Alma del Campo recibió reconocimiento público de la Junta Departamental por su trayectoria

María Inés Rodríguez es su nombre verdadero, “Pocha” se la llama en el entorno familiar y Alma del Campo es en el mundo de las letras. Esas son las tres facetas de una misma mujer, que recibió un sentido homenaje el viernes 24 en la sede del Municipio de Libertad, de parte de la Junta Departamental de San José, pero también de toda una comunidad, que la tiene como uno de sus personajes más entrañables.

Contó Alma del Campo, que cuando cortó con el alcalde Matías Santos, que le había llamado para contarle del homenaje o reconocimiento que le harían, las residentes del hogar en que ella está viviendo en la actualidad, comenzaron a saludarla y felicitarla, porque estaban leyendo en La Semana la novedad. “Pocha”, Alma, María Inés, no sabía cómo reaccionar ante la emoción, contó en diálogo informal a este medio. Su obligado retiro de la actividad pública, inevitablemente debía ser interrumpido, para estar presente en el homenaje que se le brindaría.

En la nota antes mencionada, no se decía para cuándo estaba fijado el homenaje, pero ya el martes, cuando La Semana estaba en la calle, se había fijado el viernes la fecha para los homenajes correspondientes a Rodríguez (ver recuadro aparte), y Libertad. Para las 20 y 30 del viernes 24 se fijó la actividad y allí estaban todos los integrantes de la Comisión de Género de la Junta Departamental de San José, amigos, ex directivos de Casa de la Cultura, familiares e integrantes del grupo cultural Armonía, prestos a ser parte de un homenaje que nadie dudaba en que debía hacerse.

PALABRAS | El alcalde Matías Santos dio la bienvenida a la instancia y en su breve alocución tuvo conceptos elogiosos para “Pocha”, con quien “tenemos casi un vínculo familiar, así que es difícil para mí hablar de su rol como escritora, porque la conozco de otro ámbito”.

“Sabemos que es un ser especial y queremos brindarle un merecido homenaje”, añadió el Alcalde, quien le cedió la palabra a la presidenta de la Junta Departamental María Fernanda Castro, para que explicara el marco en que se daba el homenaje.

Comenzó diciendo Fernanda Castro que desde su rol como Presidenta, estaba contenta de “poder sacar la Junta Departamental a los cuatro municipios. Integré los años anteriores la comisión de género y habíamos adquirido esta modalidad de poder reconocer a diferentes mujeres, de diferentes ámbitos, que fueron dejando nuestro departamento en alto, como ocurrió el año pasado, que homenajeamos a Sofía Tedesco y a Leonor Chavarría”.

“Pero también queríamos seguir conociendo a quienes han venido haciendo camino, porque nosotros creemos que dentro de este mes de la mujer, en el que pensamos que debemos reivindicar, también debemos reconocer y hacer visible las tareas de mujeres que han estado un poco escondidas”, agregó Fernanda Castro.

Explicó luego que creyeron que “lo mejor era dejar en manos del Municipio y su concejo la elección de las homenajeadas, porque son quienes están todos los días en territorio y saben quiénes son esas personas a homenajear, sabiendo siempre que se elige a una, pero que eso no significa que no hubiesen otras que fueran también merecedoras de un homenaje”.

Por eso, “esta instancia tiene el doble sentido de homenajear, de encontrarnos, pero también de abrir las puertas y salir de la capital departamental a ver a las mujeres del resto del departamento”, dijo Fernanda Castro.

APURADOS | A su vez, la actual presidenta de la comisión de género Lorena Saavedra (FA), contó en tono de broma que al Concejo Municipal “los sacamos apurados para elegir una persona, pero el Municipio de forma rápida, desde el sentir, desde la vivencia propusieron el nombre de la señora Alma del Campo”.

“Es un honor que hayan elegido una poetisa, que tiene la posibilidad de decir y poder enunciar aquello que muchas personas sienten y desde el don de la palabra, cultivar en otros la sensibilidad en una comunidad. Es un don, una virtud, el hecho que las mujeres, a través de su voz, puedan sentir un privilegio que la vida les ha dado y que le ha permitido compartirlo con su gente”, agregó Saavedra.

Coincidió por último con Fernanda Castro en que “es bueno que la Junta esté presente en todos los rincones del departamento, ya que la Junta se construye con la voz de todos y todas y eso no lo podemos olvidar. La Junta Departamental Debe estar cerca de las vecinas y los vecinos para ir construyendo instancias como ésta, que es una alegría compartir juntos”.

Luego llegó el momento en que escritoras y escritores hablaran de la homenajeada. Abrió el fuego Carolina Silva, quien conoce a “Pocha”, la madre de su amiga, desde niña y que después supo que era la escritora Alma del Campo, quien la impulsó en su acercamiento a la escritura.

“’Pocha’ es mi madrina en las letras, yo estoy eternamente agradecida por ese madrinazgo, porque fue una de las primeras -quizás la primera-, que pasó sus ojos por mis letras, con una visión que yo sentía que me protegía y orientaba. Ahí empezó mi vocación y ella sabe que le estoy agradecida”, dijo Carolina Silva.

Luego fue tiempo de Enrique González Arias, otro de los escritores a los que Alma –junto a Belta Díaz de Tonna-, siempre impulsó desde que se conocieron- “Los homenajes se hacen en vida, porque después no sabemos nada de lo que pasa y me parece fantástico que se haya hecho esto”, comenzó diciendo González Arias.

“Alma, para mí, fue uno de los vértices más importantes. Yo había estado en Perú y a la vuelta me mandan a Libertad a hablar con Alma del Campo y Belta Díaz de Tonna, dos jóvenes muchachas que me recibieron un domingo en la Casa de la Cultura. No podía creer lo que esas mujeres hacían y a partir de ahí, parte lo que soy hoy, se lo debo a ellas”.

González Arias dijo que “las instituciones culturales en Uruguay son manejadas por mujeres, nosotros ponemos la mesa, porque las mujeres tienen la virtud de la organización y la exposición hacia el exterior” y luego hizo referencia a distintos momentos en que Alma y Belta demostraron esa capacidad organizativa.

IMPULSORAS | Luego Carmen Guerrero, integrante del grupo Armonía, leyó un poema de Alma, para luego darle paso al vecino de Puntas de Valdez Omar Díaz, quien destacó que Alma, junto a Belta Díaz, no solo eran escritoras, eran “gestoras culturales” cuando todavía esa profesión no existía como tal.

Destacó el apoyo que le dieron a él en su deseo de escribir, al igual que lo hizo luego Norma Lueiro de Ciudad del Plata, quien además leyó un poema dedicado a Alma y Belta. Raúl Ríos, su esposo, interpretó en la guitarra un par de poemas y luego se procedió a entregarle un cuadro a Alma del Campo.

La homenajeada intentó hablar, dio un montón de gracias, pero las palabras se le atragantaban y al final, un aplaudo general, dio por culminado el homenaje a Alma, Pocha, María Inés o el orden que quien lee quiera darle a una vida marcada por el arte.

Imágenes: Sebastián Parent

Por Javier Perdomo.