de prensa que «Uruguay tuvo en 1990 con Tabaré Vázquez (como Intendente), por primera vez en Montevideo el beneficio a los estudiantes de primero a tercero. En el primer gobierno del Frente Amplio en todo el país de primero a tercero y desde 2010 en adelante en todo el país. Si va a cambiar algo la manera de cómo se paga los convenios con las intendencias, pero eso todavía no está asegurado ni determinado».

Sobre el tema también se refirió en sus redes sociales el ex candidato a la ISJ por el Frente Amplio Pablo Urreta, quien escribió en Facebook que «el boleto estudiantil para los estudiantes de educación secundaria pública es gratuito desde el año 2006, en todo el país. Es decir que esto que anuncian no tiene ninguna incidencia en el bolsillo de las familias, ni en la capital ni el interior. La diferencia que existe entre Montevideo y el Interior, es en el pago del servicio a las empresas de transporte, que en Montevideo se les paga el 100% de los boletos usados efectivamente por los estudiantes (porque existe la tarjeta STM que brinda la información requerida), mientras que en el interior se les paga el 50% de lo que declaran las empresas por los abonos emitidos, pero que nadie sabe cuantos boletos se usan efectivamente (porque no existe tecnología confiable y precisa)».

En suma, dice Urreta las que tienen cambios son las empresas de transporte del interior que «recibirán el 100% de los boletos que declaren, independientemente de si son utilizados por los estudiantes o no».

En una simple búsqueda por internet, se puede llegar a la página de Presidencia de la República, en donde, por ejemplo se puede encontrar información concreta sobre la inversión realizada años pasados por el Estado en la materia. Al arranque de 2019, por ejemplo, el entonces director de Tránsito Felipe Martín informaba que el gobierno había invertido en 2018, unos 1600 millones de pesos para trasladar a 136.500 estudiantes de todo el país.

«El programa abarca a los estudiantes de Secundaria, del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU), de escuelas agrarias y rurales con séptimo, octavo y noveno grado y estudiantes de enseñanza privada con beca total», decía Martín, quien luego recordaba que esta política comenzó en 2005, cuando se otorgó el beneficio en primer ciclo, luego se incorporaron los estudiantes extraedad, con 16 años al 1º de enero de cada año. En 2012, se sumaron los de segundo ciclo y comenzó el programa complementario de apoyo a las intendencias para los estudiantes que no accedían a líneas regulares.

Agregaba Martín que “en los nueve meses de año lectivo el Gobierno costea 50 pasajes por mes a cada alumno que vive a más de un kilómetro de su centro de estudios”.

Por Javier Perdomo.