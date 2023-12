Imágenes del pesebre viviente del viernes 17 y el mensaje del padre «Pepe» para la Navidad

Estas son épocas de mucha actividad para la Iglesia Católica en general y por supuesto que la parroquia Nuestra Señora de los Dolores y San Isidro de Libertad, no escapa a esta concentración de eventos que recuerdan el nacimiento de la figura de Jesús de Nazareth, la figura en que se sustenta el credo religioso.

Según lo que comentó el padre Giusseppe Calderone, a todas las celebraciones de cada año, se sumó en este 2023 la visita pastoral del obispo de la Diócesis de San José y Flores Fabián Antúnez, quien estuvo en la parroquia libertense toda la pasada semana, como ya ha estado en otras. “Él llegó hace dos años a la Diócesos y está terminando la recorrida por todas las parroquias; le quedaba la de Libertad y le falta una en Barrio Industrial. Tuvimos encuentros con todos los grupos de la parroquia; los cursillos, los grupos de Rosario, visitamos las diferentes capillas y permaneció en la ciudad hasta el domingo.

En la tarde del viernes 15, se realizó el tradicional pesebre viviente, que congregó a cientos de personas fuera de la parroquia que concurrieron a ver la representación realizada por niños de la ciudad. La actividad comenzó en 25 de Agosto y la avenida y por la principal calle de la ciudad, se trasladó el cortejo hasta la calle San José, por la que se bajó para desarrollar toda la representación frente a la parroquia, a diferencia de otros años, que se realizaba en el centro de la plaza de los 33 Orientales.

EL MENSAJE | El padre “Pepe”, habló con La Semana y dejó su mensaje para estas festividades navideñas. El Sacerdote dijo que la “Navidad, como siempre es el momento en el que Jesús viene a nacer nuevamente en nuestro corazón. Él nació hace 2000 años, pero como que siempre necesitamos volver a recordar ese mensaje esencial”.

“Si uno no vuelve a dejarse llevar por lo esencial, se deja llevar por el consumismo y de repente piensa que si no tiene la última cosa, los últimos arbolitos, las últimas luces, le parece que no es Navidad, pero es necesario volver a lo esencial de la Navidad, que no son las luces, no son los regalos, mucho menos es Papá Noel por más que se nos quiera meter en el consumismo”, dijo el sacerdote de la parroquia libertense.

Prosiguió diciendo Calderone que “Jesús es la Navidad y trae ese mensaje de esencialidad, de paz que tanto se necesita” e hizo referencia a lo que es el actual conflicto bélico que se desarrolla en Oriente Medio. “La tierra en la que Él nació está en guerra y es una paradoja absurda. La tierra que tendría que ser lo más santo está manchada de sangre, por los intereses de ambos bandos que no logran encontrar la solución a un conflicto eterno”, dijo el Sacerdote, que luego opinó que “en conflictos como estos siempre hay responsabilidades de ambas partes”.

También hizo alusión a la importancia de aceptar las diferencias entre los seres humanos. “Siempre cuando hay dos personas surgen las diferencias, ¿pero qué significa eso?, ¿que el otro debe ser necesariamente mi enemigo? Yo digo que no, digo que el otro es diferente, que nadie es igual a nadie, salvo en la dignidad, siempre el otro es diferente”, dijo.

“Quizás por eso –continuó diciendo “Pepe” Calderone-, “el secreto sea abrazar las diferencias y hacer que eso que parece una división sea la riqueza. Seguramente a veces me molesta el otro, pero debo entender que me enriquece o por lo menos me saca de la soledad. Si el otro me ayuda a salir de la soledad, uno lo puede vivir como una situación que realimente lo cambia a uno”.

Comentó por último que la Misa de Nochebuena será a

las 21 horas del domingo 24 y que en Navidad, la misa será a las 10 de la mañana.

Por Javier Perdomo,