AJUPEN Libertad despidió el año y proyecta nuevos desafíos para 2023

La Asociación de Jubilados y Pensionistas (AJUPEN), de Libertad, realizó el pasado miércoles 21 una actividad para cerrar el año de actividades 2022, junto a asociados y amigos. Estuvo presente una cuerda de la comparsa Son del Sur y compartieron una merienda para esa forma despedir juntos el año.

La Semana dialogó con la novel presidente de la asociación libertense Carmen Oteguy, que asumiera en el pasado mes de octubre, sustituyendo a Lila Quintán, quien pasó a cumplir otro rol en la organización social. Mencionó Carmen Oteguy que previo a la despedida, ya se había hecho el cierre de los dos talleres que funcionaron en este 2022, es decir el de educación física y el de yoga. Oteguy comentó que para 2023, pretende que se agreguen nuevos talleres para los asociados.

Respecto a planes futuros, dijo Carmen Oteguy que pretenden invertir un dinero que estaba destinado a un proyecto que finalmente no salió. “Fue un proyecto que presentamos al BPS (Banco de Previsión Social), hicimos todos los trámites, todo estaba bien, pero no nos lo otorgaron”, contó. Explicó luego la Presidenta que “para llegar a presentarnos ante el BPS teníamos que tener una determinada cantidad de dinero ahorrada, pero pese a que la teníamos no lo otorgaron”.

Insistió en que el dinero necesario estaba, pero “no lo otorgaron porque dijeron que ya en Libertad había algo hecho” (la sede de AJUPEN), a diferencia de otros lugares del país que solicitan inversiones como la que en su momento se realizó para construir en la localidad libertense.

Explicó Oteguy que “con ese dinero que está en el banco queremos hacer algo, por ejemplo agrandar la sede, porque el salón se alquila para fiestas y cumpleaños y queremos brindar más comodidades; por eso queremos ampliarlo”.

AÑO PRÓXIMO | En cuanto a las actividades que planifican para 2023, dijo la Presidenta de AJUPEN Libertad que “esperamos hacer lo de siempre: viajes, excursiones, más alguna fiesta, como hicimos este año que se realizaron dos peñas folclóricas y bailes”.

Recordó que tras la pandemia, empezaron a realizar actividades de a poco; primero fueron las loterías y lentamente fueron incrementando las actividades. “Ahora vamos a ver si para el año que viene podemos hacer más cosas”, dijo Carmen Oteguy.

Consultada sobre la participación de los asociados en las actividades que realizan, comentó que AJUPEN tiene una buena cantidad de socios -estimó que son más de 200-, pero no todos participan de las actividades que realizan. “Son pocos los que vienen, vamos a ver cómo nos va en 2023”, comentó Oteguy.

ROL SOCIAL | Por su parte Fanny Rodríguez, que es la Secretaria de AJUPEN Libertad, comentó a este medio que el objetivo de organizaciones como la que ella integra es intentar “alegrar la vida de los otros”, además de sustentar el lugar físico ubicado en San José 800 Bis, que tiene una importancia grande y que además genera importantes gastos de mantenimiento.

Mencionó Rodríguez que hay actividades que se realizan en su sede que dan pérdida, pero se realizan igual. Esos gastos los cubre la asociación porque “cumple un rol social, no tenemos fines de lucro”, informó.

Rodríguez hizo mención a la soledad que viven muchas de las personas que sí asisten a las actividades que realizan. “Hay que ver que salimos de excursión, hay 40 personas arriba del ómnibus y casi todos son solos”, comentó.

Por Javier Perdomo.