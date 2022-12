Ex ministro Rossi cuestionó discurso «politiquito» de Falero en inauguración de doble vía en la 3

Con la presencia del presidente de la República Luis Lacalle Pou y primeras figuras del gobierno se realizó el pasado jueves 22 de diciembre la inauguración de la primera etapa de la doble vía hasta la ciudad de San José Mayo. El acto, se realizó en el obrador de la empresa Serviam -integrante del Consorcio San José-, y generó algún intercambio político sobre el origen de esta obra entre el actual oficialismo y la actual oposición.

El acto estaba fijado para las 19 horas y en hora arribó el Presidente y su comitiva, volviendo chicas las carpas instaladas en el predio de la empresa constructora para toda la gente que llegó a acompañar la inauguración. Vecinos, invitados especialmente por los constructores, dirigentes políticos de San José y varios senadores y jerarcas del gobierno estuvieron en la inauguración de esta etapa.

Según el presentador de la ceremonia oficial, la obra se está construyendo mediante un contrato PPP (Participación Público-Privada), a 20 años. Se trata de una inversión en los primeros tres años de 70 millones para la construcción de las obras y de 20 millones en los siguientes años dedicados al mantenimiento de calzadas, banquinas, seguridad vial, obras de drenaje, fajas de dominio público e iluminación. Los trabajos comenzaron el lunes 20 de febrero de 2021.

Luis Pedro Mackinon, principal figura de Serviam, fue el encargado de abrir la parte oratoria y en ella le dedicó momentos a las autoridades, al ex ministro Víctor Rossi, al personal, a los vecinos y al actual ministro José Luis Falero.

Luego fue la intendente Bentaberri quien hizo uso de la palabra y habló de la importancia de la obra inaugurada y también la importancia de las muchas obras que -dijo-, está haciendo el gobierno nacionalista.

¿QUIÉN LA HIZO? | A Bentaberri le siguió el ministro José Luis Falero, quien luego de habar de la importancia de la obra, centró su alocución a cuestionar un mensaje que días antes había emitido la Departamental del FA, en el cual se decía que la obra que inauguraría el gobierno del PN fue “promovida, negociada, presupuestada, financiada y adjudicada por nuestra Fuerza Política. Promesa de campaña del ex Presidente Dr. Tabaré Vázquez que hoy es una realidad, seguir mejorando la calidad de vida a las y los uruguayos”, a la vez que anunciaba la presencia del ex titular del MTOP en la inauguración.

Falero dijo que leyó “el mensaje de algunos dirigentes políticos que hoy son oposición, que fueron gobierno, y atribuían el éxito de esta obra gracias a ellos y cuota razón tienen, una parte, que fue acompañar la iniciativa privada, lo que no tienen la razón es que el financiamiento lo hicieron ellos. Ahí es donde tuvo que participar mi querida amiga, la Ministra de Economía porque a partir del año que viene vamos a tener que empezar a pagar esta obra”.

“Estas cosas son importantes dejarlas claras. Tomamos un contrato y un proyecto que tenía muchas falencias y que tuvimos la necesidad de revisar en su totalidad y analizarlo para ver de qué manera, dentro del esfuerzo que estábamos haciendo todos los uruguayos, también podíamos readecuarlo y reducir aquellas cosas que entendíamos estaban de más”, dijo el titular del MTOP, haciendo alusión a su anterior tarea en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

“Eso llevó a que se buscaran optimizar los recursos del Estado, que son los de todos los uruguayos; en épocas difíciles, lo que hay que hacer es ajustar el cinturón, pero siempre aclarando que lo que no ajusta este gobierno es en la calidad de las obras”, agregó Falero.

RUTA 45 | Tras decir esto, volvió a cuestionar al FA al mencionar la ruta 45. “No nos puede pasar que no se invierta adecuadamente, porque cuando le vamos a pedir a la Ministra de Economía para una obra que tiene un costo alto como es esta, no se pueden hacer las cosas mal. En este país han sucedido inversiones que no son adecuadas y que en algunos casos no se han podido ni siquiera inaugurar y los que viven en San José saben a qué me refiero. Ruta 45 ¿A ustedes les parece que podamos hacer una obra que no se inauguró y ya está toda bacheada? ¿Saben qué? Este gobierno, a partir del segundo semestre del año que viene la va a hacer absolutamente a nuevo, como se debe hacer”, dijo José Luis Falero.

Agregó por último que “no voy a culpar a nadie de forma personal, yo también me voy a equivocar pero asumiré la responsabilidad. No me gusta cuando nos ocultamos y queremos justificar lo injustificable. Este gobierno es serio y responsable”. El presidente Lacalle Pou también habló en el acto y sus dichos están mencionados en recuadro aparte.

DAR LA NOTA | Como decíamos, estaba presente en el acto el ex ministro Víctor Rossi y habló con La Semana. Comenzó halagando la obra inaugurada. “Esta es una excelente obra. Es una primera etapa, porque la segunda etapa, ya está en marcha; ya se construyó la estructura del nuevo puente sobre el río San José y que va a ser un bypass imprescindible, que va a unir a ruta 3 con la 11; eso va a ser una obra más impresionante, pero lo que se ha inaugurado es muy importante, porque cambia la calidad de vida de todos los vecinos y que seguramente ha exigido un esfuerzo grande de muchos para que pudiera concretarse”, dijo uno de los dirigentes más cercanos al fallecido presidente Tabaré Vázquez.

“Es cierto que hace mucho tiempo se hablaba, pero el asunto no es hablar, el asunto es hacer y afortunadamente nosotros pudimos lograr que se pusiera en marcha esto y el gobierno actual entendió necesario seguir adelante”, agregó Víctor Rossi.

Pero el ex Ministro no dejó pasar lo mencionado por Falero. “Si hay algo que no estuvo a tono fue el discurso politiquito de Falero, que no sé, normalmente es una persona muy seria, pero me pareció que acá, como se sintió locatario quiso dar la nota. Es una discusión en la que dijo algunas medias verdades, pero ese no es el asunto. Esto es la inauguración de una gran obra y las palabras del Presidente de la República se ajustaban a la importancia de lo que los vecinos estaban esperando”, agregó.

NO COBRARON | También Rossi hizo alusión al otro cuestionamiento realizado por Falero y por muchos vecinos del departamento, respecto al estado de la ruta 45. Dijo Rossi que esa obra “la hizo una empresa, creo que se llamaba Impacto, que no estuvo a la altura de las exigencias en la aplicación de la tecnología que se comprometió a utilizar. Era una empresa relativamente nueva y fracasó en los procedimientos, pero hay que ser claros respecto a que tampoco cobró”.

Profundizó diciendo que “a esa obra se le hicieron los descuentos correspondientes de todo lo que se levantó y se le obligó a hacerla de vuelta y al terminar la obra, el nivel de calidad general no correspondía a una obra que debía quedar en buenas condiciones, por lo tanto no fue recibida”.

“Es un tema que está pendiente, no sé cómo lo hará el actual gobierno, si tiene que ser un llamado será así, pero lo que está muy claro es que nosotros no somos responsables del fracaso, que la propia empresa asumió. A esa empresa se le hicieron las deducciones que correspondían, porque esas obras, cuando tienen ese tipo de percances, no se reciben, por lo tanto no se le entrega a la empresa el certificado final”, explicó Víctor Rossi. Vale aclarar que al no entregarse el certificado, significa que la empresa no pudo cobrar.

Por Javier Perdomo.

*Rossi junto a la presidenta del FA San José, Marcela Barrios (imagen tomada de Facebook).