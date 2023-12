Alcalde Santos: su opinión sobre propuesta de una ciclovía en 25 de Agosto y las definiciones del POA

Consultado el alcalde Matías Santos sobre el proyecto que le presentaran Gustavo Benzano y Luis Reyes de una ciclovía en 25 de Agosto, dijo que “no es demasiado ambicioso el proyecto, lo que sí, al incluir una senda exclusiva para bicicletas, creo que tendría que haber una opinión del comercio en lo que vayamos a hacer”.

“Nuestra idea ahora es reparar todas las veredas y los cordones que están más feos, porque el hormigón de 25 de Agosto no presenta mayores problemas. No tenemos intenciones de hacer un tipo de intervención que cambiara mucho el esquema”, comentó.

“Si incluimos un espacio para bicicletas, seguramente perdamos un carril de estacionamiento. No sé, no es que por cobarde no quiera tomar la decisión, pero tenemos que contemplar el punto de vista de los comerciantes. 25 de Agosto es un centro comercial, siempre ha sido y no podemos tomar ninguna medida que lo perjudique”, dijo el Alcalde, por lo cual considera que “cualquier cosa que vayamos a intervenir, tendríamos que formar una comisión con representantes del comercio, me parece que ellos tienen que estar contemplados en la decisión, porque nos preocupa que al comercio local le vaya bien, entonces tenemos que contemplarlo.

El POA

En otro orden, Santos informó que en la última sesión del Concejo Municipal, se aprobó el Plan Operativo Anual (POA), 2024, para el cual hay previstos contar con casi 21 millones de pesos.

Tal como habíamos informado, la mayor parte de ese dinero se destinará a la pavimentación y la construcción de una senda peatonal en calle Lavalleja, pero además, dijo Santos “dejamos destinada una plata que financie proyectos barriales presentados por vecinos. Puede ser un arbolado, comprar juegos para un barrio. Son fondos para cuatro proyectos de hasta 50 mil pesos, con lo que buscamos que los vecinos se junten y armen algo”.

Se podrá pavimentar unas 20 cuadras, destinando 13 millones de pesos. También se comprarán dos herramientas pequeñas.

Imagen: Hasta la avenida iría la senda peatonal planteada por el Municipio en Kiyú.

Por Javier Perdomo.