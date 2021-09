Nacionalistas respaldaron declaración del Vinelli por Juzgado de Rodríguez; no la del MEVIR de Colonia Italia

El Concejo Municipal de Libertad hizo suya la declaración presentada por la representación del comité Vinelli, rechazando la posibilidad de cierre del Juzgado de Paz de Ciudad Rodríguez. En el tema en que el Alcalde y los concejales nacionalistas no coincidieron con José González, que representó al FA en la ocasión, fue en que el Concejo tomara la iniciativa para exigir la construcción de un complejo de viviendas de MEVIR en Colonia Italia.

En el documento el FA dice que «el acceso a la Justicia de los ciudadanos de la República, constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho» y que «eliminar juzgados de Paz supone alejar del sistema de justicia a los sectores más desprotegidos, especialmente los más pobres».

La declaración frenteamplista sobre el juzgado de paz establece que «el acceso a la Justicia de los ciudadanos de la República, constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho» y que «eliminar juzgados de Paz supone alejar del sistema de justicia a los sectores más desprotegidos, especialmente a los más pobres» y añade que «la zona afectada es muy importante y no dispone de transporte público fluido y regular».

La representación del FA entiende que «es un deber de los municipios, de los concejales, de los ediles de la juntas departamentales y de los representantes departamentales, sin distinciones, defender el acceso de los ciudadanos del departamento a los servicios fundamentales», por eso «desde nuestro lugar en el Municipio de Libertad, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la decisión de suprimir el Juzgado de Paz de Ciudad Rodríguez» y «expresamos nuestra disposición al diálogo, que permita, escuchado a todos los actores involucrados, arribar a soluciones que no impliquen, de ninguna forma el cierre de sedes judiciales».

Según informó el alcalde Matías Santos, todos los concejales nacionalistas se sumaron a la declaración, ya que es una preocupación de todos por las diversas dificultades que le generará a los vecinos de Rodríguez el cierre y por el aumento de trabajo en el Juzgado de Libertad.

MEVIR | Sin embargo, dijo el Alcalde, el tema que no acompañamos es la declaración sobre la construcción del complejo de MEVIR (Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural), de Colonia Italia. La razón, según el Alcalde es que a los delegados frenteamplistas les falta información. “Yo les pregunté si se habían interiorizado bien porque yo había hablado una semana antes con el Presidente de MEVIR por teléfono (arquitecto Juan Pablo Delgado), que me dijo que MEVIR no tenía previsto construir en Colonia Italia, pero como todas las fuerzas políticas del departamento están mirando hacia ahí, seguramente salga ese complejo y no el de Chamizo, que es el otro movimiento fuerte que hay ahora pidiendo un complejo”.

Santos comentó que Delgado no le mencionó en ningún momento la posibilidad de construir un nuevo MEVIR en Puntas de Valdez, como dijeron en nota a La Semana los voceros del comité Vinelli y lo dio casi por descartado.

“Se tienen que dar una serie de cuestiones, pero todo está orientado a que ese complejo salga, porque el terreno estaría (el que está pegado a la escuela 17), se tiene que hacer el traspaso de Colonización a MEVIR. Con el tema del agua, OSE tiene que hacer estudios sobre si le da el caudal, si la cantidad del agua es buena, pero las posibilidades que se concrete el complejo allí son altas”, comentó Santos, por lo cual no consideraron necesario acompañar la declaración frenteamplista sobre este punto.

El alcalde Santos enumeró algunos de los puntos positivos que tiene Colonia Italia para que MEVIR construya allí. “Tenés la escuela, una policlínica en la Sociedad de Fomento Rural, dos líneas de ómnibus que pasan por delante del predio. Las condiciones están muy favorables para Colonia Italia. Yo lo veo como muy positivo”, dijo Matías Santos.

Por Javier Perdomo